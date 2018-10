FORTJENER EN UNNSKYLDNING: Brødrene Arvid, Lars Peder og Magnus Holøyen i Tolga kommune. Foto: Krister Sørbø / VG

Tolga må granskes

MENINGER 2018-10-08T03:24:09Z

Avsløringen av hvordan Tolga kommune ga tre brødre diagnosen «psykisk utviklingshemmet» og samtidig tjente penger på det har rystet Norge. Nå må denne skandalen granskes.

leder

Tilliten til velferdssstaten er helt avhengig av at de som forvalter den gjør jobben sin skikkelig. Offentlige etater som forvalter tvangsmidler og penger har et stort ansvar. Når de utfører jobben sin skikkelig kan de gjøre en viktig forskjell i menneskers liv. Sikre at de får den hjelpen og støtten de trenger, permanent eller midlertidig, beskytte enkeltmennesker mot vold og overgrep eller bidra til at folk som faller utenfor kan komme tilbake til et meningsfylt liv.

Men når fullmaktene misbrukes og ansvaret ikke forvaltes skjer det motsatte. Da kan velferdsstaten gjøre menneskers liv verre. I Tolga har det skjedd. VG har i helgen avdekket en rystende historie om hvordan kommunen fikk gitt tre brødre diagnoser som psykisk utviklingshemmede. Motivet for dette kan ha vært behovet for statlige overføringer til kommunen. Diagnosene ble stilt på en måte som ser helt uforsvarlig ut. I tillegg ledet disse diagnosene til at brødrene ble satt under vergemål, uten å ha gitt samtykke til det.

Tolga kommune har påført de tre brødrene store belastninger. Kommunen kan også ha misbrukt et inntektssystem som skal sørge for at kommuner som har innbyggere med spesielle behov kan gi dem det tilbudet de skal ha. Hvis det har skjedd har ikke Tolga kommune bare sviktet tre av sine innbyggere, da har kommunen har sviktet hele det fellesskapet som står bak velferdsstaten vår. Hvis en kommune stiller gale diagnoser på innbyggere for å skaffe seg penger, kan det ikke betegnes som noe annet enn kommunal trygdesvindel.

Derfor må det som har skjedd i Tolga granskes. Den granskningen må være uavhengig, og den må få fullt innsyn i alle prosessene. Det brødrene Holøyen har opplevd kan vise at vernet mot offentlig maktmisbruk kan være for svakt i Norge. Legestanden og helsevesenet må også granskes for å avdekke hvordan alvorlige diagnoser kan stilles på et så vaklende grunnlag. Systemet som «premierer» kommuner for å klassifisere innbyggere som psykisk utviklingshemmede må også sees grundig på. Dette kan ha skjedd i flere kommuner.

Ved siden av granskningen fortjener familen Holøyen en offentlig unnskyldning. Fra kommunen de bor i, og fra alle som har medvirket til uretten som er begått mot dem. De har opplevd noe som aldri skulle skjedd. Og som ikke må skje igjen.