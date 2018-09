TILBAKE I NORGE: Barack Obama var i form på scenen i Oslo Business Forum utenfor Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Obamas stikk til den navnløse

Det er ikke mulig å se USAs 44. president på en scene uten å tenke på den 45. I over en time snakket Barack Obama, uten én gang å nevne Donald Trump. Det var heller ikke nødvendig.

Publisert: 26.09.18 19:59

Alt Obama sa om politikk, handel og ledelse er det diametralt motsatte av hva Trump tvitrer, sier og gjør. Obama vant presidentvalget i 2008 på å love forandringer. Trump leverer forandringer. Han endrer på alt i Obamas politiske arv, fra helsereform til miljøvern og internasjonale avtaler.

Trump nevner ofte Obama når han skal beskrive hvor galt det var under forgjengeren. Obama svarer sjelden direkte. Men budskapet er tydelig. Obama sa kampen mot klimaendringer bør ha høyeste prioritet, men at USA dessverre har en administrasjon som føler annerledes enn ham. Det er et understatement.

Når Obama snakket om økonomisk ulikhet, om verdien av mangfold og faren ved å snakke om “oss mot dem”, er det umulig ikke å lese det som en kommentar til dagens orden i Washington, D.C. Likeså når han sa at “vi ikke hadde noen skandaler da jeg var president”. Det kan også oppfattes som et lite stikk til etterfølgeren når Obama hevdet at de eneste gangene han ble sint på jobb var når medarbeidere ikke hadde fortalt ham om noe som ikke fungerte.

Første gang jeg hørte Obama tale var for ganske nøyaktig ti år siden, på et folkemøte på landsbygda utenfor Santa Fe i New Mexico en varm ettermiddag. Mange av dem som hørte på ham var landarbeidere med lav inntekt, mange med latinamerikansk bakgrunn. Han lovet dem store forandringer. Noen uker senere ble han valgt til president.

Onsdag snakket han for næringslivet som tidligere president, for mennesker som hadde betalt godt for å høre ham. Han dvelte lenge ved globaliseringens tapere, om de som ikke har fått del i den enorme verdiskapningen. Men det var ikke taperne som satt i salen. De finnes i det amerikanske rustbeltet og på landsbygda. Noe av årsaken til at Trump ble valgt var nettopp hans effektive budskap til amerikanere som følte seg utelatt.

Den som en gang har vært amerikansk president skal blir i sin levetid alltid titulert som president. Men så fort en president går ut døren i Det hvite hus for siste gang er man i sannhet i eks. Fra en dag å være verdens mektigste pensjon til å være en tidligpensjonist den neste, uten annen innflytelse enn vekten av sine egne ord og formaninger.

I Obamas tilfelle veier det tungt. Han er en av de fremste retorikerne blant presidenter i nyere tid. Få tidligere politiske ledere kan begeistre en forsamling som ham, slik han gjorde på Oslo Business Forum i går. Mye viktigere er det at han bedre enn noen i det demokratiske parti kan mobilisere velgere. Slik kan han spille en rolle foran de viktige Kongressvalgene i november.