Ernæringsekspert: Snakk med barna om mat før internett gjør det!

Hurra for retningslinjer mot kroppspress! Men foreldre, ikke glem at dere fortsatt har en viktig rolle å spille når et sunt forhold til mat skal bygges.

THEA MYKLEBUST-HANSEN , ernæringsrådgiver, Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Medietilsynet og Forbrukertilsynet har etter oppdrag fra barne- og likestillingsministeren laget en skisse til etiske retningslinjer for norske influencere. Disse har som formål å motvirke uheldig kroppspress mot barn og unge i sosiale medier. Vi ønsker retningslinjene hjertelig velkommen.

I en landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter oppgir hele 31% av jenter i ungdomsskolealder at de leser blogginnlegg om mattrender, dietter og lignende, hver eneste uke. Da er det viktig at informasjonen og rådene de får er gjennomtenkte og veldokumenterte.

Istedenfor florerer det av udokumenterte kostholdsråd i sosiale medier. Råd som er vanskelig å mistro når favorittbloggeren viser hvordan man kan skaffe seg sommerkroppen. Det har aldri vært skrevet så mye om helse og kosthold som nå, og sosiale medier begynner å ligne en eneste stor fordøyelsespark.

Dette får konsekvenser. Hele 55% av jentene i undersøkelsen sier at de er forvirret over alle rådene som finnes om hva som er sunt eller usunt å spise eller drikke. Og nesten en fjerdedel oppgir at de ukentlig har dårlig samvittighet når de spiser eller har spist.

Reklame for unødvendige kosttilskudd, detox-kurer eller dyre spesialprodukter bygger oppunder forvirringen. Dette har ofte ingen effekt utover kroner i kassen til influenceren og annonsørene deres. Men det kan gi et alvorlig skår i matgleden hos leseren.

Et viktig punkt i retningslinjene er at influencere ikke skal spre uriktige eller udokumenterte påstander om kropp og helse, og at spesifikke anbefalinger skal overlates til fagfolk. Når målet er sunne forbilder er dette et stort steg i riktig retning.

Matvarebransjen har lenge hatt et strengt regelverk som skal forhindre villedende markedsføring. Tidligere i år kom det en veileder til dette regelverket, som også bloggere kan dra god nytte av når de skriver om tema knyttet til ernærings- og helsepåstander, eller markedsfører næringsmidler. Mye ligger nå til rette for at norske influencere og annonsører som samarbeider med dem skal drive med redelig markedsføring.

Men dessverre er det ikke alle som følger normer, eller lovverk for den saks skyld. Derfor har fortsatt dere foreldre en viktig rolle å spille. For ungdom oppgir at foreldrene er den viktigste kilden til informasjon rundt mat og kosthold. De hører faktisk på deg når du sier at brødskive med ost fint inngår i et sunt kosthold, og at det kan være skadelig å ukritisk ekskludere hele matvaregrupper fra kostholdet.

Man kan komme langt med vanlig mat og kritisk sans på begge sider av skjermen.

Snakk med barna om mat før internett gjør det!