Kagge forlag svarer på kritikken

I en kronikk i VG 1. oktober etterlyser Alf R. Jacobsen en mer balansert fremstilling av forholdet mellom nazismen, jødene og palestinerne i årene før og under andre verdenskrig i Odd Karsten Tveits ferske bok «Gudfaren. Trygve Lie – generalsekretæren som sviktet FN» (Kagge, 2018).

HANS PETTER BAKKETEIG, redaktør i Kagge Forlag.

Jacobsen trekker frem at Tveit unnslår å skrive om det nære forholdet mellom muslimske ledere og nazistene, særlig stormuftien i Jerusalem Amin al-Husseinis brede innflytelse som antisemitt og aktive samarbeid med tyskerne. Jacobsen antyder at Tveit med dette står i fare for å føre leserne sine bak lyset.

Men i Tveits to foregående bøker, «De skyldige» (Kagge, 2015) og «Salongen i Jerusalem» (Kagge, 2016) har han skrevet om stormuftienes samarbeid med Nazi-Tyskland. Det var derfor ikke naturlig å bringe dette inn for tredje gang i boken «Gudfaren», som konsentrerer seg om Trygve Lies rolle som Israels gudfar og hans hemmelige samarbeid med sionistene. Stormuftiens samarbeid med nazistene var ikke relevant for å danne en jødisk stat, derfor er det heller ikke en del av denne boken.

I «Salongen i Jerusalem» derimot dokumenterer Tveit at Jerusalems mufti i eksil, hajj Amin Husseini, hadde foreslått å samarbeide med britene mot tyskerne, men at britene takket nei til tilbudet. Senere vendte stofmuftien seg til tyskerne og fikk audiens hos Hitler 30. november 1941. Tveit skriver følgende: «Under samtalen ba hajj Amin om to ting: en støtteerklæring for araberne i Palestina, og en etablering av en arabisk legion med hjelp fra Wehrmacht. Han sa at araberne var tyskernes «naturlige venner». De bekjempet tre felles fiender: britene, jødene og kommunistene. Hajj Amin var sikker på at tyskerne ville vinne krigen, og lovet å hjelpe Tyskland når den var over. Selv ble han fra nå av en del av nazistenes propagandamaskineri.» («Salongen i Jerusalem», s. 292–293). Odd Karsten Tveit har således ikke unnlatt å dokumentere at stormuftien hajj Amin Husseini støttet Hitler.

I «De skyldige» skriver forfatteren om sitt første møte med Yad Vashem – minnesmerket i Jerusalem over de jødiske ofrene fra nazistenes folkemord under annen verdenskrig. På s. 453 står det: «Det hadde vært en fryktelig opplevelse å se utstillingene til minne om nazistenes drap på seks millioner jøder, en overbevisende dokumentasjon av grusomheter nesten umulige å ta inn over seg. Spesielt grotesk var at dette hadde skjedd i det ‘siviliserte’ Europa.» Tveit skriver videre at det i Yad Vashem var bilder av Jerusalems stormufti, Hajj Amin Husseini, som ble tatt imot av SS-sjefen Heinrich Himmler i Berlin i 1943, og at det var bilder av Hajj Amin og Hitler som inspiserte frivillige muslimer som hadde meldt seg til tjeneste for Die Wehrmacht.