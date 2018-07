MARSJ MOT DEMOKRATIET: Det svenske samfunnet sliter med å stå opp mot grupper som vil knuse demokratiet de lever i. Foto: Espen Rasmussen

Vi må snakke om Sverige

kommentar

Andreas Christiansen Halse

Publisert: 17.07.18 17:06

Det marsjeres taktfast mot demokratiet i dagens Sverige.

Ekstreme krefter får urovekkende stor plass i det svenske samfunnet. Både ytterliggående islamister og nazister vokser seg sterke, men politikere og politi vil ikke gjøre forskjell på demokratiet og de som kjemper for å ødelegge det.

Almedalsveckan, som har vært inspirasjon for norske Arendalsuken, har lange tradisjoner. Her samles både politikere, presse og en lang rekke frivillige organisasjoner (og selvsagt betalte lobbyister) til det svenskene ser på som en demokratifestival. Det var imidlertid ikke demokratiet som sto i fokus ved årets arrangement. Det gjorde de som helst vil kvitte seg med det.

Anti-demokratene i den nazistiske organisasjonen “Den nordiske motstandsbevegelsen” tok stor plass under årets demokratifestival. Ikke bare forsøkte de å avbryte talen til Centerpartiets Annie Lööf som de mener er en «folkeforræder». Og ikke bare fikk de mye oppmerksomhet i både mediene og talene til flere av partilederne.

Svenske nazister satte også sitt dystre preg på Almedalsveckan i form av vold rettet mot Israel-venner og aktivister for skeives rettigheter . «Motstandsfrontens» vilje til å bruke vold mot meningsmotstandere bør imidlertid ikke overraske noen. Eksemplene på politisk motivert vold fra svenske nynazister har blitt mange de siste årene og omfatter blant annet flere bombeangrep.

Faktisk har det gått så langt at den jødiske foreningen i Umeå tidligere i år erklærte at de legger ned sitt tilbud etter trusler fra nynazister. Tilstedeværelsen og truslene fra miljøet førte også til at en ungdomsorganisasjon for skeives rettigheter ikke turte å stille opp på demokratifestivalen av sikkerhetsmessige årsaker.

Svensk nazisme er ikke noe nytt fenomen. De såkalt nøytrale svenskene, og spesielt overklassen , var ikke akkurat fremmede for nazisympatier under andre verdenskrig. Som konsekvens åpnet svenske myndigheter både sine hjerter og grenser for tyske troppetransporter som sloss for å okkupere Norge. I motsetning til landene som faktisk sloss mot Nazi-Tyskland tok heller svenskene aldri noe oppgjør med ideologiens sterke oppslutning i egne rekker. Det har både skumle og tidvis absurde konsekvenser.

På den ene siden har Sverige et særs anspent forhold til alt som kan minne om nasjonalistiske strømninger i eget land. På den andre siden fører landet en påfallende myk linje mot nåtidens nazimiljøer.

At nazistene ønskes velkommen og beskyttes av politiet på et viktig arrangement som Almedalsveckan er et dystert bevis på denne misforståtte forståelsen overfor grupper som motarbeider demokratiet med alle midler.

Den myke linjen er heller ikke forbehold nazister. Blant landets hardbarkede islamistmiljø finner vi en gruppering som strengt tatt er enige med nazistene i en rekke forhold. Herunder synet på demokrati, skeives rettigheter, kvinner og annerledestroende.

En ny rapport viser at den ekstreme islamretningen salafismen styrker seg i Sverige. Det gir seg blant annet uttrykk i ekstrem sosial kontroll, æresvold, hat mot folk som ikke tror eller ikke tror på et tilstrekkelig fundamentalistisk vis, samt hat mot jøder, kvinner og skeive.

Også dette miljøet har det svenske samfunnet vist seg fullstendig ute av stand til å ta et oppgjør med. Til tross for at folk som Hanna Gadban avdekket denne utviklingen for flere år siden har bekymringen i stor grad blitt avskrevet som alarmistisk og «islamofob».

Et absurd eksempel på uviljen mot å stå opp mot ytterliggående islam er Gøteborgpostens avsløringer om at en rekke svenske barnehager er villige til å bidra aktivt i sosial og religiøs kontroll av barn. Blant annet gjennom å håndheve hijabtvang eller å la foreldrene overvåke barna via FaceTime.

På sitt mest ekstreme viser svenskenes håndtering av islamistiske ekstremister seg i behandlingen av hjemvendte IS-krigere. I nabolandet vårt er hittil ingen straffet for å ha sluttet seg til den ekstreme terrororganisasjonen (det ble først ulovlig i 2016). I stedet for represalier har svenske myndigheter tidligere signalisert at de vil ønske hjemvendte barnemordere og voldtektsmenn velkommen med både kontantutbetalinger, hjelp til førerkort og bolig.

Både statsminister Stefan Löfven og Moderaternas leder Ulf Kristersson snakket i skarpe ordelag om viktigheten av å beskytte demokratiet i sine taler på Almedalsveckan. Men ingen virker i stand til å yte særlig motstand mot dem som aktivt motarbeider det.

Både nazismen og salafismen har fortsatt gode vilkår i dagens Sverige.