Hvem vinner i Helsingfors?

Publisert: 28.06.18 17:20

Direkte fra finalen i fotball-VM i Moskva reiser Vladimir Putin til et diplomatisk toppoppgjør i Helsingfors. Putin er favoritt før toppmøtet med Trump.

I den finske hovedstaden møter den store forhandler, slik Trump beskriver seg selv, en langt mer erfaren motpart i Putin. Trump liker å improvisere og være uforutsigbar. Putin vil være meget godt forberedt. Det er uklart hva Trump ønsker å oppnå, men opplagt hva Putin vil.

Putin ønsker en normalisering av forholdet til USA . Han vil ha lettelser i de økonomiske sanksjonene som USA og vestlige land innførte etter Russlands annektering av Krim og innblanding i Øst-Ukraina. Russland ønsker å svekke det vestlig samholdet for å styrke sin egen posisjon. Putin vil gjenopprette Russlands posisjon som en global stormakt og et toppmøte med USAs president tjener dette formålet.

Trump har lenge gitt uttrykk for at han vil møte Putin. Hans høyt profilerte toppmøte med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un ga mersmak. Ifølge presidenten ble møtet i Singapore en historisk triumf som gjør at alle kan sove rolig om natten fordi Nord-Korea ikke lenger utgjør en kjernefysisk trussel.

Ved utenrikspolitiske seire vil Trump fremstå som en sterk leder foran de amerikanske mellomvalgene i høst. Trump arbeider hardt for å beholde, eller helst styrke, det republikanske flertall i Senatet og Representantenes hus. Taper republikanerne flertallet vil det bli mye vanskeligere for Trump å gjennomføre sin politikk.

Et toppmøte trenger ikke ha én vinner. Resultatet kan tjene begge parter. De mest vellykkede toppmøtene har lagt grunnlaget for avtaler om avspenning og rustningskontroll.

Det som Trump fremhever som sin fremste egenskap, forhandlingskunsten, er imidlertid det som bekymrer europeere mest. De har sett hva det innebærer i praksis, som under G7-møtet i Canada. Det gikk riktig dårlig. Trump nektet å skrive under slutterklæringen og kalte verten, statsminister Justin Trudeau, for svært uærlig og svak.

NATO-toppmøtet i Brussel, bare dager før Trump møter Putin i Helsingfors, kan også bli stormfullt. Det er ventet at Trump igjen vil refse allierte for å bidra for lite til det felles forsvar. Slik Trump ser det blir USA systematisk lurt på alle fronter, enten det viser seg i handelsunderskudd eller at USA bruker en langt større andel av bruttonasjonalproduktet på forsvaret enn europeerne.

Det er ikke betryggende hvis Trump følger samme manus i Helsingfors som i Singapore. Det er riktignok prisverdig at Trump har bidratt til å skape bevegelse i den fastlåste konflikten med Nord-Korea, men han konkluderte at problemet var løst før reelle forhandlinger om atomnedrustninger er kommet i gang. Trump skamroste den “talentfulle” diktatoren og det mest konkrete resultat i Singapore var en amerikansk innrømmelse.

Trump avlyste amerikanske militærøvelser med sørkoreanske allierte, som han selv karakteriserte som aggressive krigsspill. Nord-Korea har foreløpig ikke oppgitt et eneste våpen og nye satellittbilder skal vise at Nord-Korea i stedet foretar oppgraderinger ved det kjernefysiske anlegget i Yongbyon.

Det er en bekymring i Europa for at Trump i verste fall kan komme til inngå avtaler med Putin som svekker europeernes sikkerhet. Hvis Trump skulle gå med på å avlyse amerikansk deltagelse i militærøvelser på NATOs østflanke, slik han gjorde når det gjaldt Korea, vil det få store konsekvenser for NATO og skape frykt i medlemsland, særlig i øst. I Polen er det allerede uttrykt bekymring for at Putin kan sjarmere Trump til å gi innrømmelser uten tilstrekkelig gode motytelser.

Det forsterker uroen at Trump bruker harde ord om sine allierte, men aldri har sagt et vondt ord om Putin. I valgkampen uttrykte han sin beundring for ham og siden har han vært bemerkelsesverdig forsiktig med å kritisere Russlands politikk i Ukraina eller Syria. Den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget i 2016 er ifølge Trump bare falske nyheter og etterforskningen en heksejakt.

Da den russiske presidenten denne uken møtte Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton beklaget Putin at tilstanden i de amerikansk-russiske forbindelser ikke er de beste. Det er heller ikke de transatlantiske forbindelsene mellom USA og europeiske allierte, som kanskje er mer anstrengt enn på noe annet tidspunkt de siste 70 år.

Torsdag skrev Trump på Twitter: Russland sier fortsatt at de ikke hadde noe å gjøre med innblanding i vårt valg!

Det er en seier for Putin å bli frikjent av Trump. Akkurat som det er en gave til Putin at vestlige land krangler seg imellom. Disse seirene kan Putin innkassere allerede før VM-finalen og toppmøtet i Helsingfors.