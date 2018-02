Firebarnsfaren og IS-sympatisøren Rakhmat Akilov (39) gjennomførte lastebilangrepet i Stockholm som drepte fem og skadet flere i april i fjor. Foto: Privat

Ideologisk terror

Publisert: 22.02.18 03:45

Rettssaken mot usbekeren Rakhmat Akilov, som i april i fjor drepte fem og skadet fjorten da han kapret en lastebil og kjørte den nedover gågaten Drottninggatan i sentrum av Stockholm, gir en uhyggelig påminnelse om hva som er terrorens innerste vesen.

Svenske påtalemyndigheter mener at det dreier seg om «et hevnangrep» som gjengjeldelse for at Akilov ikke hadde fått opphold i Sverige. Massedrapsmannen, som hadde sverget troskap til terrororganisasjonen IS i forkant, oppga et annet motiv da han forklarte seg i retten tirsdag. Han henviste til oppfordringen fra «vår emir», IS-lederen Abu Bakr al-Bagdad, om å angripe IS’ fiender i Europa, USA og Russland. Og han forklarte at han ville «gjøre en liten egen innsats» ved å «drepe svenske borgere».

Det ene utelukker selvfølgelig ikke det andre. Akilovs misnøye med avslag på opphold kan godt ha vært motiverende for å utføre drap for IS. Men det er, som blant annet professor Brynjar Lia ved institutt for Midtøsten studier ved Universitetet i Oslo har påpekt, ofte stor avstand mellom hvordan terroren forklares av europeiske myndigheter, og hvordan den begrunnes av dem som utøver terroren. Radikalisering forklares av storsamfunnet som resultatet av utenforskap, dårlig integrering og rasisme. Terroristene selv oppgir rene ideologiske årsaker: Det er «vestens krig mot islam» som rettferdiggjør angrepene.

Det er verdt å merke seg at vesten omfatter så godt som alle demokratiske stater i Europa. Inkludert Sverige, som har gitt svært beskjedne bidrag til kampen mot IS. For slik er terrorens dynamikk. Det er ikke snakk om gjensidige gjengjeldelsesaksjoner, men strategiske og planlagte angrep mot myke mål. Det er imidlertid hundretusener av flyktninger, asylsøkere og innvandrere over hele Europa og resten av verden som ikke har fått noen bedre behandling enn Rakhmat Akilov, men som ikke hengir seg til terror av den grunn. Hvilket kan tyde på at de ideologiske og religiøse motivene er mer bestemmende enn de sosiale.