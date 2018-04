INGEN MESTERDETEKTIV: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sliter med å finne ut hvem som sendte en seksuelt trakasserende melding til Liv Signe Navarsete Foto: Brian Cliff Olguin

Den ellevte mann

kommentar

Publisert: 20.04.18 09:00

Senterpartiet kan bli det eneste norske partiet i 2018 som lar kjent seksuell trakassering bli stående uoppgjort. En tvilsom ære.

Det er lite vits i å gjenta innholdet i meldingen som ble sendt til Liv Signe Navarsete fra den nå berømte hytteturen til Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe og et knippe andre politikere fra samme parti. Ordlyden i meldingen står i veien for sakens kjerne, nemlig at Liv Signe Navarsete ble utsatt for seksuell trakassering.

For det er det meldingen er. Seksuell trakassering. Trakasserende fordi det er ondsinnet å sende mennesker ydmykende meldinger etter midnatt, og seksuell fordi, ja det skjønner vel alle.

Skrell vekk bildene av menn på hyttetur, av trønderfyll, dobesøk og gamle maktkamper, og du står igjen med en ganske ren sak. En stortingsrepresentant fra Senterpartiet har fått en melding som er seksuelt trakasserende. Den er sendt av noen på en hyttetur der åtte av ti var partimedlemmer. En av dem er nestleder i partiet.

Fortsatt vet ikke Sp hvem som skrev meldingen eller hvem som sendte den. Alle som var på hytteturen nekter for at de har gjort det. Hvis ikke Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og hans partisekretær klarer å finne ut hvem av dem som lyver, så blir resultatet at seksuell trakassering er oppdaget og meldt fra om, men blir stående uten reaksjon.

Det vil være et oppsiktsvekkende resultat i norsk politikk i 2018.

Andre norske partier har hatt tunge og opprivende runder for å avdekke, identifisere, faktasjekke og reagere på trakassering. Ikke fordi de har hatt så lyst, men fordi det er en jobb man ikke kan la være å gjøre dersom man mener alvor når man sier at slikt ikke skal aksepteres.

I Sps etiske retningslinjer står det:

« I Senterpartiet er det nulltoleranse for atferd som oppleves seksualisert krenkende (...)»

Nulltoleranse. Fint ord, vanskelig å forstå det som noe annet enn at Sp mener det er en prioritert oppgave å reagere når slikt skjer. Den som ikke gjør noe med kjente tilfeller av seksuell trakassering er ikke nulltolerant. Det som ikke gjør noe er i praksis tolerant.

I de samme retningslinjene står det:

« Lederne i partiet, både tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte, har et særlig ansvar for etisk standard og refleksjon og for å skape trygge møteplasser i partiet.»

Ifølge sine egne retningslinjer har ledelsen i Sp et spesielt ansvar for å oppklare denne saken. Ola Borten Moe er nestleder, og selvfølgelig omfattet av dette. Som nestleder kan han ikke akseptere at foregår seksuell trakassering, spesielt ikke fra en hyttetur der han selv var til stede sammen med sine venner fra politikken.

Så hva gjør Borten Moe med saken? Har han presset på for å oppklare den? Tatt for seg hver enkelt og gjort det klart at sannheten må på bordet? Eller slår han seg til ro med at alle nå har nektet, og erklærer seg dermed maktesløs? I så fall, hva er da igjen av hans «særlige ansvar»?

Under en samtale om saken her i VG lanserte en kollega spøkefullt teorien om «den ellevte mann». Siden alle ti som var til stede nekter for å ha sendt meldingen, kunne det tenkes at en ellevte ukjent fyr har sneket seg inn mellom tomflaskene, fyrt av meldingen, og forsvunnet igjen før noen fikk med seg at han var innom? En anonym trakassør på gummisåler. Vi lo litt av det.

Men den ellevte mann i denne saken finnes. Han heter Trygve Slagsvold Vedum. Som partileder er det til slutt hans ansvar at saken blir oppklart og får de konsekvensene han og partiet mener er i tråd med sin egen «nulltoleranse». Vedum har hatt god tid til å gjøre det. Det er lenge siden Navarsete sa fra til partiledelsen. Saken er fortsatt ikke løst.

Hva er grunnen til Vedums nølende fremferd? Frykter Vedum konsekvensene av å legge seg ut med Borten Moe og hans vennegjeng? Har nestlederen et grep om partilederen vi ikke kjenner til? Er det frykten for de politiske konsekvensene som gjør at Senterpartiets øverste ledelse tilsynelatende sleper beina etter seg i denne saken.

Når de ti som var på hyttetur ikke tør eller klarer å ta konsekvensene faller ansvaret på den ellevte mann. Hvis han ikke klarer å ta det, er han ikke særlig til mann, egentlig.