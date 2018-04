PROTEST: Britiske jøder og kritikere av Jeremy Corbyn tok til gatene i London før påske for å protestere mot Labour-lederens manglende oppgjør med antisemittismen i eget parti. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Corbyn beskyldes for antisemittisme

kommentar

Publisert: 04.04.18 17:20

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-04-04T15:20:19Z

17 000 medlemmer har i løpet av kort tid forlatt Det britiske arbeiderpartiet i protest mot Labour-leder Jeremy Corbyn.

Det handler først og fremst om hans manglende evne til å ta et oppgjør med antisemittisme i egne rekker. Men også om fraværet av Putin-kritikk etter giftangrepet i Salisbury, hvor en tidligere russisk agent og hans datter ble forsøkt myrdet.

Jeremy Corbyn (68) har vært i hardt vær mer eller mindre sammenhengende siden han ble kuppet inn fra partiets venstre ytterfløy og valgt til leder i 2015. Men aldri har det stormet kraftigere rundt ørene på ham enn den siste uken.

Avsløringer om at han skal ha vært medlem av antisemittiske og rasistiske Facebook-grupper, koblet opp mot Corbyns tidligere Israel-kritiske uttalelser og pro-Palestinsk aktivitet, har fyrt opp en etisk ildebrann i rosenes leir.

Den har utløst betimelige spørsmål om hans moralske skikkethet til å lede Storbritannias sosialdemokratiske parti. Fra før har mange partimedlemmer betvilt hans ideologiske kompass, og egentlige vilje til å samle et splittet Labour.

Nå står det om Jeremy Corbyns menneskesyn. Er han antisemitt? Eller er problemet at han ikke ser problemet, som forgjengeren Tony Blair uttalte til BBC4.

Ifølge helgens utgave av The Sunday Times har britenes potensielt neste statsminister vært medlem i minst fire Facebook-grupper som vegeterer på antisemittiske kommentarer og anti-jødiske konspirasjonsteorier. En av dem teller kjente Holocaust-fornektere. Han er i tillegg blitt lagt til en gruppe som tematisk omhandler jødiske bankfamilier og hvordan jøder angivelig kan knyttes til organ-trafficking i det krigsherjete Syria.

Det er viktig å poengtere at det ikke finnes beviser for at Corbyn selv har postet meldinger på disse sidene. En jødisk politikerkollega av ham mener Corbyn ikke kan ha hatt oversikt over hvilke grupper hans Facebook-profil er blitt knyttet til, eller hva andre har lagt ut der.

Labour-lederen forlot nokså umiddelbart de omtalte gruppene da dette ble kjent, og mandag ble Jeremy Corbins FB-konto slettet.

Men avsløringene om delaktighet i tvilsomme fora på sosiale medier kommer på toppen av andre problematiske forhold. Gjentatte ganger er han blitt bedt om å redegjøre for sitt syn på et kontroversielt veggmaleri i Londons Brick Lane. Det ble laget av den antatt venstreorienterte amerikanske grafittikunstneren Mear One i 2012, og var ifølge opphavsmannen ment som en kritikk av vestlig kapitalisme og frimureriet. Konkret viste det elitebanker som spilte Monopol på ryggen av fattige med «det altseende øyet» i bakgrunnen.

Bydelens Bangladesh-fødte Labour-ordfører mente imidlertid at veggmaleriet billedliggjorde «en antisemittisk propaganda-konspirasjon om jødisk dominans av finansielle og politiske institusjoner» og beordret det fjernet. I et Facebook-innlegg sammenlignet Jeremy Corbyn overmalingen av Mear Ones grafitti med Nelson Rockefellers ødeleggelse av Diego Rivera-fresken «Man at the Crossroads» i 1934 fordi den inneholdt et portrett av Lenin.

Corbyns partifelle, parlamentsmedlemmet Luciana Berger har gjentatte ganger utbedt seg en forklaring på hva Labour-lederen mente med dette, og har forsøkt å gi ham en mulighet til å be om unnskyldning. Etter først å ha gjort veggmaleriet til et innlegg i debatten om ytringsfrihet, dernest til et spørsmål om hvem som har rett til å fjerne kunst fra offentlig sted og på hvilket grunnlag, hevdet Corbyn at han «ikke hadde sett så nøye på bildet». Han sa seg deretter enig i at veggmaleriet var antisemittisk og ønsket å uttrykke «dyp anger».

Problemet var at den dype angeren først kom etter enda dypere press fra støttespillere langt inn i Labours hjertekammer. Frustrerte sosialdemokrater og oppbragte partimedlemmer som i større grad enn Corbyn selv skjønner at dette handler om noe større enn Jeremy Corbins lederskap. Det er en kamp om partiets sjel.

At Labour-lederen ikke kan ha oppfattet det antisemittiske budskapet i Mear Ones grafitti, blir av Scotsmann-spaltisten Euan McColm fremholdt som like sannsynlig som å se Det tredje rikets ikoniske naziørn med klørne over hakekorset og si at «jeg så ikke så nøye på bildet og trodde det var en papegøye som satt på en elektrisk vifte».

Labour har i alle år vært regnet som det jødiske samfunnet politiske hjem i Storbritannia. Det var her de fant støtte for sine verdier og samtidig vern for antisemittiske angrep fra den ytterliggående høyresiden. Britiske Labour har historiske forbindelser til sitt søsterparti i Israel, og partiledere siden Hugh Gaitskell og Harold Wilson har visst å balansere midt-østenpolitikken og veikartene for fred med forståelse for jødenes og Israels trygghetsbehov.

Dette er en tradisjon Jeremy Corbyn, som Labour-leder, burde stå i. Når han tydeligvis ikke gjør det, slår han seg selv i hartkorn med mange andre på den politiske venstresiden som synes å ha mistet av syne det som ledet frem til dannelsen av den jødiske staten i 1948.

Den sympati som venstresiden opprinnelig hadde for denne historiske kampen har hos en del åpenbart veket plass for en antipati mot sionismen som politisk prosjekt. For disse har sionisme sluttet å bety formasjonen av staten Israel, og kritikk av den har opphørt å bety kritikk av statens myndigheter. I denne forvridde konteksten blir antisionisme et uttrykk for opposisjon mot undertrykkelse og vestlig kapitalisme.

Få påstår at Jeremy Corbin er antisemitt, men det er i dette landskapet av ideologiske gjørmebrytere Labour-lederen plasserer seg når han ikke makter å ta tydelig avstand fra grumset i egne rekker.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Denne artikkelen handler om Storbritannia

Jeremy Corbyn

Labour

Antisemittisme