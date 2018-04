ALLIERTE: En russisk militær politimann står vakt mellom portretter av Vladimir Putin og Bashar al-Assad ved en kontrollpost utenfor opprørskontrollerte områder i Øst-Ghouta. Foto: LOUAI BESHARA / AFP

Den røde linje i Syria

Publisert: 09.04.18 19:19

2018-04-09

Israel vil ikke si om de utførte nattens rakettangrep mot den syriske flybasen T-4. Men når Israel trekker røde linjer pleier de å straffe de som tråkker over.

Angrepet mot militærbasen kommer etter at det syriske regimet anklages for enda en grotesk krigsforbrytelse. Den opprørskontrollerte byen Douma ble i helgen utsatt for det mye tyder på var et giftgassangrep. Inntil 100 mennesker ble drept.

Uavhengige kilder har foreløpig ikke kunne bekrefte eller avkrefte anklagene om at giftgass ble brukt. Saken vil nå bli gransket av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

Men at Syria og Russland avviser anklagene passer inn i et mønster av fornektelse. Bashar al-Assads regime nekter alltid for å ha brukt ulovlige våpen, selv når alt tyder på det motsatte.

Når det gjelder det påfølgende angrepet mot den syriske flybasen er ikke Syria og Russland i tvil: De gir Israel skylden.

I august 2012 trakk president Barack Obama en rød linje. Han ønsker ikke å involvere USA direkte i enda en krig i Midtøsten, men gjorde det klart at det ville få alvorlig konsekvenser for Assad hvis han brukte kjemiske våpen mot sin egen befolkning. Ett år senere ble over 1400 mennesker, blant dem flere hundre barn, drept med kjemiske våpen. Amerikansk etterretning konkluderte med at regimet sto bak, uten at Obama straffet Assad militært.

I Syria begås krigsforbrytelser uten at det får konsekvenser. Årsaken er ikke at det er vanskelig å vite hvem som er den skyldige. Syria er under intens overvåkning. Stormaktene har tilgang til etterretning som viser hvor angrepene kommer fra. De har unnlatt å gripe inn, med ett unntak:

I april 2017 fastslo USA hvor giftgassangrepet mot Khan Sheikhoun kom fra og president Donald Trump ga ordre om å skyte kryssermissiler mot flybasen. Trump gjorde et stort nummer av at han reagerte militært i en situasjon der Obama nølte.

Selv om de sjelden påtar seg ansvaret har Israel utført flere luftangrep mot militære mål i Syria. Det skjer når landets røde linjer krysses. Den ene røde linjen er smugling av avanserte rakettvåpen til Hizbollah, deres gamle fiende på nordflanken og Assads nære allierte. Den andre røde linjen er når Iran etablerer baser i Syria, slik at de kan utgjøre en økende militær trussel mot Israel.

På T-4 basen nær Homs er det iranske militære rådgivere. Flere iranere skal ha blitt drept i rakettangrepet natt til mandag. Israel vil ikke svare på om det kom fra deres jagerfly, men de har angrepet T-4 to ganger tidligere i løpet av vel ett år. Etter at en iransk drone kom inn i israelsk luftrom i februar angrep israelske fly et kontrollsenter på den syriske basen.

Israel ser med bekymring på at Assads allierte, Iran og Hizbollah, kommer styrket ut av krigen i Syria. Iran oppfattes som en mye større trussel mot Israel enn Syria noen gang har gjort.

Russland, Iran og Tyrkia, som møttes til toppmøte i Ankara i forrige uke, er i ferd med å stykke opp Syria i sine interessesfærer. Diktator Bashar al-Assad har langt på vei vunnet krigen, ved hjelp av Russland, Iran og Hizbollah. Samtidig signaliserte Donald Trump at han ville trekke amerikanske styrker ut av Syria. At deres allierte melder seg helt ut av Syria er dårlige nyheter for Israel, som ser en voksende trussel i øst.

Douma er opprørets siste utpost i nærheten av Damaskus. Assad har gjenvunnet kontrollen over det meste av Øst-Ghouta etter intensiv bombing fra syriske og russiske fly de siste månedene.

Obama straffet ikke Assad da den røde linje ble krysset i 2013, men Russland overbeviste Assad om å undertegne den internasjonale traktaten mot kjemiske våpen. Store mengder gift ble hentet og brakt ut av landet. Men ikke alt. I årene som fulgte er kjemiske våpen gjentatte ganger blitt brukt i Syria. FN har gransket flere slike angrep og gitt regimet skylden for de fleste, selv om også Den islamske stat (IS) skal ha brukt kjemiske våpen.

Ettersom IS nesten er nedkjempet har Trump mistet interessen for Syria. Det er verdt å minne om at IS´ forløper, Al Qaida i Irak, også var nesten nedkjempet for ti år siden, før de kom mye sterkere tilbake. Trump er blitt advart fra militært hold om å avslutte oppdraget i Syria for tidlig.

Angrepet mot Douma viser USAs dilemma i Syria. Trump fastslo tidlig at det hadde funnet sted et kjemisk angrep i Douma. Han holdt Russland og Iran ansvarlige for å støtte Assad. Høy pris å betale, skrev Trump.

Trump vil fremstå som mer handlekraftig enn Obama. Han har sagt at prisen for å krysse den røde linje er høy, og han har én gang vist at han mener alvor. Samtidig vil han ut av Syria. Det har også en kostnad, i form av redusert amerikansk innflytelse.