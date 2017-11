Kunsten å håndtere Trump

Per Olav Ødegård

Publisert: 27.11.17 09:08 Oppdatert: 27.11.17 09:41

OTTAWA (VG) Enhver kanadisk statsminister har to overordnede oppgaver: Den første er å holde landet samlet. Den andre er å pleie forholdet til USA

Justin Trudeau såkalte solskinnspolitikk har ingenting til felles med Donald Trumps mørke visjoner. Men Trudeau må forsøke å være hans venn. For å oppnå det bruker han sin berømte sjarm, samtidig som han passer på å ikke tråkke på ømme tær.

-Trump liker pene og rike mennesker, sier politisk kommentator John Ivisin i National Post. Det fungerer så lenge Trump anerkjennes som alfahann, mens Trudeau er beta, den andre i flokken.

Justin Trudeau er både velstående og berømt. Hans bestefar skapte en familieformue. Den politiske arven fikk han av sin far, tidligere statsminister Pierre Trudeau. I 2015 vant Justin Trudeaus liberale parti parlamentsvalget med en positiv, optimistisk og håpefull visjon for Canada. Året etter vant Trump presidentvalget på å beskrive et USA i krise og forfall.

Trudeau og Barack Obama var sjelevenner. De sto for det samme. De tenkte likt. Det meste av det man kan si om Obama, både om hans styrke og svakhet, kan man si om Trudeau. En lignende “bromance” med en ny partner i Det hvite hus er utelukket.

Politisk er Trudeau (45) på en annen planet enn Trump (71). Men han trenger et forhold som fungerer. Trudeau er en liberal ideolog, men også en pragmatiker. Han må også ta hensyn til hvordan kanadierne mener en statsminister bør opptre i forhold til en amerikansk president.

-Kanadierne minner om Gullhår i eventyret, sier professor Roland Paris. Grøten skal ikke være for varm,men heller ikke for kald. Forholdet skal være akkurat passe.

Paris var Trudeaus utenrikspolitiske rådgiver før og etter valget i 2015. Han snakker ikke lenger på vegne av statsministerens kontor, men beskriver den prosess som ble satt i gang da Trump vant valget.

Trudeau hadde vært svært nøye med ikke å ta side i den amerikanske presidentvalgkampen. Han reagerte hurtig da valget var over. Kanadierne hadde allerede opprettet gode kommunikasjonslinjer på et tidspunkt da andre land ikke visste hvem de skulle ringe til.

Paris beskriver det som fulgte som den mest koordinerte, omfattende og effektive kampanjen han har sett. På statsministerens kontor ble det opprettet en gruppe som koordinerte innsatsen. Myndigheter, næringsliv og organisasjoner brukte sine kontakter for å målbære det samme budskap: Både Canada og USA har hatt enorm fordel av frihandel over grensen. Det har skapt millioner av gode arbeidsplasser i USA.

Ingenting er viktigere for Trudeau enn å forsvare landets økonomiske interesser. Canada er avhengig er frihandel og et godt internasjonalt regelverk. Ingenting er viktigere er forholdet til USA. Minst 75 prosent av Canadas eksport går til USA. Frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada reforhandlet nå, etter krav fra Trump. NAFTA kan gå i stykker.

Den tidligere diplomaten og USA-kjenneren Colin Robertson, som nå leder tenketanken Canadian Global Affairs Institute, sier Trump beundrer celebriteter, og derfor anerkjenner Trudeau. I februar møttes de for første gang, og de fant en god tone.

På pressekonferansen sa statsministeren at han ikke var kommet for å belære noen, men han talte varmt for kanadiske verdier som åpenhet og inkludering. Han ga et sterkt forsvar for en liberal innvandringspolitikk, men uten å kritisere Trump direkte. Han var hverken for kald eller varm.

-Trudeau må være forsiktig. Trump er ikke typen som tilgir, sier Robertson.

Statsministeren har siden forsøkt å kultivere forholdet til Trump og hans familie. Samtidig jobber kanadiske representanter målrettet mot Kongressen, særlig de som representerer delstater der mange arbeidsplasser avhenger av handelen med Canada.

Etter valget av Trump satte Trudeau inn sitt sterkeste kort som utenriksminister, tidligere handelsminister Chrystia Freeland (49). Professor Paris beskriver henne som en sterk strateg, og en svært effektiv forhandler. Hun har også et utstrakt kontaktnett i USA. Freeland har en lang karriere som utenriksjournalist og i Obamas første periode var hun redaktør for Financial Times i Washington, D.C.

Robertson mener Canada inntar en rolle der de tolker USA for resten av verden. Og andre lands diplomater lytter. Alle undrer seg over hvordan de skal forholde seg til Trump.

Sist tirsdag avduket Grévin-museet i Montreal verdens første voksfigur av Trudeau. Den blir plassert ved siden av Obama i et rom med figurer av Pierre Trudeau, Nelson Mandela, dronning Elisabeth og Charles de Gaulle.

-Trudeaus sjarm, ungdom og karisma har gitt Canada er nytt image verden over, sier juryformannen.

Det samme kan sies om Donald Trump. Han har utvilsomt gitt verden et annet bilde av USA. Det er ikke Trudeaus modernisme. Det er amerikansk gotikk.

