Det hardner til

Hans Petter Sjøli

Publisert: 24.11.17 07:06

Trumps bisarre tvitring, hardkjøret mot «MDG-Lan», og Petter Northugs dissing av lagkameratene, viser på hver sin måte en offentlighet som er løpt løpsk.

En av de mest rørende scenene i den nusselige statsminister-utgaven av Hver gang vi møtes på TV 2, er når Erna Solberg på tørt Erna-vis konstaterer at det har blitt langt mer krevende å leve et normalt liv som statsminister sammenlignet med Kåre Willochs tid. Den gangen kunne Willoch normalt dra hjem etter endt kontortid og spise kjøttkaker og kålstuing med familien, og stort sett få være i fred, både for innpåslitne reportere og sinna fotfolk som skulle lekse opp for statsministeren hvor David kjøpte ølet.

Fullt så rosenrødt var det nok knapt. Alle over 50, samt noen gamle sjeler nedover i aldersrekkene, husker sketsjen der Jon Skolmen i rollen som en stakkars kringkastingssjef blir overfalt av irriterte gamle damer som gir ham pryl med paraplyene sine. Det blåste med andre ord friskt på toppene før også, og selv Willoch måtte tåle å bli utsatt for en og annen salve fra dypet av det norske folk, dog i De-form.

I dag er det tidvis full orkan.

Verst går det som vanlig ut over kvinnelige politikere, et fenomen som begynte for alvor med Willochs evige nemesis, gjerne omtalt som «kjeftesmella fra Bygdøy». I Oslo er byråd Lan Marie Nguyen Berg utsatt for en drittstorm som ville tatt pusten fra noen hver, og i den andre enden av skalaen opplever Sylvi Listhaug et lignende trykk fra illsinte nordmenn som mener hun står i ledtog med alskens nidinger.

Begge er blant våre tøffeste og mest konfrontative politikere, og ingen av dem har som mål å bli likt av alle. Politikk er beinhard kamp, og for å overleve i gamet må man ha evnen til å heve seg over den råtne ordsalaten i kommentarfeltene, og voksne mennesker som bruker sosiale medier slik småunger trakterer bankebrett. Men særlig Listhaug svarer med samme mynt, og resultatet blir som forventet.

Den offentlige debatten er i ferd med å bli et eneste stort bråkebelte der det snakkes i storbokstaver, hele tiden, og alle som vil henge med må henge seg på. Nyanser er for kujoner, mens kongene på skolegårdens snøhauger lever livets herlige, illsinte dager. I USA sjefer selveste skolegårdkongen Donald Trump , og pumper ut den ene hårreisende tweeten etter den andre. Utmattelsen og nummenheten rår, fordi bunnen er nådd for lengst. Ingenting overrasker mer. Selv omstridte murer vil ikke stanse grenseoverskridende oppførsel.

Trump og banden har lest tidsånden bedre enn alle. Vi lever i utskjellingenes tid, og den som roper høyest og med flest invektiver får mest oppmerksomhet. I sosiale medier får flåkjeftene en umiddelbar respons som trolig tilfredsstiller de underligste lyster. Og jo mer oppmerksomhet, jo mer klines det til i neste postering.

En av disse virale bøllefrøene leder an i det som iallfall i Storbritannia er vår tids mest omtalte brødrefeide. Liam Gallagher i det som en gang var 90-tallsbandet Oasis breier seg på Twitter, og lar storebroren Noel (hvis nye album kommer ut i dag) gjennomgå. «Sad fuck», «creepy little fart», «Mr. kiss arse», «potato» (!) er noen av karakteristikkene, og jubelen ljomer i kommentarfeltet. Den eldre Gallagher møter seg selv i døren når han beskylder broren for «ikke å være helt frisk», for Oasis-brødrene var blant de drøyeste sleivkjeftene da de begge var i 20-årene. Men én ting er å være en bøllete når man er ung og på vei oppover. Noe annet er å fortsette stormløpet når man er i 40- og 50-årene, og burde visst bedre. Dog – Donald Trump er over 70.

En annen som nærmer seg pensjonsalderen i sin disiplin er Petter Northug, og skikongen er heller ikke er redd for å «si ifra» når sjansen byr seg. Den mye omtalte Instagram-posten der han erklærer at lagkameratene mangler «x-faktoren» som skal til, oser ikke av langrennssportens gamle adelsmerke: Nøysomhet, forsiktighet, fåmælthet. Likevel liker vi det, for Pettern er av vår tid, han er kul, han kjenner spillet. Men bare de tøffe gutta kommer unna med det. Hadde John Arne Riise gjort det samme, ville Folkeaksjonen rull Riise i tjære og fjær nedover Karl Johan satt Facebook i brann.

Når ble det sånn, og hvorfor? Frps kulturkjempende friskuser har åpenbart bidratt til å senke kravene for den dannede samtale, men det er de påstått sosiale medienes lik-og-del-kultur som (fortjenstfullt) har utfordret de tidligere autoritetshierarkiene og (noe mindre fortjenstfullt) erstattet dem med nye. Sosiale medier er utmattende og undertiden humørdrepende, og legger på sitt verste lokk på viktige debatter heller enn å åpne dem. Hvem orker vel å bli utskjelt etter alle parodiens regler eller måtte forsvare seg mot hårreisende og ofte svært personrettede angrep fra ansiktsløse troll til alle døgnets tider? Ytringsfriheten kan i sine mest ekstreme form virke ytringsinnskrenkende.

Komikeren John Oliver i HBO-showet Last Week Tonight mener Trumps nær revolusjonære kommunikasjonsstrategi hviler på tre pilarer: Systematiske angrep på mediene, trolling og «whataboutism». Riv pyramidene, lag kvalm – og når du blir direkte utfordret, snakk om andre ting som ikke har noe med saken å gjøre. Til slutt blir folk så slitne at de ikke orker å ta til motmæle lenger, eller bare ler av alt tøyset, og går tilbake til sitt.

Sånn har deler av den offentlige samtalen blitt, også her til lands. Den tar pusten fra oss, og sakte, men sikkert skygger vi banen og lar de mest iherdige dure på, helt til krampa tar dem.

Forhåpentligvis.

