LYKKELIG: – Jeg er en representant for verdens lykkeligste folkeslag. Det synes sikkert ikke på meg, men jeg vet hva lykke er, og hvorfor jeg er lykkelig, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Line Møller

Debatt

Sanna Sarromaa: Min finske lykke-oppskrift!

Dette har jeg lært om lykke halvveis i livet: Lykke er ikke kontinuerlig. Sorg, smerte og mislykkethet er forutsetninger for lykke.

Publisert: 20.03.19 14:03







SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Finnene ble kåret til verdens lykkeligste folkeslag igjen, for andre år på rad. Det er nesten ikke til å tro med tanke på nordmenns bilde av dystre, tause, depressive og drikkende finner. Jeg var nylig på et franskkurs i Paris og møtte mange representanter for ulike nasjonaliteter. Lykke var et tema på kurset. Nordmenns bilde av finner deles åpenbart av flere. «Hvorfor har finnene ingen ansiktsuttrykk?» spurte en ung sveitsisk mann. Han mente finner ikke akkurat så lykkelige ut. Ikke at de – vi! – så ut som så veldig mye annet heller.

Jeg er snart 40 år, trolig halvveis i livet, og representant for verdens lykkeligste folkeslag. Det synes sikkert ikke på meg heller, men jeg vet hva lykke er, og hvorfor jeg er lykkelig.

les også Finner lykkeligst, nordmenn på tredjeplass

Å bli, og være, lykkelig er blitt et markedsførbart produkt i dagens verden. Man har utallige selvhjelpsbøker, lykkeleire og -retreater, og selv yogatimer som blurbes som noe som øker lykke og tilstedeværelse. I Paris kjøpte jeg til og med en roman som ifølge omslaget allerede hadde gjort to millioner franskmenn lykkelige. Hovedpersonen Camille skulle lese en post-it-lapp der det stod «Jeg er den eneste som er ansvarlig for mitt liv og min lykke» hver dag og så var det en fyr som coachet henne i veien mot lykke. Gjesp! En ganske banal og forutsigbar bok, og hvis den gjorde meg mer lykkelig, var det bare fordi jeg leste den på fransk – språket som jeg har lært meg gjennom mange år med hardt arbeid og som derfor skaper lykkelige vibrasjoner hos meg.

I den danske boken «Lykke» skriver Meik Wiking, lederen for lykkeinstituttet i København, at bare du selv kan vite om du er lykkelig. Lykke er altså en subjektiv erfaring. Å lese på fransk, selv om det bare er møl, gjør meg lykkelig, men slik er det trolig for de færreste. Det første budet på veien mot lykke er å gjøre mer av det som gjør deg lykkelig.

Lykke handler først og fremst om ikke å leve opp til andres forventninger om seg selv. Lykke handler om å høre på sin egen indre stemme. Det er ikke alltid lett, for det er så mye støy. Det er vanskelig å skille mellom ens egne ønsker og lyster fra andres forventninger – og fra det man tror er andres forventninger. Mange ganger har også jeg måttet tune meg inn på den riktige, støyfrie kanalen. Det er den som forteller klart og tydelig hva jeg vil.

les også Sanna Sarromaa: – Jeg tillater meg hat og sinne

Da jeg var yngre, gjorde jeg mange ting fordi jeg var mer påvirket av andres forventninger og hva andre ville synes, si og mene. Jeg delte alle foreldrepermisjonene matematisk på midten, for eksempel, fordi jeg var feminist og ideologien tilsa at det var det riktige. Jeg hørte ikke på min indre stemme som hylte av å måtte forlate babyen og babyene. Jeg gjorde det som ble forventet av meg som en likestilt, karrierebevisst kvinne – trodde jeg, i hvert fall. Det kan jo hende at ingen forventet noe som helst av meg, men jeg hadde skapt andres forventning i hodet mitt. Veldig ofte er det faktisk slik.

De siste fem årene har jeg tatt igjen det tapte og samtidig økt min egen lykke formidabelt. Det er kanskje fortsatt ikke stuerent å si dette, når man tross alt er en uttalt feminist, men jeg har jobbet deltid siden 2015. Nå er det bare én dag i uken jeg må dra på jobb før ungene har dratt på skolen og det er bare én dag i uken jeg kommer fra jobb først etter dem. Tirsdager og torsdager er mine minst lykkelige dager. Å kunne være hjemme før barna drar og når de kommer hjem, har vært noe som har gjort meg aller, aller lykkeligst i hele mitt liv så langt. Jeg tjente kanskje ikke mer enn 400 000 i fjor, men fy søren så mye lykke som jeg har fått med de pengene jeg ikke har tjent. Ungene likeså.

Lykke handler ikke om voldsomme oppturer. Det er ikke den ene fancy turen til Miami eller den praktfulle middagen på Maaemo. Lykke er heller et jevnt godt humør, mangel på press, stress, angst og bekymringer. Hvis noen spør meg hvordan det går og jeg kan svare «helt greit», så er det nettopp det som er lykke. Når det går helt greit, så har man ikke store bekymringer.

les også Matti Nykänen i finske hjerter!

Denne uken økte jeg min lykke ytterligere av at jeg kjøpte en ny ovn, koketopp og tørketrommel. Alt sammen med egne penger, tjent med eget arbeid. Jeg er fortsatt i en lykkeboble takket være mine nye hvitevarer. Det er min hjemmedag i dag (Ååå, lykke!), jeg skal snart putte rundstykker i ovnen og kjenne på hvordan lukten av nybakt sprer seg i mitt eget hus. Jeg har ikke hatt gjennomstekte bakverk på to år, fordi den gamle ovnen fungerte bare delvis. Jeg er også lykkelig over alle nyvaskede laken og håndklær som jeg slipper å henge over alle dører – slik som jeg har gjort de siste årene.

Jeg kjenner lykke over små ting fordi jeg har kjent på så store sorger og smerter i mitt liv at jeg har trodd at jeg aldri ville komme over dem. Men jeg har gjort det, og derfor vet jeg at lykke er å ha det helt greit, sånn som nå.

Lykke er også å akseptere alle følelser, også de negative. Jeg har vært bitter, sint, sorgtung, hatefull og hevnlysten de siste årene. At jeg har turt både å kjenne og å slippe ut negative følelser, har vært lykkebringende for meg. Da jeg skrev hore med leppestift på bilvinduene på dama til eksmannen føltes det godt. Jeg fikk det ut! Det er ikke noe passivt-aggressivt med meg. Er jeg aggressiv, så er jeg aktivt aggressiv. Men det varer aldri lenge og det går over. Lykke handler også om friheten til å være sur og sint. Det er ikke noe tilgjort ved lykke. Er det tilgjort, er det ikke lykke.

les også Svarer Sanna Sarromaa: Fra en finne til en finne

Forskning viser at lykkelige mennesker føler takknemlighet og mosjonerer. Yoga, som jeg begynte med for et snaut år siden, har sannelig også økt min lykke. Ikke fordi jeg tror på at det å chante om takknemlighet på sanskrit gjør meg lykkelig, men jeg har fått strukket meg på steder som jeg aldri har strukket før. Forrige uke prøvde jeg anti-gravity-yoga. Jeg hang opp ned! Etterpå hadde jeg vondt i muskler som jeg ikke visste jeg engang hadde. Det er lykke, det.

Lykke er lukten av fersk kaffe på morgenen og rent sengetøy etter badstu på fredag. Lykke er første slurk av et vinglass på fredag kveld. Lykke handler også om en viss nøkternhet. Man skal ikke begjære mer enn det man kan få.

Lykken er Eeva Kilpis dikt:

«Rett før jeg sovner, tenker jeg,

at i morgen vil jeg varme opp badstua

og skjemme meg skikkelig bort,

gå, bade, svømme,

invitere meg selv på en tekopp,

snakke vennlig, bli imponert, rose meg selv og si:

Du modige lille kvinne,

jeg har stor tro på deg!»

Eeva Kilpi er finsk og hun fylte nylig 91 år. Hun vet hva hun skriver om.