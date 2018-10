KrF-Hareide svarer sin egen nestleder: – For meg er dette et verdivalg.

DEN INDRE KJERNE: – Det Ropstad ikke skriver om i sitt innlegg, er partiet ytterst til høyre i norsk politikk, som han ønsker at KrF skal gå inn i regjering sammen med, nemlig Fremskrittspartiet, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Tomm W.Christiansen

Retningsvalget for KrF er for viktig til at det skal reduseres til et spørsmål om hvem som er statsminister i Norge. For meg handler det om hva slags samfunn vi vil ha. Om kampen for et varmere samfunn.

KNUT ARILD HAREIDE, leder i Kristelig Folkeparti

KrFs dyktige nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, skrev torsdag i denne avisen om hvorfor han mener KrF bør gå inn i regjering med Frp . Jeg mener vi bør undersøke muligheten for en regjering med tyngdepunktet i sentrum, sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Det er i dagens politiske landskap et naturlig valg for sentrumspartiet KrF, slik jeg ser det.

For meg er dette et verdivalg. Tilliten mellom folk. At vi som politikere har et ekstra ansvar for ikke å bidra til å sette grupper opp mot hverandre. Hvordan vi snakker om hverandre. Det handler om vi skal ha et raust «vi», eller et fryktende «vi».

Det handler om hvor det største verdifellesskapet i norsk politikk finnes: Ikke noe parti står KrF nærmere enn Senterpartiet. Det gjelder blant annet i viktige spørsmål som synet på søndagen som en annerledes dag, eggdonasjon, alkoholpolitikken og tvillingabort.

Det Ropstad ikke skriver om i sitt innlegg, er partiet ytterst til høyre i norsk politikk, som han ønsker at KrF skal gå inn i regjering sammen med – Fremskrittspartiet. Våre to partier har felles engasjement for eldreomsorg, for Israel, for frivilligheten og flere andre saker. Og jeg har stor respekt for mange av Frps politikere. Men det er mye som skiller.

KrF kjemper mot aktiv dødshjelp, mens Frp er fremst i kampen for å legalisere dette. KrF vil ha en mer sosial alkoholpolitikk, mens Frp vil ha frislipp i alkoholpolitikken. KrF kjempa kampen for søndagen, mens Frp er for at hviledagen skal bli en normal dag med full shopping. KrF vil bekjempe det moderne slaveriet, mens Frp er det partiet som sterkest mener at sexkjøpsloven bør fjernes og tillate bordeller i Norge. KrF kjemper for at barn og unge skal vernes fra porno, mens Frp er det partiet som sier nei til innføring av pornofilter fordi det vil «undertrykke seksualiteten».

Der KrF vil gjøre det vi kan for å bekjempe de høye aborttallene med sosiale tiltak, mens Frp mener det ikke er samfunnets oppgave å bidra til dette – og stemmer mot våre forslag. Der KrF mener at mennesker på flukt fortjener beskyttelse i Norge, mener Frp kommunene bør kjempe mot å ta imot disse menneskene. Der KrF mener at Norge har et ansvar for verdens fattige, vil Frp i sitt program kutte milliarder i bistanden til verdens fattigste. Der KrF mener at klimaendringene må bekjempes med politikk og er menneskeskapte, er Frp-statsråder usikre på nettopp det. Der KrF mener Norge må stå på barrikadene for menneskerettighetene, mener Frp at Norge bør utfordre de samme rettighetene.

Livet i regjering sammen med et slikt parti vil bli en kamp mellom to partier som vil gå i motsatt retning i for mange viktige spørsmål.

Det er etter mitt syn klart at KrF bør samarbeide med det partiet vi har mest til felles med, og ikke med det partiet vi kanskje har minst til felles med.

Så vil noen si at avstanden til Arbeiderpartiet er for stor. Jeg mener avstanden til Frp er større. Andre sier vi ikke kan forlate samarbeidet med partiet Høyre. Det forstår jeg at mange mener, men dette er slik jeg ser det ikke et spørsmål om samarbeid med Høyre, men med Frp. Dette handler om at avstanden mellom Frp og KrF vurderes som for stor til å sitte i regjering sammen. Jeg ser ikke for meg at vi kan eie et felles prosjekt sammen.

Når det gjelder SV er jeg enig i at avstanden er stor i mange viktige verdispørsmål. Samtidig kjemper vi side om side i saker som klima og miljø, en mer rettferdig verden og barnefattigdom. Og det er bedre med et mindre fløyparti utenfor regjering, enn å ha et stort fløyparti inne i regjering.

Jeg tror en regjering med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan bety en forskjell for Norge – en ny retning. Det kan bety en forskjell for distrikts-Norge. Det kan bety en forskjell for de som lever i fattigdom og nød. Det kan bety en forskjell for den økende ulikheten og for de som faller utenfor. Det kan bety en forskjell for hvilken retning landet skal gå nasjonalt og internasjonalt. Det kan bety en forskjell for debattklimaet i dette landet. Det kan bety et varmere samfunn.