BY I RUINER: Regjeringsstyrker patruljer Aden. Havnebyen bærer preg av de harde kampene mot Houthi-militsen. Foto: Harald Henden

Stans krigen i Jemen

MENINGER 2018-11-05T02:50:15Z

Tre års krig har ødelagt Jemen og skapt verdens verste humanitære krise. Bare gjennom forhandlinger er det mulig å stanse denne katastrofen. Nå finnes det omsider mulighet for fred. Den må de krigførende parter gripe.

leder

Publisert: 05.11.18 03:50

USA, støttet av andre vestlige stormakter, oppfordrer alle parter til å delta fredssamtaler innen 30 dager, under ledelse av FNs spesialutsending Martin Griffiths. Det hvite hus ber Saudi-Arabia og allierte om å stanse bombingen av befolkningssentra. Opprørernes missil- og droneangrep må også opphøre. Forsvarsminister James Mattis sier at USA for lenge har vært tilskuere til konflikten og at det haster med å starte fredsforhandlinger.

FN beskriver Jemen som verdens verste humanitære krise. Det er en menneskeskapt katastrofe, forårsaket av krig og blokade i den arabiske verdens fattigste land. Halvparten av befolkningen, 14 millioner mennesker, står på randen av hungersnød. Tre millioner mennesker er jaget på flukt. Titusener er drept eller såret. Ni millioner mennesker trenger akutt medisinsk hjelp, samtidig som helsetjenestene nesten har kollapset.

Jemen har lenge vært åsted for interne konflikter, men situasjonen ble dramatisk forverret i 2015 sa Houthi-militsen tok kontroll over store deler av landet. Saudi-Arabia og åtte allierte arabiske land, som alle anser Houti-militsen som Irans stedfortredere, svarte med å starte en bombeoffensiv mot de opprørskontrollerte områdene. Selv om USA og europeiske stormakter ikke er direkte involvert i krigen forsyner de Saudi-Arabia med våpen, etterretning og logistikk. Det er derfor svært viktig at Trump-administrasjonen omsider begynner å stille krav til Saudi-Arabia.

Det blir ingen fred uten kongedømmet og den jemenittiske regjeringens medvirkning. Det samme gjelder Houthi-militsen, som tidligere har nektet å etterkomme Sikkerhetsrådets resolusjon 2216. At Jemen er blitt slagplass for Saudi-Arabia og Irans blodige rivalisering kompliserer bildet ytterligere.

FNs spesialutsending står overfor en særdeles krevende oppgave, men nå har han USA i ryggen. Når USA stiller krav til partene gir det et berettiget håp. Det viktigste er en umiddelbar våpenhvile. Deretter venter forhandlinger om en politisk løsning. De siste årene har tydelig demonstrert at det ikke finnes noen militær løsning på Jemens problemer. Nå er diplomatiets sjanse.