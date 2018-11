ABORT-ADVARSEL: – Høyres politikk er at dagens abortlov ligger fast. Abortloven burde ikke være et forhandlingskort, skriver lederen i Unge Høyre. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Abortloven er ikke et forhandlingskort!

Noen saker har jeg og andre i Høyre tatt for gitt at vi var ferdige med å forhandle om. Abortloven er et eksempel på en slik sak.

SANDRA BRUFLOT, leder i Unge Høyre

Landsmøtet i 2013 var mitt første som fylkesleder i Unge Høyre. Da landsmøtesalen stemte mot forslaget om å fjerne abortlovens paragraf 2C føltes det som en enorm seier. Når programkomiteen er enstemmig og partilederen går på talerstolen kjemper man i motbakke, men vi vant.

Vi som satt i salen våren 2013 hørte alle argumentene. Vi hørte at dere mente det ikke ville føre til noen reell forskjell. Vi hørte at dagens paragraf er diskriminerende. Vi hørte parallellen til «homo-genet» og vi hørte hvordan dere mente at kvinner var ivaretatt av bokstav A og B i abortlovens paragraf 2. Likevel sa vi høyt og tydelig nei.

Når debatten vi hadde i 2013 nå går på nytt er det frustrerende å se på at de samme argumentene blir brukt om igjen, samtidig som det er en stille forventning om at vi som er uenige sitter i ro for samarbeidets skyld. Spesielt frustrerende er det at tilhengere i Høyre forsvarer endringene med de samme argumentene vi stemte mot for fem år siden, samtidig som de gjemmer seg bak at «dette ikke er Høyres politikk.» Nei, det er ikke Høyres politikk, så hvorfor later dere som at det er det?

Hvorfor rykker ledelsen i Høyre ut og argumenterer for at denne endringen ikke skal få noen praktisk betydning, at dagens abortlov er diskriminerende, og hvorfor trekkes det paralleller til et «homo-gen» som ikke finnes, og som ikke ville fått dagens gravide til å ligge våkne om natta for å veie for og mot hva man skal gjøre med barnet i magen?

Når debatten kjøres på denne måten må vi kunne forvente å få et bedre svar på hvorfor det er greit å legge dette på forhandlingsbordet enn at «det ikke er Høyres politikk».

Etter Høyres landsmøte i 2018 sa flere av dagens stortingsrepresentanter at de ikke visste om de kunne stemme for en endring i gen– og bioteknologiloven fordi de ikke var valgt på et program som sa ja til eggdonasjon. Selv om det var Høyres landsmøte som selv valgte å utsette diskusjonen til etter at stortingsvalgprogrammet var vedtatt, ville de fleste forvente at de kunne stemme etter egen overbevisning i spørsmålet om å sidestille eggdonasjon med sæddonasjon. Det var tross alt et etisk spørsmål, og vi har lange tradisjoner for å fristille representanter i den typen spørsmål.

Og ja, samarbeid og regjeringsplattformer handler om å gi og ta, men retten til å stemme etter egen etiske overbevisning kan ikke bare gjelde i diskusjonen om eggdonasjon. Den må også gjelde i spørsmålet om abort. Derfor handler ikke dette om å ikke forstå at Høyres primærpolitikk kan bli gjenstand for forhandlinger. Noen saker tok jeg og andre for gitt at vi var ferdige med å forhandle om. Ekteskapsloven er et eksempel, abortloven en annen.

Da vi stemte mot en endring av abortloven i 2013 var det gode grunner til det. For min egen del handler dette om hvilken situasjon vi kan sette kvinner i en vanskelig situasjon i. Jeg aksepterer ikke at jeg og andre kan havne i en situasjon der vi må stakkarsliggjøre oss selv foran en nemnd, at vi må tilpasse begrunnelsen vår etter hvordan vi ikke er i stand til å ta vare på et alvorlig sykt barn. At vi kan måtte lyve for å oppfylle kriteriene i loven. Det må være vanskelig nok for kvinner og par som står i avgjørelsen om hva de gjør når de finner ut at barnet i magen ikke er friskt, om ikke vi skal gjøre det enda vanskeligere for dem.

Jeg er ikke for et sorteringssamfunn, jeg vil ha et samfunn med plass til alle, men ansvaret for at vi har det samfunnet ligger ikke hos den enkelte kvinne. Vi motvirker et «sorteringssamfunn» ved å passe på at de som bærer frem barn med utfordringer får hjelp fra storsamfunnet. At de er trygge på at barna deres får leve verdige, gode, meningsfulle liv. Ikke ved å tvinge noen til å bære frem alvorlig syke barn.

Vi har gode debatter i Høyre rundt mange etiske spørsmål. Både om gen – og bioteknologi, abort og hva vi skal mene om livets start og livets slutt. Det er bra, men vi må kunne forvente at det har noe å si når diskusjonen er over og partiets øverste organ har fattet et vedtak. Abort er et samvittighetsspørsmål, det er et etisk spørsmål, og det vekker sterke følelser hos mange, uavhengig av standpunkt.

Høyres politikk er at dagens abortlov ligger fast. Abortloven burde ikke være et forhandlingskort. Hør på vedtaket fra landsmøtet i 2013 - og ligg unna.