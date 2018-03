Folkefest uten fyll

KAOTISKE TILSTANDER: Holmenkollen skifest endte i bråk, fyll, slagsmål og kaos etter femmila i helgen. Foto: Braastad, Jorgen

Publisert: 15.03.18 10:04

Igjen har Holmenkollen skifest gått fra å være en folkefest til å bli en fyllefest. Det er fryktelig trist, og gjør det nødvendig å peke på det prinsipielle: idrettsarenaen skal være en arena for idrettsopplevelser, ikke for alkohol.

TOM TVEDT, president i Norges idrettsforbund

PER GUNNAR DAHL, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Nok en gang hører vi om bråk, fyll og slåssing under Holmenkollen skifest. Denne gangen var det spesielt knyttet til store folkemengder og stort alkoholinntak under og etter mennenes femmil på lørdag.

Det er knapt to år siden forrige gang det stormet rundt festivalen. I år pekes det ikke på problemet fra tidligere, der arrangøren selv sto for problematisk skjenking. Det er bra, selv om problemet med fyll i tilknytning til arrangementet ikke er blitt borte. Vi applauderer arrangørens varslede evaluering av serveringen av alkohol inne på området. Et alkoholfritt arrangement kan gi et viktig signal også for publikum langs løypa.

Norges idrettsforbund skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Å legge til rette for å kunne overnatte langs løypa, at barn skal kunne «arve» sine foreldres positive opplevelser ved Holmenkollen i marka, er inkluderende og positivt. Når dette blir misbrukt til å bli en arena for en fyllefest i stedet for en idrettsfest, er det ekskluderende og stikk i strid med det norsk idrett står for.

De negative opplevelsene mange hadde i forbindelse med Holmenkollen i helga illustrerer tydelig hvorfor idrett og alkohol ikke hører sammen. Det gjelder i langrennsløypene like mye som på fotballbanen eller ishockeyhallen. Folk på idrettsarenaer skal slippe å plages av fulle mennesker. Det skal være hyggelig og trygt å ha med ungene, og man bør slippe å være engstelig for at det blir fyll og bråk. Det handler om å gi alle tilskuerne trivsel og trygghet.

Mange idrettsarrangører har søkt – og som oftest fått – skjenkebevilling av kommunene for å kunne servere alkohol på avgrensede områder der det serveres mat, eller som en del av kundepleie på idrettsarrangementer. Denne praksisen bør kommunene drøfte nøye. Dersom skjenking skal tillates, skal serveringen skje fysisk adskilt, og ikke samtidig med idrettsaktiviteten.

Den store utfordringen med Holmenkollen skifest er likevel ikke det som skjer inne på arenaen, men langs løypene. Nå er arrangementet blitt en «unnskyldning» for en fyllefest for mange. Det er trist og ødeleggende. Hvordan arrangøren, sammen med myndighetene og de tilskuerne som ikke vil ha det sånn, skal jobbe for å endre dette, blir et nødvendig og viktig tema fremover. Til syvende og sist handler det om enkeltpersoners holdninger og atferd. De må ikke få ødelegge for den positive idrettsfesten.

Vi har nok arenaer hvor det serveres alkohol i samfunnet vårt. Idrett nytes best uten alkohol, og idrettsarenaen må beholdes som en alkoholfri sone.

Det er viktig å jobbe for at folk ikke drikker under et idrettsarrangement. Norges idrettsforbund er imot alkohol under idrettsarrangementer. Fortsatt ja til alkoholfrie arrangement er en viktig sak både for Norges idrettsforbund og Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Det er gode verdier til beste for alle, god forebygging og en investering i å nå det som er idrettens visjon: Idrettsglede for alle.

Folkehelseinstituttets avdeling for rusforskning har funnet ut at mellom 5 og 14 prosent av barn i dag vokser opp i familier med risikofylt alkoholbruk. Altfor mange barn og unge sliter med rusproblematikk i familien. Idrettsarenaen skal være en frisone, ikke nok en stein til byrden mange allerede bærer. Både Actis og Norges idrettsforbund har vært svært klare på at alkohol på idrettsarrangement ikke er ønskelig. Det er et verdivalg.

Å heie fram våre idrettsutøvere er noe vi er gode på. I flere mesterskap har Norge fått anerkjennelse for å skape god stemning. Vi er stolte over kubjeller, flagg og heiarop, enten det er i Holmenkollen eller andre steder i landet. Ikke la mer skjenking og overdreven alkoholbruk få ødelegge dette. Utøverne våre er så gode i skisporet og i hoppbakken at de nytes best uten promille.