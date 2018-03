Kims trumfkort

Et passende sted for toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump er den tidligere portugisiske kolonien Macao, Asias svar på Las Vegas. For dette er politisk gambling med høy innsats.

Det kan også oppfattes som hasardspill. Hva er sjansen for at Trump kan vinne støtte for et atomfritt Korea når Kims trumfkort nettopp er atomvåpnene?

Kim er en dreven spiller som vet å forvirre sine motstandere. Trump skryter av sine egne fremragende forhandlingsevner. De har gjensidig fornærmet hverandre på det groveste, som ledd i et psykologisk spill. Begge tar sjanser, men det er verdt risikoen, alternativet tatt i betraktning.

Fjoråret ebbet ut med krigstrusler og atomfrykt, men våren kommer med håp om en fredelig løsning. Diplomati er eneste vei bort fra avgrunnen. Verden trekker et lettelsens sukk, som tidligere CIA-sjef og forsvarsminister Leon Panetta sier i en kommentar.

Det er like fullt høyt spill av en amerikansk president å møte en nordkoreansk diktator ved forhandlingsbordet. Ingen har våget dette før. Han kan gå inn i felle og tape ansikt. Antakelig passer det inn i Kims spill at USA har fått en annerledes og uortodoks leder i Det hvite hus som er mindre opptatt av diplomatisk varsomhet og risiko enn sine forgjengere.

På den annen side: Hvis Kim bløffer, vil det bli raskt avslørt. Han må legge innrømmelser på bordet. Hvis ikke er forhandlingene over før de har kommet i gang. Det bidrar til usikkerheten at Trump har begrenset diplomatisk erfaring og at Kim aldri har møtt noen annen statsleder.

Mye kan skje før det planlagte toppmøtet på ukjent sted i mai. Hvis det i det hele tatt blir noe av. Men en kombinasjon av hendelser gjør et toppmøte både mulig og ønskelig for begge parter. Til tross for alle harde og uforsonlige ord har både USA og Nord-Korea lenge sett behovet for direkte forhandlinger. Nå finnes det en gyllen mulighet.

Kim Jong-un erklærte mot slutten av 2017 at Nord-Koreas rakett- og atomvåpenprosjekt var fullført. For 2018 var målsettingen økonomisk utvikling. For å oppnå dette trenger Kim økonomisk nødhjelp og en opphevelse av de internasjonale sanksjonene. Med atombomber og langtrekkende raketter sitter Kim med trumfkort i forhandlinger.

Kim har opptrådt ekstremt provoserende og høyst uansvarlig. Han har konsekvent trosset det internasjonale samfunn og vekket frykten for atomkrig. Diktatoren er kynisk og brutal, men ikke irrasjonell. Dette stalinistiske regimet har én overordnet interesse, å overleve med makten og privilegiene i behold. Selvoppholdelsesdriften er den sterkeste. Kim anser atomvåpen som en livsforsikring.

Selvsagt er det et dristig spill. Å true med atomvåpen kan føre til total utslettelse. Men Kim er en spiller. Provokasjoner og trusler etterfølges av forsonende ord og ønske om forhandlinger. Dette er i tråd med et velkjent nordkoreansk mønster.

President Donald Trump har rett i at hans forgjengere alle sviktet i møte med den nordkoreanske trusselen. Verken forsøk på forhandlinger eller sanksjoner fikk Kim og hans far til å avslutte atomvåpenprogrammet. Trump skjerpet de økonomiske sanksjonene og krevde at Kina, Kims eneste allierte, fulgte opp. At Nord-Korea vil forhandle er et uttrykk for at de internasjonale sanksjonene virker.

Trump sa i valgkampen at han gjerne kunne ta en prat med Kim. Presidenten kan allerede argumentere med at han lykkes der forgjengerne sviktet. Trump kan hevde at hans utvetydige trusler om utslettelse, kombinert med harde sanksjoner er årsak til et diplomatisk gjennombrudd.

Det bør ikke overskygge den hovedrollen Sør-Koreas president Moon Jae-in spiller. Siden han ble valgt i mai 2017 har han utrettelig forsøkt å finne en diplomatisk løsning på atomkrisen. De olympiske vinterleker i Pyeongchang ga Moon muligheten til å tine det fastfrosne forholdet til Nord-Korea. Etter flere måneders betenkning sa Kim ja til Moons invitasjon om å sende nordkoreanske utøvere og en offisiell delegasjon til OL i Sør-Korea.

Moon har spilt på lag med Trump og understreket betydningen av deres allianse. Han har tidligere gitt Trump mye av æren for diplomatiske fremskritt, noe som utvilsomt blir verdsatt. Samtidig har Moon drevet en aktivt og effektivt diplomati for å påvirke Nord-Korea og legge fundamentet for et toppmøte. Når Trump truet, strakk Moon frem en olivengren. Uten Moon ville ikke dette sensasjonelle gjennombruddet kommet.