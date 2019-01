BLE SINT: Sigrid Bonde Tusvik forlot Humorprisen i sinne fredag kveld, da ingen kvinner vant noen av prisene. I ettertid har debatten rast. Menn som ikke er morsomme, er det fordi de ikke er morsomme. Kvinner som ikke er morsomme, er det fordi de er kvinner, skriver Lilleng i dette innlegget. Foto: Maiken Svendsen

Humorpris-debatten: «Ingen kvinner er morsomme nok!»

MENINGER 2019-01-23T10:15:21Z

«Sigrid Bonde Tusvik er ei fusskjærring som får medlidenhetsøyne på terningen», ifølge stemmer i kommentarfeltet.

debatt

Publisert: 23.01.19 11:15 Oppdatert: 23.01.19 11:31

ANDERS HOLSTAD LILLENG , humorkritiker i Adresseavisen og tidligere jurymedlem for sceneproduksjoner under Komiprisen.

Sigrid Bonde Tusvik er fly forbannet. Fredag ble den første Humorprisutdelingen holdt. Det var åtte kategorier, og samtlige åtte priser gikk til menn.

«Har vi ikke fått bevist noen gang gjennom året at kvinner er morsomme? Hva må man gjøre for å være med i gjengen?» skrev Bonde Tusvik i Dagbladet lørdag .

Kommentarfeltene er preget av skadefryd. Tydeligvis er det mange som er enige med juryen i at kvinner ikke er morsomme nok. Mange uttrykker under kronikken at Bonde Tusvik ikke er en komiker, bare en sint og sutrete feminist.

Det er uvisst hvordan avstemningen har foregått. Under den nå avdøde Komiprisen fikk jurymedlemmene utdelt en liste over program og show de skulle vurdere, og så ble de tre som fikk flest stemmer presentert som de nominerte. Trolig er det samme tilfelle for Humorprisen.

Man kan gjerne diskutere vinnerne i slike prisutdelinger. Dette er juryens samlede avgjørelse. De stemmer, noen får mer enn andre. Gjort er gjort, og stemt er stemt.

Likevel er det enkelt å forstå frustrasjonen til Bonde Tusvik.

Daglig må kvinnelige komikere finne seg i å bli stemplet som ikke morsomme og mye verre ting i kommentarfeltene. Tusvik og Tønne ble kalt «fusskjærringer» (trøndersk for lurvete, skitten kvinne) av en leser sist de stod på Byscenen.

Etter et show i Studentersamfundet i 2015 mente en leser at duoen fikk bonusøye på terningen fordi de er kvinner. Stadig skriver folk at Tusvik og Tønne ikke finnes morsomme.

Fredag kom plutselig Humorprisen og ga nettrollene rett. Ingen kvinner er morsommere enn menn. De fortjener knapt å bli nominerte. De er bare fusskjærringer som får medlidenhetsøyne i avisa.

Det var selvsagt ikke ment slik fra Humorprisens jury og arrangører. Juryen stemmer på dem de synes er morsomst, og hvis de ti mennene og seks kvinnene i juryen liker mannlige komikere best, får de stemme på dem og stå for det.

Men det er mildt sagt forunderlig at ingen i Humorprisen stoppet opp og grublet over hvordan dette kom til å se ut da resultatene var klare. Ikke bare fordi det nesten bare var menn som var nominerte og ingen kvinner som ble funnet verdige en pris, men fordi de fredag kveld tok rennefart og kastet sine kvinnelige kolleger under en buss full av nettroll.

Arrangørene Morten Ramm og Trond Kvernstrøm uttrykte overfor henholdsvis Dagbladet og NRK lørdag at de er enige med Bonde Tusvik, men tydeligvis ikke enige nok til å ikke ville ofre henne og alle andre kvinnelige komikere.

Skadefryd er som nevnt tydelig til stede i kommentarfeltene etter Humorprisen. Bonde Tusvik får igjen fordi hun er en knallhard og kontroversiell kjeftesmelle.

Jeg har selv fått bøtter med kjeft av henne som humorkritiker i Adresseavisen, både i innboks og i podkasten med 200.000 ukentlige lyttere. Sånn er jobbene våre. Hun er komiker, jeg er kritiker. Hvis jeg skriver kritisk om henne, må hun få være kritisk tilbake.

Jeg har blant annet fått kjeft for at jeg tidligere brukte kjønn i anmeldelser. Bonde Tusvik hadde selvsagt helt rett. Det heter ikke kvinnelig eller mannlig komiker. Det heter komiker. Dermed har Humorprisen gjort helt rett i å ikke sette opp kategorier ut fra kjønn.

Men i denne saken blir kjønn likevel viktig, fordi den egentlig ikke handler om komikk, men om det særlig kvinnelige komikere må stå i hver eneste dag, nemlig stygge kommentarer, hets og trusler.

Menn som ikke er morsomme, er det fordi de ikke er morsomme. Kvinner som ikke er morsomme, er det fordi de er kvinner.

Og når ikke engang deres likemenn mener at de er morsomme nok, sviktes de av sine egne og kastes under bussen.

Da er det ikke rart at Sigrid Bonde Tusvik er fly forbanna.

