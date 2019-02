Foto: Morten Mørland

Den som stjeler «Skrik»har et større problem enn museet

Det var en avgrunn i ferdigheter og kulturell kapital mellom Olsenbanden fra Kampen og den franske gentlemanstyven Arsène Lupin. Men de hadde samme plan.

Publisert: 10.02.19







Bestemte de seg for å rane Nasjonalgalleriet [en kunstinstitusjon som innehar den høyeste prestisje i mange land, unntatt Norge, red. anm.], eller knabbe rikets kronjuveler, så gjorde de det.

Med den samme besluttsomhet, vil vi tro, som den som stjal de svenske regaliene fra gravkirken til Karl IX og dronning Kristina i sommer:

To kongelige kroner og et rikseple i gull forsvant fra Strängnäs domkyrka, ni mil vest for Stockholm, ved lunsjtider 31. juli. Mandag denne uke startet rettssaken mot en mistenkt 22-åring. Tirsdag kom de såkalte begravelsesregaliene til rette.

Den sofistikerte Arsène Raoul Lupin ville rituelt unnsluppet sin nemesis, l’inspecteur Ganimard, mens kriminalinspektør Hermansen like garantert hadde anbrakt Egon Olsen på Botsen. For oppbevaring inntil neste film om hele Norges skapsprengerliga kunne rulles ut – til kritikerlaugets samstemte terningkast to.

For, ironisk nok; av begge fiksjonsuniversene er det Olsenbanden som ligger tettest opp til virkeligheten. Å rappe uvurderlig kunst fra et lands nasjonalgalleri, er det bare Arbeiderpartiets kulturminister som slipper unna med. Alle andre blir satt i fengsel.

Heleri av stjålne kunstobjekter og kulturhistoriske gjenstander er en dårlig forretningsidé. Simpelthen fordi det ikke finnes et omsetningsledd.

Mange fryktet at de 400 år gamle begravelsesregaliene i Sverige var blitt smeltet om og solgt til mineralpris, nettopp fordi de er så uomsettelige.

Kongelige regalier er såkalte verdighetssymboler til seremoniell bruk. Deres hovedformål er å uttrykke monarkens myndighet. Selv på likstrå var det viktig å vise fyrstens autoritet. Begravelsesregalier hadde også en identitetsfunksjon; de skulle vise at kongen virkelig var død.

At objektene ble gjenfunnet i en søppeldunk i Åkersberga, tre mil nordøst for den svenske hovedstaden, var et lykketreff. Men også talende. Hva skulle tyvene med to gamle kroner og et rikseple?

Bortsett fra Storbritannia har få stater mer kostbare kronjuveler enn vårt naboland. De svenske riksregaliene er verdsatt til 415 milliarder kroner, ifølge Kungliga hovet.

Så ser vi på TV at en versjon av Munchs «Skrik» setter auksjonsrekord, og selges for 687 millioner kr. Vi hører om rikinger som heller investerer i kunst enn aksjer.

Da er det kanskje ikke så rart at noen tenker at det å stjele dyre malerier og kostbare objekter lyder ganske så profitabelt. Relativt enkelt, dessuten. Ofte trenger man ikke mer enn en litt lang stige. Innsats i forhold til gevinst synes overveldende.

Det er bare det at uvurderlig kunst har en uvirkelig verdi. For den lar seg ikke cashe inn. Ikke som tyvgods.

I kretsen rundt 007 er det riktig nok slik at Dr. No hoverer med Goyas «Hertugen av Wellington» på kontoret.

Den estetisk anlagte superskurken som bestiller en spesifikk Rembrandt til sitt røkeværelse, eller den skruppelløse samleren med vestveggen full av original Picasso, er imidlertid en kunde som kun finnes på karibiske øyer med innhul vulkan og egen landingspad for atomdrevne helikoptre.

Det er en lærdom kunsttyver ikke gjør seg før de står i en bakgate med hendene fulle av Monet-malerier ingen vil ha.

De færreste er troféjegere som stjeler på vegne av seg selv eller oppdragsgivere. De fleste er simple vinningskriminelle eller narkiser som plutselig står i en situasjon hvor det er teknisk mulig å knabbe et bilde.

Et fellestrekk er at de ikke aner hvordan man kvitter seg med en Cézanne. Kunsttyver er gjerne bedre kjeltringer enn forretningsmenn.

Noen kidnapper kostbare verk for å gi dem tilbake til eieren mot løsepenger. De kaldeste venter til det tilbys finnerlønn.

Andre røver berømte bilder for å lede oppmerksomheten vekk fra noe annet. Da «Skrik» og «Madonna» ble stjålet fra Munch-museet i 2004, var det væpnede overfallet en avledningsmanøver for å lamme politiets ressurser og svekke etterforskningen etter NOKAS-ranet fire måneder tidligere.

Ifølge FBIs seksjon for kunsttyveri er tommelfingerregelen at stjålne objekter av berømte kunstnere sjelden omsettes for mer enn ti prosent av stipulert verdi. En verdifastsettelse som for øvrig forutsetter tre ting:

Autentisitet (hvem er kunstneren), proveniens (verkets historie, og hvordan/når det er ervervet), samt at ihendehaver kan dokumentere lovlig adgang til å selge. Hvis bare ett av disse forholdene ikke kan godtgjøres, bortfaller verdien.

Tyveriene av «Skrik» fra Nasjonalgalleriet i 1994 (1893-versjonen) og Munch-museet (1910-versjonen) ti år senere var dramatiske fordi gjerningsmennene kunne komme til å ødelegge bildene. Enten av vanvare, eller med vilje.

Med så mye oppmerksomhet omkring Munch-tyveriene og bildets ikoniske motiv ville det ikke være mulig å få det omsatt på noe marked. Ikke som originalverk. I det øyeblikk noen forsøkte å falby «Skrik» ville det i seg selv være et anskrik til politiet. Mens altså Petter Olsen kunne få i underkant av 700 millioner for sin versjon av «Skrik» på Sotheby’s i New York i 2012.

Så hvor blir det av kunsten som ikke kommer til rette?

FBIs register over savnede objekter omfatter ca. 400 000 titler. En del fryktes destruert i panikk av ranere som har brent inne med internasjonalt etterlyst tyvgods. Noe antas gjemt av gjerningsmenn som har glemt hvor, eller som er døde. Men svært mye er dumpet hos uvitende brukthandlere.

Av erfaring vet FBI at en pen slump av de borkomne verkene henger hjemme i stuer hos folk flest. Intetanende privatpersoner som i god tro har kjøpt en vellaget replika av en kjent kunstner.

Ja, selv Chagall-signaturen er så godt kopiert at den fremstår nesten ekte …