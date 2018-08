Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Russens selvskading

leder

Publisert: 07.08.18 03:39

MENINGER 2018-08-07T01:39:18Z

På den greske ferieøya Kos ble ti norske ungdommer pågrepet av politiet etter slåssing i slutten av juli.

Noen dager senere ble fem nordmenn arrestert på Ios, en annen gresk øy i Egeerhavet. Alle de arresterte er tenåringer. Alle er innbrakt for vold og fyll. Alle har en tilknytning til kommende skoleårs russekull.

Å klage på støyende russeløyer og tilfeller av utagerende festing hos ungdom som er i ferd med å avrunde videregående skole, er en gjespende tildragelse like gammel som russefeiringen selv. De vårlige sukk og stønn fra generasjoner som har glemt hvordan man selv feiret en halvgod artium, er like forutsigbare som russens repeterende forsvar om at «det må da være lov å feire avslutningen av 13 års skolegang».

På det punkt har russen vårt hjerteligste bifall. Å feire at 13 års skolegang er til ende, er ikke bare lov - det er dem vel unt. Virkeligheten kommer tidsnok. Derimot mener vi det tenderer til dumskap å ta denne sanseløse markeringen av et russeår som ikke engang er påbegynt så til de grader på forskudd.

Det er angivelig blitt tradisjon, ifølge russen selv, at innehaverne av årets russebusser og deres klassekamerater, reiser på organiserte turer til greske ferieøyer for å lage kvalm. I avtalte slåsskamper bussgjengene i mellom skal det visstnok handle om å sette seg i respekt.

Hvis russen tror det er det denne oppførselen fører til, får vi for deres egen del håpe at de har foreldre som er i stand til å realitetsorientere dem. Selv om enkelte russeforeldre nok er fullt klar over hvilke hensikter barna har med Hellas -turen, vil vi likevel anta at de færreste synes det er greit at norske myndigheter må bruke tid og ressurser på å få deres håpefulle ut fra fengsel i greske feriebyer. .

Ja, det er sikkert et mindretall av russen som ødelegger for alle andre. Men det argumentet klinger hult når feststemte norske tenåringer inntar greske lokalsamfunn som en kollektiv horde, tilsynelatende frakoblet normal folkeskikk og noen som helst forståelse for at de er gjester i en annen kultur, i et annet land.

Som representanter for ungdom fra Bærum, Oslo og videregående skoler i andre byer som har deltatt på sommerens russeturer til Hellas, har de ikke bare satt mange jevnaldringer i et dårlig lys. De har også avlevert endelige argumenter til alle de sterke krefter som vil hele russefeiringen til livs.

Å feire 13 års priviligert skolegang med å slå hverandre helseløse, slik det fremgår i politirapportene fra Hellas, vitner om et dannelsesnivå som kan tyde på at de foregående 12 skoleårene har vært helt bortkastet.