De som ikke kan jobbe på kontoret lenger

Oda Rygh

Publisert: 05.08.18 10:54 Oppdatert: 05.08.18 11:32

Vi som har søkt tilflukt på kontoret får det vanskelig i åpent landskap.

Det sprer om seg som en farsott, og blir stadig problematisert i mediene: De ulike typene «åpne kontorlandskaper». Denne uken i en serie i Fri Fagbevegelse.

De kommer i mange former og fasonger som det er veldig vanskelig å sette i samme bås. Og i min brokete CV har jeg opplevd de fleste avarter.

Den mest brutale formen jeg har opplevd var som ansatt i telefon-kundeservicebransjen i Skottland, rett etter studiene. Vi var ca. hundre ansatte, på ett plan. Arbeidsstasjonene var plassert rundt «øyer», fem arbeidsstasjoner rundt hvert bord. Det var ikke faste plasser, du visste aldri hvem sidemannen skulle bli. Vi hadde «clear desk policy». Ethvert forsøk på personlig dekor ble slått ned på. Et par sjefer gikk rundt rommet. Et par andre overvåket telefonene fra sine egne kontorer.

I den mildeste formen jobbet jeg ikke med telefon, men med tekst. En hel avdeling hadde fått noe som føltes som et eget lite avlukke og vi var maks ti på jobb samtidig. Det var to kontorer/møterom/stillerom noen få skritt unna, så du rakk tusle dit før du tok telefonen. Vi hadde faste plasser og bak oss besto veggene av store skap med plass til bøker. Bak skjermene var det lyddempende vegger som man kunne feste ting til. Som tegninger fra barna, eller huskelapper f.eks.

Hvor «ille» det åpne landskapet er kommer an på hvor langt man drar det og om de ansatte har oppgaver der de trenger ro, bøker eller å være på kontoret hele tiden. Å kritisere hele konseptet basert på at man misliker den første modellen jeg beskrev er egentlig en stråmann om resultatet for de fleste er den andre modellen.

Men så kommer det frem da. Senest i Fri Fagbevegelses beskrivelse av den nye hverdagen til et NAV-konto r:

«I tredje etasje deler 120 ansatte på fire stillerom med en PC, pult og tre stoler, to grupperom og tre møterom. I femte etasje jobber 55 ansatte som har fire stillerom, to møterom og fire kompetansekø-rom, som brukes til telefonvakter, på deling.» Det nevnes at en del av arbeidsoppgavene er «samhandling med brukerne» og at derfor er åpne landskaper bedre. For dem som ikke er inne i offentlig-sektor-nytale betyr det altså at «samhandling» (å snakke med noen) med «brukerne» (de som trenger navs hjelp) ikke trenger foregå på lukkede rom (!).

I Brennpunkts program om temaet ble andre ulogiske kombinasjoner av arbeidsoppgaver og kontordesign presentert: Forskere som skulle forske uten bøkene sine eller fast plass. Eller forelesere som skulle veilede studenter uten privatliv. Ekspertene på temaet er, mildt sagt, skeptiske til ideen.

Men selv om det skulle være veldig lurt. Selv om det ble innført riktig og etter boken og førte til effektivitetsgevinst . Så er det ett tema som aldri ser ut til å tas opp: Hva med dem som ikke klarer åpne kontorlandskaper av helt andre grunner? Hva om du ikke klarer jobbe der fordi du har helseproblemer?

Her er en liten hemmelighet: En del av grunnen til at folk med høy utdannelse har lavere uføregrad er at de har en mulighet til å finne jobber der noen av de vanligere helseplagene er lettere å håndtere. Dette er også et fokus i NAVs omskoleringsarbeid. I praksis betyr dette høykvalifiserte fleksible jobber på kontor, med faste rammer og høy grad av autonomi. Særlig gjelder dette folk med psykiske lidelser, folk med grader av autisme, men også for eksempel de med dårlig hørsel.

Og her er et scenario: Du har PTSD og angst etter overgrep og jobber på kontor. Så skal dere inn i en type åpent landskap. En kort, men ikke utfyllende liste over ting som kan gjøre hverdagen din vanskeligere inkluderer at du sitter utsatt til med bevegelse bak deg, at du er utsatt for mye lyd og at du ikke kan skjerme deg fra inntrykk og mennesker om du har enn dårlig dag. Stillerommene

Folk med bipolaritet kan trenge å skru ned lyset eller ikke ha mange samtaler rundt seg. Folk med dårlig hørsel kan også trenge at lydene begrenser seg til en kilde om gangen. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser, designet rundt at du må flytte deg rundt, bør være veldig tilrettelagt for dem som har utfordringer med bevegelse av ulike grunner.

Universell utforming for de med fysiske lidelser har en fortjent oppmerksomhet, men de av oss med ulike psykiske vansker møter også utfordringer i møte med utformingen av det offentlige rom og på arbeidsplassen. Som folkemengder på kollektivtrafikken.

«Kontorjobben» og utdannelsen som gjør at kontorjobben er et reelt alternativ har vært en strategi for mange som trenger ro, faste rammer, lite styr, og kontroll over omgivelsene våre.

Det er i denne gruppen, hos de med psykiske lidelser, at uførhet vokser raskest. Noe NAV er veldig klar over. De snakker om behovet for tilrettelegging.

Men for mange var det tilrettelagt fra før! Er det ikke litt underlig at ikke-tilrettelegging innføres, selv hos dem som burde være mest klar over problemet?