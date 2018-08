Krf i krise

Kristelig Folkeparti rammes av utmeldinger, homostrid og indre kamp om veien videre. Høsten kan bli et være eller ikke være for partiet.

Publisert: 17.08.18 02:02

Helt siden valget i 2013 har KrF og partileder Knut Arild Hareide strevet med å plassere partiet i dagens politiske landskap. KrF har historisk sett vært et borgerlig parti, men etter at Frp slapp inn i varmen på borgelig side, har den vante posisjonen blitt uspiselig for deler av partiet. Etter valget i 2013 valgte Hareide og hans partifeller å inngå en forpliktende samarbeidsavtale med H/Frp-regjeringen, i denne perioden har KrF kuttet det båndet og er nå i prinsippet et frittstående opposisjonsparti.

En slik rolle burde vært en drøm for et lite parti med ganske klare hjertesaker. Spesielt når man som KrF er på vippen i Stortinget. En slik posisjon kan brukes til å sikre betydelige budsjettseiere for de særinteressene KrF alltid har representert, som bistandsindustrien og kristne organiasjoner. Denne muligheten har KrF også brukt godt i Stortinget. Partiet har drevne forhandlere og behersker det politiske spillet rundt budsjetter og andre store saker godt. De som stemte på KrF har i stor grad fått politisk valuta for pengene.

Men det hjelper lite for Hareide og partiet hans. For de politiske resultatene omsettes ikke i stemmer. Partiet har vært jevnt på vei nedover i hvert eneste valg siden 2011. Tradisjonelle kristenkonservative verdier som avholdssak, abortmotstand, homoskepsis som KrF alltid har holdt i hevd er lite utbredt i dagens Norge. Det er lite å hente av velgere på å være smilende og mykttalende reaksjonær, som lenge var KrFs kjennetegn. Det har utløst en indre strid om partiets sjel og retning.

Vi ser det i protestene mot at KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, som er utdannet prest, i forrige uke viet partiets kvinnelige kommunikasjonssjef til en annen kvinne. Det falt flere i partiet tungt for brystet. Vi så det også i reaksjonene på at Knut Arild Hareide deltok i en Pride-parade. Dette er for mange velgere gufs av det gamle KrF, som stadig færre kjenner seg igjen i, men som i takt med partiets fallende oppslutning blir en stadig større del av grunnfjellet.

Midt i denne striden mellom konservative og liberale, mellom de som vil ha partiet på høyre side og de som vil til venstre, skal Knut Arild Hareide og KrF nå bestemme seg for hvilken av de politiske blokkene de ønsker å tilhøre. At partiet faktisk gjør det, tror vi riktignok ikke før vi ser det skriftlig. Da Hareide skulle si noe om dette før valget i fjor bød han kun på totalt ugjennomtrengelig politisk prosa som var umulig å tolke i noen retning.