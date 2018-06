KRANGLER: Magnus Marsdal fra Manifest og Civita-historiker Bård Larsen.

Sannsigeren fra Civita

debatt

Publisert: 14.06.18 14:39

MENINGER 2018-06-14T12:39:32Z

Deler av høyresida forlater nå liberalismen til fordel for autoritær styring.

MAGNUS E. MARSDAL, leder i Manifest Tankesmie og forfatter av boken Frihetens mødre

Hvis Civitas Bård Larsen og jeg kan være enige om én ting, er det nok at noe av det mer irriterende ved å bli utsatt for en gammeldags marxist-leninist, er at den rettroendes ubevegelige verdensbilde er så altforklarende at han vet på forhånd hva du mener. Ytrer du det motsatte, viser det bare hvor slu, eller forvirret, du er. Marxisten ser det som sitt kall å fortelle verden hva du egentlig står for.

Inn til denne enfoldige figuren – Sannsigeren – når verken fakta eller fornuft. Men han føler seg som den mest opplyste av alle. Der ligger nok irritasjonsmomentet.

Jeg tipper Bård Larsen ble utsatt for noen marxistiske sannsigere da han i sin ungdom var forkjemper for Norges Kommunistiske Parti. Han ble muligens rammet av sannsigersyndromet selv, men har tatt oppgjør med sin stalinistiske arv, og godt er dét. Mindre godt går det når Larsen skal fortelle VGs lesere hva jeg egentlig mener, i et langt innlegg den 3. juni.

Et poeng mot slutten i min bok Frihetens mødre (Forlaget Oktober 2018), er at deler av høyresiden reagerer på markedsliberalismens fallitt, etter finanskrisen, med en autoritær vending. Problemene skapt av markedets usynlige hånd skal løses av statens jernneve, slik vi ser tendenser til hos Viktor Orbán i Ungarn og Donald Trump i USA.

Den autoritære vendingen er ikke den eneste muligheten. I Norge på 1930-tallet valgte de toneangivende i det norske borgerskapet det parlamentariske demokratiet, og dermed Johan Nygaardsvolds reformpolitikk, framfor den autoritære retningen som Nasjonal Samling sto for. Det fantes flere politiske veier å gå. Dette vet enhver oppegående elev på videregående. Men ikke jeg, hevder Bård Larsen.

Jeg mener nemlig at «økonomien er altforklarende», vet han. Jeg tror at ideer og prinsipper er «bare garnityr» og at Orbáns autoritære vending i Ungarn derfor er «en forhåndsgitt evolusjon på høyresiden». Siden jeg verken har sagt eller skrevet noe slikt, tar Bård Larsen oppdraget med å bevise at jeg likevel mener det.

Det første beviset er at Larsen synes mitt syn «ligner til forveksling Kjartan Fløgstads». Så kan han angripe noe Fløgstad skal ha ment. Deretter anfører han noe som visstnok menes «blant marxister». Dernest er kilden noe på «sosiale medier». Så beviser Larsen mitt egentlig autoritære sinnelag med at Klassekampen -redaktør Bjørgulv Braanen skal ha skrevet formildende om den autoritære Viktor Orbán. Voilá : Ytre høyre og ytre venstre ligner hverandre!

Men min tekst sa jo det motsatte: Orbáns regime er autoritært. Hvordan Braanens syn likevel kan klistres til mitt innlegg, er en gåte Larsen løser med at «Marsdal sirkelargumenterer til fordel for Orbán, muligens uten at han skjønner det selv». Herre Jemini. Beviset for dette henter Larsen ikke hos meg, men i sin egenkonstruerte påstand om at jeg mener den autoritære vendingen er «en forhåndsgitt evolusjon». Sa noen «sirkelargument»?

Når han endelig skal sitere noe jeg faktisk har skrevet, tyr Larsen til sitatfusk. Marsdal skriver at «høyresida har forlatt liberalismen til fordel for autoritær styring», siterer Larsen. Men det er ikke et sitat. Jeg mener at deler av høyresida nå forlater liberalismen til fordel for autoritær styring. Siden Larsen vet at jeg må mene noe mer enfoldig enn som så, finner han opp et enfoldig utsagn og setter anførselstegn rundt.

Jeg diskuterer mer enn gjerne frihetsbegrepet med Civita, bare Kristin Clemet sender noen som behersker grunntrekkene i saklig meningsutveksling. Når det gjelder Bård Larsen, vil jeg ikke si at «du kan ta mannen ut av NKP, men aldri NKP ut av mannen», for slik er det ikke. Det er nok heller slik at sannsigersyndromet ikke er begrenset til én politisk retning, men rammer en bestemt personlighetstype. Snart til venstre. Snart til høyre. Alltid irriterende. Han er Sannsigeren.