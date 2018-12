TIL SKEPTIKEREN: – Det du ser ut av vinduet er været, ikke klimaet. For det er nemlig ikke sånn at selv om denne vinteren (og fjorårets) blir snørik, så er klimaendringene over, skriver Lars Haltbrekken og Stefan Heggelund.

SV og Høyre: Årets guide til klimaskeptikerens juleselskap

Vi er som regel helt uenige. Men vi mener begge at klimaendringene er menneskeskapt, og at det er en av vår tids største utfordringer. Her er svar på de fem vanligste innvendingene vi får fra klimaskeptikere.

LARS HALTBREKKEN, stortingsrepresentant (SV)

STEFAN HEGGELUND, stortingsrepresentant (H)

Tenk deg at du er i juleselskap. Inne er det varmt og godt med fyr på peisen. Ute er det snø. Og det er bikkjekaldt. Plutselig sier en rundt bordet: «Dette må vel være en av de kaldeste vintrene vi har hatt på en stund. Lurer på hva klimahysterikerne skal si nå. Hva sier’u? Du svarer kanskje at du mener klimaendringene er menneskeskapt, og at du ser på det som en av de store utfordringene menneskeheten står overfor.

Men dette gjør klimaskeptikeren engasjert, og han har lest seg opp.

Kanskje er du ikke oppdatert på klimavitenskapslingoen, eller hvilke argumenter de som ikke tror på klimaendringer bruker. Her er derfor en liten guide med de fem vanligste innvendingene vi får fra klimaskeptikere:

1. «Klimapanelet skrev i 2014 at global oppvarming opphørte i 1998!»

Svar: Det klimapanelet skrev i 2014 var at overflatetemperaturen ikke hadde steget så mye på en femtenårsperiode. Og det var som forventet når du har en global oppvarming koblet til naturlig år-til-år-variasjon. Før 1998 hadde man en kraftig oppvarming. De fire siste årene er de varmeste man har målt. Temperaturen ved overflaten vil ikke stige like mye hvert år.

2. «Oppvarmingen er solens skyld!»

Svar: Dette stemmer ikke. Solens aktivitetsnivå er ganske jevnt, og energitilførselen fra solen er relativt stabil over tid. Det må en ekstra faktor til for å forklare den dramatiske globale oppvarmingen. At CO2 og andre klimagasser øker drivhuseffekten er et veletablert faktum, og menneskelig påvirkning er det eneste som kan forklare klimaforandringene som nå måles.

3. «Det er en naturlig syklus!»

Svar: Klimaendringer har skjedd gjennom sykluser og variasjoner i Jordens system gjennom alle tider. Men så raske og voldsomme som nå, har ikke endringene vært på mange millioner år. Det nye er at vi globalt slipper ut enorme mengder klimagasser. Det resulterer i at like mye ekstra varmeenergi fanges i atmosfæren som om det hadde gått av 400.000 Hiroshima-bomber hver dag. Menneskelig aktivitet trumfer for tiden de naturlige syklusene – med veldig god margin.

4. «Det er bare 0,04 prosent CO2 i atmosfæren, hvordan kan det skade»

Svar: Det aller meste i atmosfæren som for eksempel nitrogen og oksygen bidrar ikke til drivhuseffekten. Derfor kan man ikke sammenligne mengden CO2 med de andre gassene. Det blir som å si at fisk er uviktig for oss, for de er det jo så lite av den totale mengden av «ting i havet». Det meste er vann, en god del er salt, og så kommer fisk langt ned på lista. Men fisk er jo det vi spiser, så den bittelille andelen er kjempeviktig. Så også for CO2. Det meste er andre ting, men den bittelille andelen drivhusgasser er det som teller.

5. «Se ut av vinduet – det er snø. Og for litt siden snødde det i Kuwait»

Tilslutt ber klimaskeptikeren deg se ut av vinduet, hvor snøen laver ned. Der ligger beviset på at klimaendringene bare er tull, hvitt og vakkert. Men husk: Vi snakker ikke bare om global oppvarming, vi snakker om klimaendringer. Det betyr mindre forutsigbart vær og mer ekstremvær. Som ekstremregnet i Japan i juni i år, som tok 200 liv og ødela 10.000 hus – i et av verdens best forberedte land. Eller at det plutselig snør i Kuwait. Dette er slike ting vi kan forvente mer av.

Det du ser ut av vinduet er været, ikke klimaet. For det er nemlig ikke sånn at selv om denne vinteren (og fjorårets) blir snørik, så er klimaendringene over.

Skal du se klimaet må du stå der lenge, veldig lenge og måle endringene i været over tid. Og de endringene er målt, og de viser at den globale temperaturen øker.

For øvrig kan vi anbefale NRK Folkeopplysningen som «julefilm», der de går i rette med påstander fra klimaskeptikerne. Vi håper selvsagt du ikke får bruk får det vi har skrevet her. At det var bortkastet arbeid fra vår side. Aller mest ønsker vi at du får gått på ski (om du liker det da), kost deg og slappet av. For vi trenger deg til klimakampen over nyttår. Inntil da ønsker vi deg en riktig god jul!