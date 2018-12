Kommentar

Ingen fred uten rettferdighet

Ett ord gikk igjen da fredsprisvinnerne Nadia Murad og Denis Mukwege søndag møtte internasjonal presse i Nobelinstituttet: Rettferdighet.

Publisert: 10.12.18 08:57

Hva utgjør en rettferdig krig og hvordan skapes en rettferdig fred? Tidligere fredsprisvinnere har talt om dette. Men hva med rettferdighet for ofrene?

-Kvinnene betaler den høyeste prisen i væpnede konflikter, sier Denis Mukwege som har gjort det til et livsverk å hjelpe ofrene. Nadia Murad var et offer, men er nå et vitne og en aktivist. Begge kjemper for rettferdighet.

Det blir ikke virkelig fred uten rettferdighet for dem som har lidd mest. Det blir ikke rettferdighet før kvinner er sikret like rettigheter.

les også Nobelprisvinner: – Rettferdighet er at IS-overgriperne stilles for retten

Seksualisert vold i væpnede konflikt er en krigsforbrytelse. De ansvarlige skal stilles for retten, enten nasjonalt eller i den internasjonale krigsforbryterdomstolen. Lovene finnes, men blir sjelden anvendt.

Murad forteller at ikke en eneste fra den såkalte islamske stat (IS), som begikk massive overgrep mot jenter og unge kvinner fra jesidi-minoriten, er blitt tiltalt. Fortsatt holder IS 3000 kvinner som fanger.

Mukwege sier at kongoleserne hverken har fått fred eller rettferdighet, og at voldtektene og drapene fortsetter. Verden velger å se en annen vei. Rapporten om overgrep legges i skuffen, som Mukwege sier.

Rettferdighet handler om mer enn rettsforfølgelse. Kvinner som er blitt utsatt for seksualisert vold i konflikter skal ha rett til medisinsk behandling, psykisk oppfølging og juridisk bistand. Mukwege og hans kolleger hjelper tusener av kvinner, men mange får ingen hjelp.

Rettferdighet betyr også at samfunn som er blitt ødelagt i krig blir gjenoppbygget. Murad har startet Nadias Initiativ, en organisasjon som kjemper for minoriteter og kvinners rettigheter. De arbeider også med å stabilisere og gjenoppbygge samfunn i krise. Nå handler det om å skape trygge levekår i Sinjar, yezidienes historiske hjem, slik at de som måtte flykte kan vende tilbake. For at det skal skje, må etniske og religiøse minoriteter ha de samme rettigheter og beskyttelse som storsamfunnet.

les også Han smuglet Nadia Murad ut av IS-slaveriet

Nobelkomiteen har gjort et svært godt valg ved å anerkjenne to mennesker som står i den samme kampen, men som gjør det med ulik erfaringsbakgrunn og på to forskjellige kontinenter.

Mukwege (63) er legen som i en årrekke har behandlet og forsvart ofrene for seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo. Murad (25) var student i Sinjar i det nordlige Irak da ekstremister fra den såkalte islamske stat (IS) i 2014 tok henne og flere tusen andre jenter og unge kvinner fra jesidi-minoriteten til sexslaver.

Mukwege har sett de grufulle resultatene av seksualisert vold og hvordan det kan ødelegge både enkeltmennesker og samfunn. Murad ble selv et offer for voldtekt og tortur. Etter at hun klarte å flykte, fant hun styrke til å tale åpent om det hun hadde opplevd.

IS’ overgrep mot unge jesidi-kvinner var omfattende og systematiske. Ekstremistene drev etnisk og religiøs rensing i områdene de okkuperte i Syria og Irak. Seksualisert vold var en del av deres militære strategi. Massive overgrep er ment å virke skremmende og samfunnsnedbrytende. I kalifatet var kun IS’ ekstreme tolkning av islam tillatt. Alt som minnet om det rike og flerkulturelle Midtøsten måtte ødelegges i terroristenes totalitære prosjekt.

Seks millioner kongolesere er blitt drept i langvarige konflikter der massevoldtekter er blitt en del av krigføringen. Mukwege har brukt en stor del av sitt voksne liv til å behandle dem som er blitt utsatt for seksualisert vold, samtidig som han har kjempet både i Kongo og internasjonalt for å stanse overgrepene. Kampen om kontroll over verdifulle mineralressurser er en vesentlig konfliktårsak.

les også VG i fredsprisvinnerens landsby: Her massakrerte IS 400 jesidier på få timer

Forbrytelsene pågår ikke bare i Den demokratiske republikken Kongo eller i deler av Midtøsten. Seksualisert vold er et våpen i krig på flere kontinenter. Det kan skje overalt, og særlig i situasjoner når samfunn bryter sammen og folkegrupper kommer i krig med hverandre.

Som Nobelkomiteen påpeker i årets tildeling har Murad og Mukwege bidratt til å fremme folkenes forbrødring gjennom anvendelse av internasjonale rettsprinsipper. Det er i tråd med Nobels testamente. Med stort mot kjemper de to mot krigsforbrytelser og for rettferdighet for ofrene.

Ved å gi Murad og Mukwege fredsprisen bidrar Nobelkomiteen til å rette søkelyset mot seksualisert vold i krig og konflikt. Denis Mukwege har leget ofrene og samtidig vekket et internasjonalt engasjement. Sterke og vonde vitnesbyrd gir kunnskap. Økt kunnskap kan lede til handling. Slik kan fredsprisvinnerne få innfridd håpet om rettferdighet.