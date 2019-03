KRITISK: Caroline Boman Grundekjøn etterlyser undervisning om privatøkonomi i skolen, i kronikkserien for unge «25 under 25». Foto: Privat.

Debatt

«25 under 25»: – En dårlig start på privatøkonomien kan hjemsøke deg resten av livet

Om du ikke husker hvem som skrev hva av de såkalte ”historiske verkene” kan du muligens komme dårligere ut på pub-quizer, men livet ditt blir ikke nevneverdig påvirket. En dårlig start på privatøkonomien kan derimot hjemsøke deg resten av livet.

Publisert: 07.03.19 08:54







CAROLINE BOMAN GRUNDEKJØN (25), Student ved Norges Handelshøyskole.

Alt jaget etter obligatorisk undervisning har lagt en avgjørende egenskap hos unge brakk: selvstendighet. Tilstanden til unge etter fullført videregående skole kan minne om Christian Ringnes sin beskrivelse etter studieoppholdet på Harvard: «Jeg var så teoretisk at jeg knapt kunne gå».

Manglende trening i selvstendighet gir et surt første møte med student- og voksentilværelsen for flere unge. Det merkes på studievaner, matrutiner og som jeg vil argumentere for: på unges økonomiske kompetanse.

les også «25 under 25»: – Jeg har aldri vært mer frustrert over norsk skole

I sitt innlegg av 11.2. spør skoleelven Fredrik: Hvor mye nyttig og relevant kunne man heller brukt tiden på fremfor all litteraturhistorien? Jeg har et svar: personlig økonomi.

Fredrik skriver at han snart er voksen og må klare seg selv med alt det innebærer. Han skriver at han må betale regninger selv og styre sin egen økonomi. Dette er helt sant, og det er derfor dypt problematisk at skoleelever ikke tilbys undervisning innen hvordan de skal balansere sin private økonomi, hvilke konsekvenser det kan få å ha betalingsanmerkninger og hvor sjukt dyrt det kan bli dersom de lar regningene sine gå til inkasso.

Statistikken viser altså at unge nordmenn er i verdenstoppen på gjeld og den viser også at vi aldri har skyldt mer penger enn nå. Nordmenn mellom 18-25 år skylder rundt 235 millioner i inkassogjeld, og dette tallet har økt årlig med nesten 50%. En av fire i denne gruppen oppgir at de shopper selvom de ikke har råd, og i snitt skylder de mellom 26-30 år 75 000 kr. hver. Hvorfor er det sånn? Sammen med at det er lettere enn noensinne å få kredittkort og lån, er jeg rimelig sikker på at dette kan forklares med at vi ikke lærer om privatøkonomi på skolen.

«25 under 25» «25 under 25» er en serie kronikker skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til debatt@vg.no, og merk den med 25 under 25. Her kan du lese bidragene vi har publisert så langt. Vis mer vg-expand-down

Undersøkelser viser nemlig at økonomiske problemer i mange tilfeller skyldes mangel på kunnskap, og at det er en direkte sammenheng mellom høyere utdanning og god økonomisk forståelse. Dette indikerer at folk flest ikke lærer hva forskjellen på nominell og effektiv lånerente er hjemme, eller hvorfor det faktisk er litt krise å kjøpe den vesken eller mobilen når du ikke har penger på konto.

Programmet “Luksusfellen” på TV3 er et prakteksempel på at samtlige ikke har fått med seg elementær økonomikunnskap. Dette problemet må tas tak i tidlig, og her må skolen komme på banen og tilby undervisning om privatøkonomi.

Dersom du begynner voksenlivet med flere betalingsanmerkninger, er det faktisk mye mer krise enn om du ikke husker om “Garman & Worse” ble skrevet av Kielland eller Lie. Med betalingsanmerkninger kan du risikere å ikke få tegne mobilabonnement og ikke få bil- eller boliglån.

Om du ikke husker helt hvem som skrev hva av de såkalte ”historiske verkene” kan du muligens komme dårligere ut på pub-quizer, men livet ditt blir ikke nevneverdig påvirket. En dårlig start på privatøkonomien kan derimot hjemsøke deg resten av livet.

Les de andre bidragene i «25 under 25» her!