Fylkeslag mot fylleslag

VANDREHALLEN (VG) Selv i Trøndelag, hvor fest går for å være kunsthåndverk, ble Trond Giske en for sterk blanding.

For nei, det blir itj nå fæst uten skinnvest. Men det ble en kostbar bytur for Trond Giske forrige helg, da han etter middag og skiskyting på TV hjemme hos Ap-kollega Jorodd Asphjell gikk på byen. De to endte på Bar Vulkan på Grünerløkka, rett i nabolaget.

Snakk om tabbe. Klokka 02.00 natt til søndag havnet Giske i en slags flau ryggdans med en kvinne som hadde tatt kontakt med ham.

Asphjell hadde etter eget utsagn advart Giske mot alt maset fra folk som ville ta bilder. Ledsageren skjønte ikke at han orket. Han forklarte i ettertid at Giske, som den vennlige mannen han er, er for høflig til å si nei.

Nå er alle enig om at han skulle sagt nei. Danse-Trond ble filmet sammen med blondinen. Og den lille snutten havnet på internett. Midt i maktspillet om nye verv for Giske i Trøndelag Ap.

Det var passe teit. Politikk er alltid en maktkamp. Det er om å gjøre å ikke gi de andre noe de kan bruke. Giske serverer indrefileter på sølvfat.

Ikke at han gjorde noe ulovlig. For i seg selv var dette harmløst. Jenta sa til og med til NRK at det ikke var noe problem det som skjedde.

Men det ble et problem for andre. For den som har brukt tid på å overtale folk til å ta Giske inn i varmen igjen, føler seg selvsagt dum etter den filmen. Han karen hadde de altså gått god for.

Det gikk en ukes tid, så fikk Giske fredag beskjed om å trekke seg fra vervet han hadde kjempet for å bli innstilt til i fylkespartiet. Selv fremholder han dekningen i VG og maktkamp som problemet.

Men for første gang siden en tidligere tidsregning, ser det faktisk ut til å være enighet i Arbeiderpartiet.

– Det hadde vært det lureste å ikke være der i det hele tatt, skrev Trond Giske om barturen sin på Facebook.

– Det ser ikke bra ut, sa «wingman» Jorodd Asphjell.

Og valgkomiteen i Trøndelag endte på et enstemmig nei etter Giskes festligheter. Han får ikke noe verv på årsmøtet neste helg. Ikke fordi han gjorde noe ulovlig på den baren, så langt ifra. Men fordi han har oppført seg dumt, ifølge Giske, Støre og de fleste andre.

Til Stortinget kom Jonas Gahr Støre og avrundet fredagens hektiske møtevirksomhet. Han hadde med seg to streker under svaret.

- Tilliten falt bort, sa Støre, som snakket om Giskes manglende dømmekraft. Dette hadde skapt bråk i hele partiet, langt ut over Trøndelag.

Selv om Giskes dansesteg forrige helg ikke er en ny metoo-sak, så er det etter hvert vanskelig å oppdrive noen til å trykke tommel opp. Til og med i Trondheim Arbeiderparti ser folk ut til å skjemmes.

Der er ikke puritanere. Og at Giske fester, er det heller ikke noe galt i. Generelt burde flere feste mer. Man har selv et ansvar for å ha det litt gøy i pausene mellom lusekurene, FAU-møtene og underkjølt regn.

Nevnte jeg småmark?

Et av de mest kjente brevene i diplomatiets historie ble sendt av den britiske ambassadøren til Moskva. Han kjedet seg så under krigen, at han tok til skrivemaskinen i ens ærend for å oppmuntre utenriksministeren i London. Ambassadøren ville fortelle om den eneste, bittelille morsomheten som hadde påtruffet ham i en grå hverdagen. Nemlig at Gud hadde gitt ham en ny, tyrkisk kollega som het Mustapha Kunt.

– Vi kjenner alle på det, Reggie, nå og da, spesielt nå som våren kommer, skrev ambassadøren om sitt nye tyrkiske bekjentskap som hadde skjenket ham sitt visittkort.

Verdens mest elegante griseprat får tjene til å sette ting i perspektiv når Trondprinsen klår til igjen.

For det er ikke det at vi ikke forstår oss på fest og moro. Det lir mot vår.

Men man kunne i det minste håpet på høyere stilkarakterer.

Når du har brutt Arbeiderpartiets interne regler mot seksuell trakassering og lovet bot og bedring, da er det lite slingringsmonn for å være tosk igjen.

Giske var nødt til å trekke seg.

Nesten alle var enig i at han hadde dummet seg ut. Til og med ham selv. Man kan mislike det sterkt. Men i en tid med sosiale medier, må man nok legge til grunn at de digitaliserte tabbene tilflyter ens venner og fiender. Til det trengs ikke en gang VGs hjelp.

Og når Giske melder om maktkamp, kommer det fra en av maktkampens elitespillere. Han vet bedre enn de fleste hvilken ekstra kraft det er å ha noe ekte å ramme motstanderen med.

Og der har Trond Giske vært raus. Altfor raus, må vi si. Eller bare en høflig mann, som hans lojale følgesvenn ville sagt.