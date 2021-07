SVARER: - Det er merkeleg at vi ikkje skal kunne svare på angrep på våre liv, utan å bli beskulda for å stogge fridomen til ytring, skriver Isabel Jensen Grindheim. FOTO: Privat

Regnbogeflagget heng framleis

I Noreg er det betre enn mange andre stader å vere skeiv. Kanskje er det det som gjer at dei som mislikar, verkeleg mislikar. Så sterkt at dei stel eller brenner ned regbogeflagg, og kanskje legg det att, brennande framfor inngangsdøra. Vi, som vanlegvis kjenner på tryggleik, har stadig blitt minna på så stort hat at menneske bryt lova for å vise det.

ISABEL JENSEN GRINDHEIM, lærar

I VG skreiv Truls Olufsen-Mehus om korleis han hadde uttalt seg om pride og fått svar. I følgje han, er kritikk det same som å kneble retten til ytring. Han er ikkje aleine om dette. Sofie Braut meinte, i Stavanger Aftenblad, at regnbogerørsla fungerer som ei innsnevring av tanke-, ytrings- og trusfridomen.

Det er merkeleg at vi ikkje skal kunne svare på angrep på våre liv, utan å bli beskulda for å stogge fridomen til ytring. Det er våre liv som blir kritisert, og som ikkje blir godtatt. Å svare er ikkje å hindre ytringsfridom.

Noko anna eg har merka meg, er at mange kjem med usanne påstandar som argument mot oss.

Eit døme på dette finn vi i Olufsen-Mehus sitt innlegg i VG. Han skriv mykje om barn i sitt innlegg. Mellom anna skriv han om at han er skeptisk til såkalla rosa kompetanse i barnehagen. Her bommar han fullstendig.

Dersom han hadde lese seg opp på kva det faktisk betyr, ville han visst at eit slikt opplegg ikkje er likekjønna sexkurs for barnehagebarn. Derimot er det kompetanse om noko som er ein realitet: mange av dei kjem frå regnbogefamiliar og fleire av dei er skeive, sjølv om dei kanskje ikkje veit det enno.

Viss eg hadde hatt rosa kompetanse tidelegare i livet, hadde eg kanskje ikkje prøvd å presse fram forelskingar for gutar. Eg hadde kanskje skjønt at eg var forelska i Marianne, ikkje Stian. Det ville gjort livet mitt lettare tidlegare.

Barn av i dag, er heldige som blir møtt med meir kunnskap. Det å skulde på «seksualisering av barn» for eit Europa som held på å snu, er både frekt og farleg. Fokuset kjem frå utsida, og blir pålagd oss. Ingen vil seksualisere barn.

Ei anna løgn eg har lese, fleire gongar, er at det er lettare å skifte kjønn enn namn. Eg meiner at påstanden skildrar mykje av det som er problemet hjå dei som er imot korleis vi lever våre liv, nemleg ei bagatellisering av oss som tenkande menneske.

Tilsynelatande blir det trudd at det å skifte kjønn er ein slags vorspielaktivitet i FRI, og iallfall ikkje at det inneber ein enorm prosess. Det må vere mogeleg å be om eit slags forsøk på å anerkjenne prosessar som menneske gjennomgår, sjølv utanfor det heilt praktiske, i ein debatt. Noko anna er respektlaust.

Transpersonar skårar, i følgje Seksuell orientering, kjønnsmangfald og levekår, markant dårlegare på levekår enn andre. Dette må vi jobbe saman for å gjere noko med. Det gjer ein ikkje ved å angripe rettane ein allereie har, men ved å jobbe saman for å gjere livet lettare for transpersonar.

I staden for å bruke ytringsfridomen på å spreie tull om kor enkelt det er å skifte kjønn, bør ein prøve å forstå kor dårleg svært mange transpersonar blir behandla.

I år har vi sett til Europa under pride. Dette er fullt forståeleg. I Ungarn er det no ulovleg å «fremje homofili» for barn og unge. For oss betyr det eit land mindre som er aktuelt å besøke, men for skeive innbyggarar betyr det ei innskrenking av livet som eg ikkje unnar nokon. Og kvifor?

For å hindre pedofili. Nokre har altså konspirert seg fram til at homofili og pedofili er det same, og løysinga blei ei slik lov. Når det samtidig, i Noreg, blir skrive om at pride seksualiserer barn, ser eg mykje av den same tankegongen. Det gjer meg redd, og difor flaggar eg.

Sannsynlegvis finnest det like mange grunnar til flagging som det finnest flagg. Når vi heng ut vårt regnbogeflagg, gjer vi det for kampen og for gleda, samt for å syne for dei som går forbi at vårt hus støttar alle skeive. For å nemne noko.

Det same gjeld i paraden, der det er plass til alle. Kanskje går du for di skeive bestemor eller den bifile eleven du er lærar for. Kanskje for ditt eige barn. Kanskje for ei du kjende ein gong, eller for ein som tok sitt eige liv?

Eventuelt kan du bli heime, noko som også er heilt greitt, men då kan du droppe å uttale deg om kor vulgært eller sirkusaktig det er, for då veit du ikkje kva du snakkar om.

I juni blei eg kalla for totalitær fordi eg sa eg krev aksept for mitt liv som skeiv. For eg krev aksept. Eg krev ikkje heiing eller at alle viftar med regnbogeflagget, men eg krev aksept. For meg og for andre skeive.

Eg krev at regnbogeflagg ikkje skal brennast. Eg krev at kommentarar om livet vårt held seg langt unna det som eventuelt skjer på vårt soverom, og at ungane våre skal få vite at også vår familie er normal.

Eg krev at vi skal få lov til å svare på innlegg som direkte angrip livet vårt, utan at vi blir anklaga for å kneble ytringsfridom.