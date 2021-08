MODERNE DATING: Det kom ofte for en dag at mennene jeg gikk på date med hadde flere damer gående på gress, eller de ghostet meg etter fire-fem ligg, skriver Linn Enger Leigland. FOTO: Privat

Debatt

Dating i 2021: Hjertesukk fra singel kvinne (32)

Har du vondt i hjertet etter å ha brent deg på enda en «fuckboy» du håpet var hel ved? Du er ikke alene om å streve med å skille skitt fra kanel på det moderne datingmarkedet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LINN ENGER LEIGLAND, statsviter og singel

Enten du dater ved hjelp av apper, nettjenester eller satser på å møte drømmeprinsen i den virkelige verden – det er harde kår for romantikere på jakt etter kjærligheten i dagens datingkultur. Den uskrevne regelen sier at det er ok å date flere samtidig (inkludert sex) med mindre man har «tatt praten om eksklusivitet». Dette gir gode jaktmarker for skjørtejegere, eller «fuckboys» på godt norsk (også fuckgirls) og åpner for dårlig oppførsel.

les også Slik avslutter du datingen i tide

En venn sammenlikner moderne dating med en trehjulssykkel. Du trenger et framhjul og to støttehjul for å navigere gjennom jungelen av potensielle partnere. Har du møtt noen som gir deg sommerfugler i magen trenger du allikevel å holde et par andre dates «varme» i tilfelle framhjulet punkterer.

Du har ingen garanti for at favoritten du ligger med ikke har et tinder-harem eller plutselig «ghoster» deg. Ergo, ikke putt alle eggene i en kurv. Investerer minimalt med følelser så du tåler å bli dumpa. Er ikke den moderne søken etter kjærlighet gøy?

Datingappene slettet jeg i slutten av tjueårene. De gjorde meg til en dårligere, tristere og mer kynisk person som gikk på akkord med egne verdier. Etter å ha kysset flere frosker forkledd som prinser orket jeg ikke mer. Å sveipe gjennom endeløse bunker med bilder av menn i treningstøy eller på fjelltopper var bortkastet tid.

«Matchene» sveipingen genererte førte ofte til uhøflige forespørsler om kjapp, uforpliktende sex. Uaktuelt. Allikevel kom det ofte for en dag at mennene jeg gikk på date med hadde flere damer gående på gress, eller de ghostet meg etter fire-fem ligg.

les også Dette gjør Tinder med deg

Tårene jeg sløste bort på karer som ikke visste hva de ville og alfahanner som bytta dekk på trehjulssykkelen like ofte som jeg skiftet undertøy var ikke verdt det. Det sugde energi og gikk etter hvert på selvtilliten og selvrespekten løs. Jeg følte meg brukt, dum, naiv og verdiløs.

Minimale anstrengelser, tilstrekkelig alkohol, maksimum nytelse og uklar kommunikasjon er vanlige ingredienser i datingkulturen. Resultatet er enkel tilgang på sex, forvirrede (og ofte sårede) mennesker som verken klarer å velge, finne ut av hva de egentlig vil, og knuste hjerter.

Jeg fnyser av venners velmenende råd «You have to get under a guy to get over a guy» når nok en flyktig relasjon har tatt slutt og det svir i hjertet. Dette er en del av problemet. Sår gror ikke om du konstant skal strø salt i det. Been there, done that. Det er ikke rom for å møte en bra fyr det kan bli noe mer med om man ikke gir seg selv tid til å få gammelt slagg ut av systemet først og gi plass til noe ekte.

Det er lett å miste gangsynet når man møter ørten frosker mellom hver prins, og har blitt vant til å bli behandlet som en forbruksvare. «Keep your head, heels and your standards high», Coco Chanels visdomsord viser vei gjennom det minefeltet moderne dating har blitt.

les også – Kjærlighetssorgen ødelegger meg

Har mannen du ligger med sluttet å ta kontakt og initiativ? Svarer han ikke lenger på meldinger og invitasjoner? Unnskylder han sitt fravær? Skru på sjarmen og konfronter ham. Vennlig, men bestemt.

Si at det er greit om han har mistet interessen, men at du forventer tydelighet. Om han mener noe med klisjeen «jeg er interessert, det har bare vært så travelt i det siste» som en forklaring på manglende kontakt, be han vise det. Fortell ham at du ikke er interessert i å sitte på gjerdet.

Selvrespekt er sexy og vil gi deg svar. En mann som er redd for å miste deg vil som regel skjerpe seg. En fuckboy (med ego på størrelse med en liten planet) vil føle seg avkledd og fordufte.

Kanskje var du faktisk bare et støttehjul? Ikke stol på det de sier, stol på det de gjør, egen magefølelse og ta vare på deg selv.

les også Datingfenomenet som er verre enn «ghosting»

Jeg tror de fleste innerst inne ønsker å treffe noen å dele oppturer og nedturer med. Nærhet. Ikke bare sex. Om folk hadde kommunisert hva de ville, hadde datingverdenen vært et bedre, ryddigere sted.

Vil du ikke sees igjen? Vær ærlig. Er du bare ute etter et uforpliktende eventyr? Vær ærlig. I likhet med mange menn hender det at vi kvinner også kan tenke oss litt uforpliktende sengekos, men intensjonen må være tydelig.

Hvor mange man har ligget med bør ikke spille noen rolle i 2021. Det som derimot bør spille en rolle er hvordan vi behandler de vi ligger med. Da må vi starte med oss selv. Behandle andre mennesker med respekt, og sette strengere krav til hva slags oppførsel vi skal tolerere fra dem vi investerer tiden og følelsene våre i.

Først da kan søken etter en partner bære preg av en spennende reise og ikke russisk rulett.