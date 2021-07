Leder

Pandemi og sult

ØDELAGT AVLING: Klimaendringer bidrar til sult. En afrikansk kvinne ser på restene av sin maisåker, som er ødelagt av hete og mangel på regn. Foto: JEKESAI NJIKIZANA / AFP

Da FN for over 20 år siden vedtok tusenårsmålene sto kampen for å utrydde sult i verden innen 2030 høyt på dagsordenen. Frem til 2014 ble det gjort store fremskritt. Nå ser vi et dramatisk tilbakeslag.

En ny FN-rapport avdekker at ett av ti mennesker i verden rammes av sult og underernæring. Antallet økte med 120-160 millioner mennesker fra 2019 til 2020, ifølge rapporten om matsikkerhet og ernæring i verden.

En opplagt årsak er coronapandemien. Mens 8,4 prosent av verdens befolkning led av underernæring i 2019 var antallet steget til 9,9 prosent ved slutten av 2020.

Pandemien førte til mindre handel, lavere økonomisk aktivitet og økende arbeidsledighet. Det rammet alle land i varierende grad. Men ingen er blitt hardere rammet enn fattige mennesker i utviklingsland som levde på grensen av underernæring før pandemien kom.

Deres situasjonen er blitt dramatisk forverret. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) påpeker at det i dag over 800 millioner mennesker i verden som ikke vet hvor det neste måltidet skal komme fra.

Pandemien er langt fra den eneste forklaring. Den forsterker bare en negativ trend. Vi vet at naturkatastrofer, kriger og konflikter fører til sultkatastrofer i mange deler av verden.

Verdens matvareprogram (WFP) fikk fortjent Nobels fredspris i 2020, fordi deres innsats for å nå sultrammede med hjelp virkelig fremmer fred. Sult brukes som våpen i krig. Sult kan utløse krig når det blir kamp om knappe ressurser. Sult kan føre store grupper av mennesker må flykte, på leting etter mat.

Vi vet også at klimaendringer er en vesentlig årsak til at flere går sultne. I noen områder fører temperaturstigning til at det blir vanskeligere å dyrke mat. Tørke og ekstremvær ødelegger avlinger. De ulike årsakene virker gjensidig forsterkende. Uten å adressere de underliggende grunnene er det umulig å nå tusenårsmålet om å utrydde sult.

Naturkatastrofer kan utløse hungersnød. Men det kan også katastrofale politiske valg. Væpnede konflikter fører til humanitære katastrofer, hindrer lands utvikling og ødelegger forsøkene på å oppnå matsikkerhet.

FN etterlyser en mer helhetlig innsats for å sikre fred, utvikling og tilstrekkelig humanitær bistand. Det er også nødvendig å sikre lokal matvareproduksjon i fattige land gjennom støtteordninger til bønder og sørge for tilpasning til klimaendringer.

Det er en gigantisk og komplisert oppgave å utrydde sult. Vi må aldri akseptere at oppgaven er umulig. Vi vet hva som må gjøres. Vi har sett at målrettede og langsiktige tiltak virker. Fra 2005 til 2014 klarte det internasjonale samfunn å øke verdens matsikkerhet, og kraftig redusere antallet som sultet. Det er denne innsatsen som må gjenopptas og intensiveres.