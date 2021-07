KRITISK: Uheldigvis har UiA bestemmelser som sier at selvplagiering er fusk. Andre universiteter sier det kan være fusk. Det kan virke som UiA ønsker å fremtre som den flinkeste gutten i klassen, eller, mer sakssvarende, den strengeste frøkenen på skolen, skriver Karl Øyvind Jordell. Foto: Lise Åserud

Debatt

Vedtaket om fusk ved UiA må kunne oppheves

Saken har sitt utspring i en eksamen var som var planlagt som en ordinær såkalt skoleeksamen, hvor man ikke har tilgang til hjelpemidler. Som følge av pandemien ble den på kort varsel omgjort til hjemmeeksamen på fem timer. Ved en slik eksamen kan man bruke hjelpemidler.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KARL ØYVIND JORDELL, prof. emeritus, Universitetet i Oslo

Et helt sentralt moment er at eksamen dermed ble omgjort fra å være en prøve bare i faget, til også å bli en prøve i regler for bruk av sitater og kilder.

Det er meget tvilsomt om studenten hadde fått grundig opplæring i dette siste. Det er først helt på slutten av sykepleiestudiet man skal skrive en større bachelor-oppgave. Regler for sitater og kilder blir nok ikke dekket grundig de to første årene.

Det er ikke tilstrekkelig at UiA har vist til informasjon på nettet og oppgitt linker. Når det dreier seg om kunnskaper som er så sentrale at studenten må beherske dem for ikke å risikere å bli utestengt i ett helt år, har studenten krav på grundig undervisning og trening, forut for eksamen.

Når man slik utvider eksamen til også å omfatte temaer som ikke er dekket i undervisningen, kan vi stå overfor en formell feil ved eksamensavviklingen. Det er en uskrevet regel at eksamen skal ligge innenfor pensum. I denne saken kommer det relevante pensum imidlertid først i neste studieår.

les også Studenter straffes urimelig hardt

Karl Øyvind Jordell FOTO: Privat

I denne situasjonen burde klagenemda utvist den største forsiktighet ved behandling av uregelmessigheter i den del av eksamen som ikke har vært dekket i undervisningen, nemlig bruk av referanser og sitater.

Et hovedpunkt i anklagen mot studenten er selvplagiat; hun har inkludert et avsnitt som hun hadde brukt i en tidligere besvarelse, uten å oppgi sin egen besvarelse som kilde.

Her måtte klagenemnda ved UiA være klar over at det i den felles klagenemnda, som dekker hele landet, er sterkt omstridt om selvplagiering er plagiering. I en situasjon som den foreliggende, der regler for referering ikke hadde blitt gjennomgått grundig, burde man latt tvilen komme tiltalte til gode.

Bekymringen om selvplagiering er nok opprinnelig rettet mot forsøk på å benytte en og samme besvarelse flere ganger. Det må forhindres. Men her dreiet det seg om gjenbruk av under 4 %. Dette skulle tilsi en svært mild reaksjon.

Uheldigvis har UiA bestemmelser som sier at selvplagiering er fusk. Andre universiteter sier det kan være fusk. Det kan virke som UiA ønsker å fremtre som den flinkeste gutten i klassen, eller, mer sakssvarende, den strengeste frøkenen på skolen.

les også Forsker om fuskesak: – Et overgrep mot en ung student

De to øvrige punktene i saken mot studenten dreier seg om at hun har gjengitt andre forfatteres tekst uten å markere dem som sitat , eller på annen måte gjøre det klart at det ikke er hennes egne formuleringer. I ett tilfelle har hun oppgitt kilden, men ikke satt inn sitat-tegn i teksten.

For å si det sånn: Hvis man først skal stjele formuleringer, er det ikke så lurt å oppgi hvor man ha stjålet fra. En rimelig tolkning tilsier dermed at dette en glipp.

Det er uklart om hun har oppgitt kilde på et annet punkt. Uansett dreier det seg om 35 ord. Dette utgjør sju promille av teksten. Så dette er bokstavelig talt ikke noen stor sak.

Hvis man vurderer saken som formell feil ved eksamensavviklingen, er det UiA som har begått feilen. Det to måter å rette opp slike feil på: At man likevel sensurerer, eller at man avholder ny eksamen. Begge deler skulle være mulig her.

les også Sykepleierstudent utestengt et helt år for selvplagiering

Forvaltningsloven har en overordnet formulering om saksbehandling (§ 17): «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.»

Dersom saksforelegget til klagenemnda viser at man ikke har tatt behørig hensyn til relevante momenter, i særdeleshet at man har utvidet eksamen til å omfatte noe som man oppfatter som avgjørende viktig, men ikke har undervist grundig, kan vedtaket om fusk være ugyldig, fordi det foreligger en saksbehandlingsfeil – saken var ikke godt nok opplyst. Da kan klagenemda oppheve sitt vedtak, uten at studenten har påklaget det.

Men også det som i loven kalles ‘annet overordnet organ’ kan oppheve det. Det kan her være universitetssyret, rektor eller direktør. Disse kan ikke utøve nytt skjønn i selve spørsmålet om fusk; det ligger til den felles nasjonale klagenemda. Men de kan anse saksbehandlingsfeil, f eks at man ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til at studenten ikke har fått undervisning og trening i referering og sitatbruk, som så alvorlig at man opphever vedtaket.

Men «det lyt skje fort», som Prøysen sier, slik at studenten kan starte på sitt tredje studieår om noen få uker. Som det har fremkommet i andre artikler, er det ikke vits i at studenten anker, siden en anke ikke vil bli behandlet før langt ut på høsten.

les også Høyere utdanning: Eksplosjon i fuskesaker

Det strider mot alminnelig rettsoppfatning at systemet er rigget slik at det ikke er vits i å anke. Jeg reagerte også på at det å bruke noen få ord fra en annen besvarelse som studenten selv hadde skrevet, ble ansett som plagiat og dermed fusk – det strider også mot alminnelig rettsoppfatning.

Manglende kildehenvisninger kan selvfølgelig oppfattes som fusk, men det er uklart om det finnes klare eksempler på slikt, og i verste fall kan det dreie seg om sju promille av teksten. Å legge avgjørende vekt på så lite strider vel også mot alminnelig rettsoppfatning.

Mitt hovedpoeng er at man har utvidet eksamen til å omhandle noe som det neppe undervises grundig i før i slutten av studiet. Det strider mot en grunnidé i all utdanning: Eksamen skal handle om det som har vært dekket i pensum og undervisning.

Linker og nettsider er ikke tilstrekkelig, og i hvert fall ikke hvis feil medfører ikke bare lavere karakter, men utestengning i et helt år.