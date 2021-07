Leder

Löfven vakler videre

Sveriges statsminister Stefan Löfven skal nå lede en regjering som er blitt ytterligere svekket. Foto: Helge Mikalsen

Han kalles en «en politisk overlevelseskunstner». Nå skal Stefan Löfven lede en svak regjering som er blitt ytterligere svekket.

Det har vært flere kriser de syv årene Löfven har vært statsministeren, men de fleste blekner sammenlignet med siste ukers hendelser.

Kort tid etter at han måtte gå av som statsminister etter mistillit, kunne han fredag presentere sin nye regjering. Skjønt det var lite som var nytt. Socialdemokraterne og Miljøpartiet skal fortsatt styre sammen. Det var heller ingen endringer blant statsrådene.

Om noe er annerledes, er det at regjeringen står svakere enn noen gang. I Sverige omtaler de det som et høyrisikoprosjekt.

Ikke bare er maktbasen i Riksdagen svekket etter at Liberalerna hoppet av samarbeidsavtalen. Centerpartiet har varslet at de vil gå i opposisjon, og Vänsterpartiet har for alvor demonstrert at de ikke finner seg i å være dørmatte.

Samtidig må Löfven holde sammen en allianse som virkelig hadde fortjent betegnelsen «sprikende staur».

I den økonomiske politikken er Centerpartiet og Vänsterpartiet på hver sin planet. Det er også bakgrunnen for at Centerpartiet har satt som krav at Vänsterpartiet ikke skal ha innflytelse, noe som utløste mistillitssaken.

I miljøpolitikken er det Centerpartiet og Miljöpartiet som er på kollisjonskurs. Centerpartiet har krevd gjennomslag for mer bygging i strandsonen og sterkere eiendomsrett til skogen, men det sier Miljöpartiet blankt nei til. I Sverige regnes skogpolitikk som en ryggrad i økonomien.

For å løse dette, har den erfarne næringsministeren Ibrahim Baylan fått ansvar for distriktspolitikken. Håpet er at han skal kunne megle mellom de to partiene i disse betente sakene.

Det er ventet at problemene for alvor vil tårne seg opp i høst når regjeringen må samle støtte til et budsjett.

I Löfvens eget parti er det heller ikke særlig entusiasme. I deler av partiet er det et tydelig ønske om en politisk venstredreining, som søsterpartiene delvis har lyktes med i Danmark og Norge. Det er imidlertid lite muligheter for å gjennomføre det i Riksdagen nå.

Om det er en krevende parlamentarisk situasjon for Löfven, er det ikke noe trøst å få hos velgerne. På Aftonbladets ferske måling vil annenhver velger stemme på den nye borgerlige blokken.

Selv om Moderaterna er største parti på borgerlig side, får Sverigedemokraterna støtte av nær 20 prosent av svenskene. Det svenske forsøket på å isolere de politiske ytterkantene, er med andre ord lite vellykket.