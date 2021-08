Leder

En farlig opptrapping

NY PRESIDENT: Hardliner Ebrahim Raisi tar denne uke over som president i Iran, på et kritisk tidspunkt i forholdet til USA og andre vestlige land. Foto: ATTA KENARE / AFP

USA, Storbritannia og Israel er overbevist om at Iran sto bak det dødelige angrepet mot en oljetanker i Omanbukta sist torsdag. Regjeringene i de tre landene sier angrepet vil bli besvart. Det usikre er når og hvordan.

Israel og Iran utkjemper det som er blitt beskrevet som en skyggekrig. Israel anklager Iran for å stå bak angrep mot sivile mål til sjøs. Iran tar ikke ansvar og mener Israel tidligere har angrepet iranske skip i samme farvann. Siden februar har imidlertid tre handelsfartøy med israelsk tilknytning blitt angrepet. Det har vært mange angrep mot kommersiell skipsfart i området. Mercer Street var registrert i Liberia, eid av japansk selskap og med en israelsk shippingmagnal som operatør.

Det som er annerledes ved angrepet torsdag kveld er at liv gikk tapt. En brite og en rumener ble drept i det angivelige droneangrepet mot oljetankeren Mercer Street. Både USAs utenriksminister Anthony Blinken og hans britiske kollega Dominic Raab sier at alle spor peker mot Iran. Det samme sier Israel statsminister Naftali Bennett. Raab sier dette er et klart brudd på internasjonal lov som krever en koordinert reaksjon. Blinken sier USA vil finne et passende svar på aggresjonen.

Forholdet mellom Iran og vestlige land er inne i en kritisk fase. Denne uken overtar Ebrahim Raisi som president i Iran etter Hassan Rouhani. En hardliner etterfølger en, etter iransk målestokk, moderat leder. Det kan bety enda hardere fronter, og en farlig opptrapping av en allerede spent situasjon.

Situasjonen var innfløkt allerede før angrepet på tankskipet i Omanbukta. USA har de siste månedene, med hjelp fra europeiske allierte, indirekte forhandlet med Iran for å redde atomavtalen som ble inngått med verdens stormakter da Barack Obama var president. Donald Trump trakk senere USA ut av avtalen, noe som førte til at Iran brøt sine forpliktelser og nå anriker langt mer uran enn tillatt. Forhandlingene stanset opp da Raisi ble valgt. Angrepet i Omanbukta kan oppfattes som et anslag mot atom-diplomatiet. Nå blir det enda vanskeligere å finne en løsning.

Farvannet ved Hormuzstredet og Omanbukten er en av verdens viktigste skipsruter. Angrepet mot skipet må fordømmes som et klart brudd på internasjonal lov. Det handler om sjøfolks liv og helse, om retten til sikker og fri ferdsel til sjøs og om å holde kritisk viktige handelsruter åpne. Slike hendelser utgjør en trussel mot global maritim sikkerhet.