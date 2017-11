Terrorist på kurs mot Ground Zero

Kommentar Terroristen etterlot seg blodspor mot åstedet for den verste terrorhandling i amerikansk historie.

Terrorangrepene 11.09.2001 forandret verden. Terrorangrepet 31.10.2017 forandret livene til dem som klokken 15 i går befant seg på sykkelveien ved Hudson-elven, og livene til deres nærmeste.

Men det endrer ikke New York by.

Terroristen ble skutt på West Street på Nedre Manhattan, like ved minnestedet for 11. september og de nye tårnene. Han drepte minst åtte mennesker i den verste terrorhandling i New York siden 2001.

Åstedet minnet meg om inntrykkene samme sted for 16 år siden. West Street var dekket i dyp aske. Luften var en gul eim av røyk og støv. Dokumenter og notater fra kontorene i tårnene som hadde falt lå strødd i asken. Mennesker dekket av hvitt støv kom ut fra ruinene. Alle forsto at verden ikke ville bli den samme.

Dette betyr krig, sa en eldre mann som vaklet ut av ruinene. Han fikk rett. I tillegg til krigene i Afghanistan og Irak startet en global krig mot terrorisme. Den er langt fra over.

Terror er i sin natur sjokkerende, men ikke lenger like ubegripelig og fullstendig uventet som ved innledningen til dette århundre. For 16 år siden kapret terroristene fly og brukte dem som våpen. 3000 mennesker ble drept.

Da angrep terroristene symbolene for USAs økonomiske, militære og politiske makt. Tirsdag brukte terroristen en bil som våpen, på samme måte som massedrapsmenn i Europa. Han angrep det sivile samfunn, tilfeldige mennesker på en sykkelsti i den mest flerkulturelle byen av alle.

Terrorangrepet 11. september involverte et stort antall terrorister og var blitt planlagt i flere år. Flere av de siste terroraksjonene er blitt utført av enkeltpersoner, noen av dem radikalisert på internett.

Midlene er forskjellige, men målet er det samme: Å skape frykt og konflikt ved å drepe så mange som mulig.

Jeg husker frykten i septemberdagene 2001. Osama bin Laden som truet med nye og fryktelig angrep. Opplevelsen av sårbarhet og av at alt kunne skje. USA forberedte seg på krig og innførte antiterrorlover som ville vært utenkelige før 11.09.

I dag er sikkerheten og terrorberedskapen høy i byer som New York. USA har for lengst innført streng innvandringskontroll. Departementet for samfunnssikkerhet har enorme ressurser og utvidede fullmakter.

President Donald Trump vil gjøre mer for å styrke grensekontrollen, skriver han på Twitter. Den mistenkte terroristen, Sayfullo Saipov, kommer fra Usbekistan. Trump har fremmet flere versjoner av innreiseforbud fra hovedsakelige muslimske land, men Usbekistan står ikke på noen av dem. Saipov kom dessuten til USA for seks år siden.

Alt må gjøres for å hindre slike terroraksjoner. De lar seg ikke stanse av presidentordre alene, men ofte av godt politi- og etterretningsarbeid.

Noen timer etter terrorangrepet tirsdag gikk det tradisjonsrike halloween-opptoget som planlagt gjennom Greenwich Village. Slik viser folk i New York at terroristene ikke oppnår sine mål. Vi har sett det samme i Paris, London og andre vestlige byer når mennesker står sammen og trosser frykten.