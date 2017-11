Angrep på rettsstaten

Leder Rettsstaten er grunnmuren i demokratiet. Det er urovekkende at president Donald Trump benytter enhver anledning til å hakke løs på domstolenes uavhengighet.

Trump skriver på Twitter at Sayfullo Saipov, som er siktet for terrorangrepet i New York på tirsdag, “SKULLE HATT DØDSSTRAFF”. Hans første reaksjon var at han “helt opplagt” vil vurdere å sende 29-åringen til fangeleiren Guantanamo, og slik ta ham ut av det sivile rettssystemet. Det er ikke presidentens oppgave å forhåndsdømme siktede, heller ikke de som utfører terror. Slike utspill vanskeliggjør påtalemyndighetens arbeid. Saipovs forsvarer kan senere hevde at presidentens uttalelser umuliggjør en rettferdig rettssak.

I valgkampen sa Trump at sersjant Bowe Bergdahl, som var Talibans fange i fem år, er en “skitten, råtten forræder” som fortjener å bli henrettet. Bergdahl ble frigitt i en fangeutveksling, men er tiltalt for å ha desertert før han ble tatt til fange. Den militære dommeren sa i forrige uke at han ville vurdere en mildere straff, nettopp med henvisning til kandidat Trumps forhåndsdom.

Tidligere har presidenten gjentatte ganger raljert på Twitter mot sitt eget justisdepartement, advokater og domstoler når han har møtt motstand i sine forsøk på å innføre innreiseforbud. Han snakker foraktfullt om “såkalte dommere” når kjennelser går ham i mot. Trump hevdet at dommeren i rettsoppgjøret om Trump-universitetet hadde en interessekonflikt fordi han var av meksikansk herkomst. Som kandidat kalte han dommeren “en som hatet Donald Trump” og “en som burde skamme seg”. Slike angrep på domstolenes integritet er særlig alvorlige når de kommer fra personer med stor makt. Det kan undergrave tilliten til rettssystemet.

Trump må vise respekt for utfallet av en rettskjennelse, også når den går ham imot. Dette er kjernen i maktfordelingsprinsippet, mellom en utøvende, en lovgivende og en dømmende myndighet. Domstolenes uavhengighet er frie borgeres vern mot maktmisbruk. At Trump enten ikke forstår eller ignorerer dette er foruroligende. Med Trumps overtramp og en handlingslammet Kongress er det desto viktigere at domstolene står vakt om konstitusjonen og landets lover. Det kan berge USA gjennom den politiske krise landet befinner seg i.