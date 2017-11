Kommentar Kevin Spaceys fall fra stjernehimmelen sier noe interessant om seksuell trakassering av menn.

Hvor raskt kan man falle fra stjernehimmelen til den globale pariakaste? Det spørs om ikke den amerikanske skuespilleren og to ganger Oscarvinneren Kevin Spacey har satt ny rekord.

Helgen for to uker siden hevdet den yngre skuespillerkollegaen hans, Anthony Rapp, at Spacey hadde prøvd seg på ham en gang for 31 år siden, da Rapp var 14. Torsdag i uken som gikk ble det kjent at Kevin Spacey skal klippes vekk fra den premiereklare dramadokumentaren «All the Money in the World» hvor han har spilt milliardæren John Paul Getty, verdens rikeste mann på 1970-tallet. (Getty kan selvfølgelig ikke fjernes fra handlingen, så scenene skal skytes på nytt med en annen, eldre filmlegende, Christopher Plummer).

Hva har skjedd på disse fjorten dagene? Et ras avbeskyldninger og tilbakekallelse av roller og oppdrag. Netflix avviklet Spaceys funksjon i suksesserien «House of Cards» i løpet av det første døgnet. Den ferdiginnspilte tv-filmen «Gore» med Spacey i hovedrollen ble lagt på hylla. Han mistet kontrakten med agentbyrået sitt og det amerikanske tv-akademiet sa at de likevel ikke ville gi Spacey en æres-Emmy under seremonien i Los Angeles neste helg.

Det var som om hele Hollywood visste hvilken storm som kunnekomme og aktiverte en katastrofeplan i det øyeblikket den første regndråpen traff bakken.

Gikk Spacey fra udødelighet til rettsløshet i løpet av disse dagene?

Jeg ser at en del Facebookvenner har spredd artikkelen «Kevin Spacey er uskyldig» fra nettmagasinet sp!ked.com hvor redaktøren Brenda O'Neill blant annet skriver:

«I et sivilisert samfunn ville vi stilt oss tvilende til anklageren og holdt på uskylden til den anklagede. Men i tiltagende grad lever vi ikke lenger i et sivilisert samfunn. Hysteriet i Harvey Weinstein-skandalen og den merkelige og narsissistiske #metoo-kampanjen har bidratt til at vi i stadig sterkere grad lever i et samfunn hvor beskyldninger er det samme som bevis».

O'Neill har i det minste delvis rett. Den moralske panikken som kan stampes opp av jorden ved aksjoner som #metoo-kampanjen er problematisk. Med et spillerom på over tredve år er det mulig for alle som har vært borti Kevin Spacey i denne perioden å hevde at de er blitt trakassert av ham, uten at det kan motbevises. Og man har lang og dyster historisk erfaring for at et slikt hysteri trekker med seg gratispassasjerer som søker øyeblikkets berømmelse ved å stemme i hylekoret.

Men det er problemstillinger som i like stor grad gjelder Weinsteinskandalen. Det spesielle med Spaceyskandalen er at det kanskje er den mest omfattende saken noensinne som dreier seg om seksuell trakassering av menn.

Det er vanskelig nok for kvinner å stå frem å snakke om seksuell trakassering. Men det er kanskje enda vanskeligere for menn. For mens femti år med kvinnefrigjøring og økt feministisk bevissthet gradvis har stadfestet at seksuell trakassering er uakseptabelt og viktig å synliggjøre, er seksuell trakassering fortsatt av det presumptivt sterke kjønn et skambelagt tabuområde.

Og det at de fleste menn som utsettes for dette, i likhet med de fleste som nå står frem og anklager Spacey, selv er homofile, har ikke gjort det lettere.

For det grunnleggende umandig og femininiserende for en gutt eller mann å stå frem som overgreps- eller trakasseringsoffer. At sjefen prøver å kysse deg, eller at en kunde har tatt deg i skrittet, det er historier jeg har hørt talløse varianter av fra kvinner, men aldri fra menn.

Og det er ikke fordi det ikke skjer. I følge en undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2012, er menn like utsatt som kvinner. Men kanskje vil homofile menn som utsettes for seksuell trakassering fra andre menn være mer tilbakeholdne med å snakke om det, fordi det er en lang tradisjon for å holde homofili skjult i offentligheten.

Ikke minst i Hollywood, som alltid har hatt en liberal holdning til seksuell legning internt. Noen av filmbyens største, mannlige stjerner har levd mer eller mindre åpent som homofile innad i bransjen, mens de utad er blitt fremstilt som klisjeer av helamerikanske heteromenn.

Kevin Spacey er et slikt eksempel. I Hollywood har «alle» visst at han er homse. Han har vært beskyttet fra offentlighet rundt dette i kraft av sin stjernestatus. Denne beskyttelsen skal han altså ha brukt til å trakassere andre, og da særlig menn under seg på rangstigen som ikke har oppnådd de samme privilegier.

Inntil altså byllen sprakk med en 31 år gammel beskyldning. Og alle bestemte seg for å stå frem samtidig.