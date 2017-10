Høyre om i Østerrike

Kommentar Østerrike blir mørkeblått og nasjonalistisk. Og nok en gang følger nederlag sosialdemokratiets faner.

Etter alt å dømme blir Sebastian Kurz (31) landets nye statsminister. Han er nyvalgt leder av det konservative Folkepartiet som i meningsmålinger får om lag 33 prosent. I dagens parlamentsvalg konkurrerer det høyrepopulistiske og nasjonalistiske Frihetspartiet med Sosialdemokratene om 2. plass.

Lykkes Kurz blir han Europas yngste statsminister. Han har byttet ut partifargen fra svart til turkis og forsøker å fremstille det gamle konservative partiet som en fornyende kraft. Tid for å prøve noe nytt, er et av slagordene, til tross for at Folkepartiet i flere tiår har sittet i regjering. Nå er aller aldri, står det på valgplakatene for den unge Kurz.

Det nye med Kurz er en tydelig høyredreining. Han ser hvor vinden blåser i Østerrike. Hans favorittema i valgkampen er en streng innvandringspolitikk, nei til EUs kvoteflyktninger og en innstramming i generøse velferdsordninger.

Som utenriksminister talte han Tysklands forbundskansler Angela Merkel midt imot under flyktningkrisen. Mens hun ønsket flyktninger velkommen sørget Kurz i samråd med naboland for å stenge Balkan-ruten.

Kurz forsøker å stanse den økende oppslutningen om Frihetspartiet. Presidentvalget i fjor ble en vekker for de tradisjonelt store partiene, Folkepartiet og Sosialdemokratene, som sammen har styrt landet i 44 av de siste 72 år. Ingen av deres kandidater nådde opp og valget sto mellom Frihetspartiets Norbert Hofer og De Grønnes Alexander Van der Bellen. Sistnevnte vant, men bare utsiktene til at en høyrepopulist kunne bli president vakte stor internasjonal oppsikt og uro.

LES OGSÅ:Krisen som utløste valget

Når Kurz har tatt mange av Frihetspartiets hjertesaker er tidligere kontroversielle standpunkter blitt alminneliggjort. Samtidig har Frihetspartiets leder Heinz-Christian Strache dempet EU-motstanden. Kurz er åpen for ulike koalisjonspartnere, men en betingelse er at de er for EU.

Det mest sannsynlige utfall av valget er at Folkepartiet danner regjering med Frihetspartiet. Et nasjonalistisk parti på ytre høyre fløy blir regjeringsparti i et euroland. Det har skjedd før. Frihetspartiet gjorde et brakvalg i 1999 med 26,9 prosent av stemmene og dannet da regjering sammen med Folkepartiet. Nå har partiet støtte fra en av fire østerrikere.

For avtroppende kansler Christian Kern fra Sosialdemokratene ser det mørkt ut. I valgkampen har han snakket om Østerrike som en økonomisk suksesshistorie. Men innvandringsmotstand ser ut til å være en sterkere velgermagnet. Høyrepopulistenes fremgang i Tyskland og Østerrike er et faresignal for det liberale Europa.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:Ved grensen til et annet Europa