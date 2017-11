Til å gråte av, VG

Debatt VG skriver på lederplass at staten ikke kan la seg presse av legemiddelfirmaer til å betale skyhøye beløp. Som mor til et sykt SMA-barn er en slik unyansert leder til å gråte av.

LISE LEHRMANN, mor og jurist

Medisiner for sjeldne sykdommer er alltid dyre, da det er et lite marked å dele kostnadene på. Man kan ikke av den grunn kategorisk si nei til behandling. Vi har siden januar jobbet hardt for å få helsemyndighetene til å forstå det rettslige ansvar de har for denne sårbare gruppen og gå i prisforhandlinger. Det er altså ikke slik at legemiddelfirmaet har «sørget for å få 'sin' pasientgruppe engasjert i arbeidet med å drive lobbying overfor myndighetene–og i det offentlige rom», som det står i lederen. Dialogen vår er med myndighetene.

VG MENER: – Riktig å si nei til Spinraza

Når det er sagt er vår erfaring at den eneste måten å nå frem på nettopp er det offentlige rom–og ytringsfriheten bør stå sterkt, og være noe VG applauderer, ikke kritiserer. Sannheten er at myndighetene ikke står fritt i kost/nytte-prioriteringen. Retten til forsvarlig behandling betyr at dersom en medisin er eneste alternativ, har pasienten et rettskrav på den. Slik er det med Spinraza.

Staten har også plikt til å sikre barn helsemessig trygghet etter Grunnloven, samt medisiner og høyest oppnåelige helsestandard etter barnekonvensjonen. Helseministeren håpet det ville fattes en «god beslutning innenfor de rettslige rammene». Det forutsetter at myndighetene kjenner disse, noe vi etter ti måneders kamp endelig har lykkes å formidle. Uten behandling vil barna få et liv fullt av lidelse, med en gradvis forvitring og tidlig død. At VG rettferdiggjør et nei, kan bidra til at barna lovstridig ofres på økonomiens alter.