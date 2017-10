Riktig å si nei til Spinraza

Leder Det er brutalt å nekte syke mennesker nødvendig medisin. Men det kan oppstå situasjoner der myndighetene ikke har noe valg.

Særlig på områder der en type medisin er det eneste tilgjengelige i markedet, kan legemiddelfirmaene presse prisen til uante høyder. Disse firmaene kan for eksempel sørge for å få «sin» pasientgruppe engasjert i arbeidet med å drive lobbying overfor myndighetene – og i det offentlige rom. De som er rammet av en sjelden sykdom, vil naturlig nok gjøre alt for å få hjelp.

Spinraza

Den siste tiden har det vært en omfattende debatt om legemiddelet Spinraza, en medisin som brukes i behandlingen av spinal muskelatrofi (SMA). Sykdommen fører til dødelig eller invalidiserende muskelsvinn, og rammer barn. Ti barn har fått medisinen gratis i en prøveperiode. Nå har myndighetene sagt nei til å kjøpe den inn for videre bruk, på grunn av prisen. En eneste dose koster rundt en million kroner. Pasienten trenger 6-7 doser det første året, og deretter tre doser årlig, livet ut.

Det er Beslutningsforum, organet som avgjør hvilke nye medisiner og behandlingsmetoder det kan åpnes for i spesialisthelsetjenesten i Norge, som har tatt denne avgjørelsen. Forumet har godkjent at medisinen kan brukes i Norge, men ikke godtatt at den skal være så dyr. Beslutningsforumets leder, Lars Vorland, har brukt uttrykket «uetisk» om prisen legemiddelfirmaet Biogen har satt på Spinraza. Dette er sterk ordbruk fra lederen for et slikt statlig organ.

Kost mot nytte

Staten kan ikke la seg presse av legemiddelfirmaer til å godta å betale skyhøye beløp fordi det bare finnes ett alternativ på markedet. Det må forhandles, og de forhandlingene kan være tøffe. Fagfolk må vurdere kost opp mot nytte. Helsebudsjettene har rammer, og innenfor disse må det prioriteres hvor pengene gjør størst nytte. Selv i Norge, et av verdens rikeste land, må myndighetene av og til si nei til tilbudene som kommer, dersom prisen er for høy.

Men det er ikke sikkert siste ord er sagt i denne saken. Av hensyn til de pasientene dette gjelder, håper vi at videre forhandlinger mellom norske myndigheter og Biogen kan føre frem. Norske myndigheter har vist seg dyktige når det gjelder å forhandle priser på legemidler. Beslutningsforum gjør en viktig jobb. De kan ikke la seg presse av legemiddelindustrien. Tvert om. Forumet må presse tilbake, til beste for bærekraften i det norske helsevesenet.