Kommentar: Røde Jugekors

Røde Kors har ikke råd til å slurve med sannheten om hva innsamlede midler går til.

Nordmenns vilje og evne til å stille opp for folk i nød er en av de fineste tingene med samfunnet vårt. Får vi høre om folk som rammes av sult, krig eller katastrofer, så åpner vi lommeboken og gir så det monner. Vi har det godt i Norge, men samtidig ser vi når andre har det vondt.

Fra vårt lykkeland er det ikke så mye vi kan gjøre hver enkelt av oss. Men når vi får høre om folk som mister alt de har, som sendes ned i nøden av ekstremvær, naturkatastrofer eller krig, så vil mange i Norge stille opp. Det gjør vi ved å gi bort noe av vår rikdom.

Flere organisasjoner nyter godt av det. Men Røde Kors er i en særstilling. Ingen har vel noe vondt å si eller tenke om dem. En verdensomspennende organisasjon med høy troverdighet, og en grunnleggende politisk uavhengighet. Der mennesker lider, der stiller Røde Kors opp. Men nødhjelp, med helsehjelp og en rekke andre tiltak som kan redde og forbedre liv i håpløse situasjoner.

Blant mottagere av norske pengegaver fra folk flest er Røde Kors i en særstilling. Når bildene av mennesker i nød flimrer over tv-, pc- og mobilskjermer ryster oss, stoler vi på at Røde Kors omsetter vår giverglede i konkret hjelp til de som trenger det.

Denne høye troverdigheten har gjort Røde Kors til førstevalget for mange som ønsker å bidra. Vi kan stole på dem.

Nå viser det seg at vi ikke alltid kan det. Da ekstremværet traff Haiti for et års tid siden, og rev ned mye av det som var bygget opp etter den grusomme jordskjelvkatastrofen i 2010, så ba Røde Kors folk om å stille opp igjen. Det var neppe vanskelig. De ekstremt høye dødstallene etter jordskjelvet har gitt Haiti en spesiell plass i nordmenns hjerter, og når folket der nok en gang trengte hjelp, var vi ikke vonde å be.

Røde Kors er i en posisjon der de bare hadde trengt å si at Haiti hadde bruk for hjelp, så ville mange gitt penger på nytt. Men det var ikke slik det skjedde. Noen overivrige sjeler med et slumsete forhold til fakta brukte anledningen til å fortelle om en rekke konkrete ting som de innsamlede midlene etter jordskjelvkatastrofen ble brukt til. Det var bare et problem, det man sa var ikke sant.

Slikt kan ikke Røde Kors gjøre. De kan ikke være omtrentlige når de forteller hva penger som nordmenn har gitt blir brukt til. Og de kan definitivt ikke feilinformere. Da gambler man med det grunnleggende, nemlig tilliten til at Røde Kors er en organisasjon som evner å få norske penger frem til de som er i nød. Det har de ikke råd til, en slik mistillit kan dempe viljen til å gi når det trengs.

Det rammer de som trenger det mest. Det er ubegripelig at en organisasjon som baserer seg på tillit klarer å gjøre noe slikt som VG har avdekket. Vi bør få et godt svar på hvordan det kunne skje. Og vi bør få et enda bedre svar på hva pengene faktisk har gått til.