Mennesker til salgs

Kommentar Tusener av migranter sitter fast i grufulle fangeleirer i Libya, der de utnyttes og misbrukes på det groveste.

Hvert år ankommer titusener migranter og flyktninger fra mange land Libya. De reiser fra fattigdom, konflikt eller forfølgelse. Færre enn før når reisens mål, Europa.

Libyas kystvakt gjør det vanskeligere for menneskesmuglerne å sende migrantene til sjøs, noe som fører til en opphopning av migranter. Noen blir solgt til høystbydende på markedet, slik CNN i går dokumenterte. Slaver selges for noen tusen kroner på markeder i Libya.

Andre går til grunne i stinkende og overfylte leirer, voktet av væpnet milits. Der utsettes de for grov vold, voldtekt og underernæring, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein. Høykommissæren sier observatørene ble sjokkert da de tidligere i november besøkte fire leire i Tripoli.

Her er det mange kvinner og barn. De forteller om mishandling, voldtekt og andre overgrep. Internerte blir slått når de spør om mat, medisiner eller hva som skal skje med dem.

Myndighetene i Libya har nå om lag 20.000 i interneringsleirer, noe som nesten er en tredobling sammenlignet med september. I en av disse leirene fant FN en hanger fylt av 2000 migranter uten et fungerende toalett.

-Vi får ikke sove, vi er syke, vi mangler mat, vi har ikke dusjet på mange måneder og vi kommer alle til å dø hvis vi ikke reddes herfra, sa en mann til FN-observatørene.

Hussein kaller EUs nye politiske linje i Middelhavet for inhuman og mener det internasjonale samfunn ikke lenger kan lukke øynene for migrantenes lidelser i Libya. Han appellerer også til myndighetene i Libya om å gripe inn mot grove menneskerettighetsbrudd i leirene. Det er en umenneskelig og uverdig situasjon.

Men den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli er svak og EU er fast bestemt på å hindre nye store migrasjonsbølger. Det kommer færre nå etter at Italia i sommer, med EUs støtte, innledet et samarbeid med Libyas kystvakt.

Over en million flyktninger og migranter kom sjøveien til Europa i 2015. I 2016 kom det 363 000 og hittil i år 153 000. 3000 har i år druknet underveis.

Tusener blir sittende fast, i menneskesmugleres vold, i et kaotisk og dysfunksjonelt Libya. De drømte om et bedre liv, men kom til et mareritt.