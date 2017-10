Farlig kurs

Leder En ytterligere opptrapping av den politiske krisen kan påføre både Catalonia og hele Spania stor skade.

Dessverre er det nettopp det som kan skje. Mandag kan regions-forsamlingen i Catalonia vedta selvstendighet. Det kan igjen lede til at Spanias statsminister Mariano Rajoy tar i bruk artikkel 155 i grunnloven, som tillater sentralmakten å oppheve regionens selvstyre. Det oppsto stygge scener i Barcelona sist søndag da Madrid med makt forsøkte å hindre folkeavstemningen, men det kan bli verre.

Et overveldende flertall stemte ja til selvstendighet i en kaotisk og voldspreget folkeavstemning. Katalanske separatister oppfatter dette som et klarsignal for regions-forsamlingen til raskt å erklære selvstendighet fra Spania. De velger å se bort fra at folkeavstemningen var erklært ulovlig av spansk høyesterett og at bare et mindretall brukte stemmeretten.

Noe av årsaken til den lave deltagelse, 42 prosent, skyldes sentralmyndighetenes forsøk på å hindre gjennomføringen. Men deltagelsen for fire år siden var enda lavere. Det er bare ja-siden som mobiliserer i slike folkeavstemninger. Nei-siden boikotter. Da blir resultatet som forventet.

Det finnes slett ikke én rådende oppfatning i Catalonia om selvstendighet. En stille majoritet har ikke uttrykt sitt syn. Blant tilhengerne av selvstyre vil noen snarest mulig rive seg løs, mens andre vil gå mer gradvis og forsiktig frem. Ja-tilhengerne inkluderer både konservative nasjonalister og ytterliggående venstreradikale. En del katalanere ønsker bare økt selvstyre, mens mange vil forbli i Spania.

At tidligere forhandlinger om økt selvstyre ikke har ført frem har bare ledet til polarisering, steile fronter og radikalisering. Når Spania setter inn opprørspoliti mot velgere styrker det separatistenes kampvilje og oppslutning. Det er nødvendig å ta tydelig avstand når myndighetene på denne måte bruker overdreven makt mot mennesker som vil si sin mening i valg.

Det som kunne løst konflikten var forhandlinger om en avtale for utvidet selvstyre. Nå synes dessverre situasjonen fastlåst. Madrid vil absolutt ikke forhandle om løsrivelse. Det er det eneste Catalonias ledere ønsker å snakke om.

Både regjeringen i Madrid og ledere i Catalonia bør gå ut av skyttergravene, vise besinnelse og snakke sammen om konstruktive løsninger. Spanias demokrati og rettsstat har ikke stått overfor større utfordringer på 40 år.