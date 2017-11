Det irriterende Facebook

Debatt Facebook er fantastisk. Og latterlig irriterende. Få kunne forutse utbredelsen av noe som startet som et møtested for amerikanske studenter. Akkurat nå er milliarder av mennesker pålogget. Men hvorfor?

DAGFINN NORDBØ, satiriker og forfatter

Det er liten tvil om at utviklerne av nettstedet har truffet et grunnleggende behov som er felles for svært mange mennesker, nemlig å ha daglig kontakt med et nettverk av såkalte Facebook-venner. Bekreftelsen på din egenverdi er et slikt grunnleggende behov, men måten det spilles ut på Facebook får ofte bisarre og komiske utslag. Narsissisme kjennetegnes blant annet av et voldsomt og gjentakende behov for bekreftelse. På Facebook får denne personlighetsforstyrrelsen et enormt spillerom: Svært mange bytter profilbilde flere ganger i uka, noen flere hundre ganger i året.

Hvorfor? Fordi brukeren legger ut «hele seg», noe som innbyr til at alle føler seg forpliktet til å ytre noe positivt, og narsissismen blir matet. Bytte av profilbilde kommer høyt opp i feeden, noe som får det irriterende utslag at når en av mine venner kommenterer på et profilbilde som ble lagt ut i 2015(!) kommer hele det fordømte bildet opp i min feed inkludert kommentar.

Facebook har tydeligvis forstått hvor utbredt vårt bekreftelsesbehov er, og har i det siste pøst på med en rekke visuelle effekter som bygger opp under dette. Resultatet er latterlig og infantiliserende. Skriver du i dag ordet «gratulerer» i en kommentar, fyres det av ballonger og smell, og ordet farges knallende rødt. Det er sånt barn liker, og vi er nå alle Mark Zuckerbergs barn. Går du inn på ett av dine egne innlegg, markeres nå «likes» med en lignende effekt, der forskjellige varianter av likes fyker over skjermen. Belønningene ligner mer og mer på de som benyttes i dataspill.

Facebook har etterhvert fått så stor markedsandel at de satser enorme beløp på å få oss til å tilbringe så mye tid som mulig der inne. Snart kommer Facebook Watch, med egenproduserte serier og filmer. Snart knuser de Vipps, med enkle betalingsløsninger mellom venner. De har allerede en salgskanal for alt mellom himmel og jord, og de har forlengst støvsugd annonsemarkedet. Om ikke lenge må de etablerte mediehusene sannsynligvis betale for å legge ut sine saker på den motorveien alle kjører på.

Så skulle man kanskje tro at brukeropplevelsen blir stadig bedre, men det motsatte skjer. Da folk begynte å blokkere annonser, plasserte Facebook dem direkte i feeden. Resultatet er at en latterlig stor mengde irrelevant informasjon gjør sitt larmende inntog. Facebook skryter av sine treffsikre algoritmer, men de aller fleste vil vel skrive under på at treffsikker ikke er ordet. De som er engstelige for at Facebook vet «alt» om oss, har i alle fall ikke fått rett – og det er kanskje en god ting. De komiske utslagene viser seg hver eneste dag. Hvis tre av mine venner «liker» Renault, er det tydeligvis nok til at Facebook tror at jeg også er interessert. Nå kvittet jeg meg med bilen for 10 år siden, så enhver bilreklame er dermed uinteressant.

For at Facebook skal få vite hva jeg syns er relevant, må jeg gjennom en slitsom prosedyre med mange valgmuligheter. Hvem gidder egentlig å bruke tid på det? I går fikk jeg et såkalt «forslag om gruppe», fordi fire av mine venner har trykket liker på «Gamle Åmdal». Jeg aner ikke hvor Åmdal er. I feeden kommer også ofte påminnelser om «arrangementer nær deg». Siden jeg bor i Oslo oppfatter jeg ikke Vestfold som veldig nær meg. Hver eneste dag får jeg påminnelser om at jeg i løpet av de neste dagene «har åtte arrangementer sammen med 44 venner». Nei, jeg har ikke det. Hadde jeg trykket «interessert» ville jeg forstått det, men neida. Facebook påstår at jeg skal på åtte arrangementer med 44 venner. Sorry. I tillegg kommer at Oslo nå er Skandiavias hotteste konsertby, med flere konserter enn København og Stockholm til sammen, over 5000 i året. Jeg skal banne på at jeg er blitt Facebook-invitert til dem alle sammen. Enten av arrangøren selv, eller en av de involverte.

Hva blir konklusjonen og helhetsinntrykket? Hadde jeg vært utvikler hos Facebook, ville jeg i hvert fall prøvd å oppnå at produktet mitt ikke skal være så irriterende at man får kviser av det, og at brukerne ikke må bla igjennom en enorm saus av irrelevant informasjon. Dit er det veldig langt fram. Man kan selvsagt slette hele skiten, men det betyr dessverre et informasjonsmessig harakiri. Facebook er ikke nisje som det en gang var. Det er vårt største mainstream medium, og Messenger er den udiskutabelt beste lavterskelkanalen for nettverking og kontakt med kolleger og venner.

Og i blant er møkka ganske underholdende, selv om jeg må ta stilling til råkostsalaten en jusprofessor komponerte i går, Frp-politikere som ennå ikke har forstått at ytringer på Facebook er offentlige, og de skummende innleggene om hijab som legges ut av mannfolk i full jobb klokka ti en torsdags formiddag. Konklusjon: Jeg prøver å bruke så lite tid som mulig på Facebook. Jeg sier ytterst sjelden ja til en venneforespørsel. Jeg trykker liker på så lite som mulig. Jeg sletter venner så fort de ytrer noe uinteressant. Jeg prøver å ha så få «venner» som mulig. Det siste skal jeg bli bedre på – sannsynligvis det motsatte av hva Facebook ønsker.