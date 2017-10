Et ran i skolefri

Kommentar OSLO TINGRETT (VG) Tre unggutter står tiltalt for vold, ran og pengeutpressing. De er elever ved den beryktede Osloskolen. I går møttes toppene til hastemøte.

Det var en av de første skoledagene etter jul. Timen i markedsføring og ledelse var slutt. Elevene hadde storefri. Overvåkningsvideoen viser tre gutter gå inn på Etterstad videregående skole øst i Oslo. Et par minutter etter skjedde et ran i et av klasserommene. Noen minutter senere viser overvåkningsvideoen det som ser ut som de samme guttene gå ut av skolen.

En gutt ble fanget i det klasserommet. Han ble slått og sparket, og politiet mener det er disse tre jevnaldrende elevene som sto bak. Alle tre nekter straffskyld for ranet, og har ikke villet forklare seg i retten. I tiltalen heter det at de brukte stoler og kosteskaft for å ta fra offeret mobilen og 200 kroner. Og at de etterpå prøvde å true ham til å overføre 3000 kroner.

Samtidig som de tre satt i tingretten, holdt kunnskapsminister Henrik Asheim et topptungt hastemøte om problemene med vold i Osloskolen. Blant andre deltok justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), sjef for Oslo-politiet Hans Sverre Sjøvold og Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Det er gutter som de tre tiltalte, det egentlig handler om. De har innvandrerbakgrunn. De har gått på noen av de mest beryktede Osloskolene, steder det er lett å komme inn, der det er mye yrkesfag og mange elever med bakgrunn fra ressurssvake familier.

– Et klassespørsmål og ikke etnisitet, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

TOPPMØTE: Kunnskapsminister Henrik Aasheim innkalte til hastemøte om skolevold. Regjeringen kommer med 30 millioner ekstra til bekjempelse av ungdomskriminalitet i Oslo sør. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Men det handler om begge deler. Problemene hoper seg opp på skoler med høy andel elever med annen etnisk bakgrunn, der hvor det er mange gutter og mange elever med dårlige karakterer, kom det frem på hastemøtet i går. Særlig sliter elever som er førstegenerasjons innvandrere. Samtidig er tilliten til myndighetene lav blant disse elevene, verst for elever med afrikansk bakgrunn. Det er et problem at elevene ikke stoler på folk som skal hjelpe dem.

At dette både har med sosiale kår og innvandring og gjøre, blir tydeligere når man hører på nettopp dem som jobber med ungdommene. Tidligere lærer Silje Gloppen ved Bjørnholt videregående skole har fortalt om skolens manglende kunnskap til å håndtere fattigdom, psykiske problemer, krigstraumer og kulturelt krysspress, og om elever som ikke lærer å skrive norsk.

Det er ungdommen hun vil det skal handle om. Og det er et viktig poeng. For mange politikere og aktivister rir kjepphestene sine i debatten om skolevold. Til og med motstandere av nasjonale prøver kommer drassende med saken sin, sammen med motstanderne av stykkprisfinansiering og fritt skolevalg. Samtidig er mange kritisk til den eneste «kvikkfiksen» som virker: overvåkningskamera og adgangskontroll.

Uten kamera hadde ransofferet kanskje ikke hatt noen sak i tingretten. Men selvsagt er det ikke nok å montere opp kamera. Det er bred enighet om at ungdommene må møtes tidlig. Hver og en av dem. Derfor er det neppe mer midler spredd jevnt utover til alle problemskoler som hjelper.

I det store bildet har ungdomskriminaliteten gått kraftig ned i Oslo det siste tiåret, det samtidig som vi har fått flere barn og unge. Sånn sett er den lille oppgangen i kriminaliteten nå ikke så overraskende. Det er heller ikke så mange ungdommer det er snakk om. Oslo kommune har en liste med 100 navn som har fått oppfølging fra det offentlige. Oslopolitiet opererer med en liste over 108 gjengangere. Det er gutter, de opptrer i gjenger, flertallet har minoritetsbakgrunn.

Det vi vet virker, er presisjon: Å følge opp hver enkelt og deres familier. Et av problemene er manglende samkjøring der NAV, skole, barnevern og politi kommer på banen med delvis motstridende tiltak.

I statsbudsjettet som legges frem i dag, får politiet 30 millioner kroner til Oslo sør. Det betyr mer penger til ungdomsetterforskere i politiet. Dette er folk som har som jobb å ringe hver enkelt av disse ungdommene, igjen og igjen. De snakker med foreldrene, avhører, dytter, advarer og holder oversikt. De vet at yngre elever brukes som løpegutter for tyngre kriminelle miljø. De ser at vitner trues, at en tyster kan henges ut og at folk ikke tør å vitne. Frykten om mørketall er berettiget.

Det de driver med er ressurskrevende. Men det er dyrere når ungdom ender som yrkeskriminelle. Og selv om trenden egentlig er god, så er vi i trøbbel når elever angriper hverandre med øks, tas med elektrosjokkpistol på skolen og denger hverandre i skolefri. Men problemet er egentlig ikke den videregående skolen i Oslo. Det må handle om ungdommene. De var barn da problemene startet.