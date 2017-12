Et nett for de rike

Leder Trump-administrasjonen går til angrep på prinsippet om såkalt nettnøytralitet.

I et omstridt vedtak torsdag har amerikanske myndigheter besluttet å oppheve loven som sikrer alle lik tilgang til et nøytralt og åpent internett.

● Nettnøytralitet innebærer i praksis at alle skal kunne nå hele internettet; at trafikken skal behandles likt, uavhengig av avsender, mottager, utstyr, tjeneste eller innhold. Dette for å sikre at nettet forblir en åpen plattform for kommunikasjon og innholdsdistribusjon.



● Lovendringen betyr at nettleverandører, altså de som sørger for at du rent teknisk har tilgang til internettet, kan blokkere sider etter eget forgodtbefinnende, og kreve tilleggsbetaling for tilgang til Google og Facebook eller strømmetjenester som Netflix og HBO. Nettleverandøren kan nå ensidig bestemme at populære nettsteder som for eksempel VG.no og Twitter genererer så mye trafikk at brukere må kjøpe et eget abonnement med høyere hastighet for å koble seg til disse sidene.



● De store nettselskapene i USA jubler rimeligvis, fordi dette også gir dem anledning til å styre trafikken til sine egne sider og hindre tilgang til konkurrerende tjenester. Nå kan det bli tykkelsen på lommeboken som avgjør hvilket internett-tilbud den enkelte får, og hvilke nettsteder man kan besøke.



● Milliardæren Donald Trump hevder til stadighet å stå på folkets side, enda han fatter faktiske beslutninger som først og fremst gagner storkapitalen. Dette vedtaket føyer seg inn i en slik rekke. Det er talende at de eneste som er fornøyd med lovendringen er de som eier nettselskapene, samt de som mener at innholdet på internettet i større grad må underlegges kontroll. Ved å oppheve den Obama-initierte loven om nettnøytralitet, åpner Trump-administrasjonen for sensur og knebling av sider og tjenester som nettselskapene ikke liker.

● I USA eier de største nettleverandørene Verizon og Comcast også noen av de største innholdsleverandørene. Comcast eier f.eks. TV-kanalen NBC, noe som nå gir nettselskapet mulighet til å gi sine kunder alt fra NBC, men begrense tilgangen til Netflix. I likhet med i Norge, hvor Telenor er en ledende nettaktør, er telecom-selskaper i USA også store på eiersiden av nettselskaper. Det betyr at de med et tastetrykk kan blokkere Skype som tilbyr gratis telefoni via internett.



● Nettnøytralitet er via et EU-direktiv fra 2015 implementert som lov i Norge. Slik får vedtaket i USA ingen direkte konsekvens for norske nettbrukere. Men indirekte kan det for eksempel bli vanskelig å føre Skype-samtaler med noen i USA, eller nå frem til spesifikke sider. Vi mener det er god grunn til bekymring for hva denne lovendringen kan føre med seg.