Kommentar Avstanden mellom Madrid og Barcelona er for stor til at det lar seg gjøre å bygge bro over motsetningene.

Begge parter setter hardt mot hardt. Det finnes ikke rom for kompromiss. Bare formaliteter gjenstår før spanske sentralmyndigheter tar direkte kontroll over regionen og delvis opphever katalanernes selvstyre.

Spania har aldri stått overfor en større politisk krise siden demokrati avløste diktatur for 40 år siden. Dette er i høy grad en varslet ulykke som rammer både Catalonia og hele Spania.

Et nytt og kjent kapittel åpnes i nyere spansk historie på lørdag. Da er det ventet at regjeringen i Madrid vedtar å aktivere grunnlovens paragraf 155 for første gang. Det er dette som kalles «atomknappen» i spansk politikk. Sentralregjeringen kan ta i bruk «alle nødvendige tiltak» i regionen, uten at loven spesifiserer hva det betyr. Det kan blant annet innebære at regjeringen tar kontroll over viktige offentlige tjenester, utlyser nyvalg og effektivt forhindrer alle planer om løsrivelse.

Separatistbevegelsen i Catalonia har vokst seg sterkere over tid, stimulert av finanskrisen og mislykkede forhandlinger om økt selvstyre. Catalonia insisterer på at de har en demokratisk rett til å velge sin egen vei. Flertallet i det katalanske parlamentet er blitt valgt med løfter om selvstendighet. Dette er det uttrykte mål for Carles Puigdemonts regionale regjering. Han er avhengig av støtte fra en venstreradikal gruppe som er særlig utålmodig, og mener tiden er overmoden for handling.

Puigdemont har forsøkt å presse Madrid til forhandlingsbordet, men det regionale parlamentet har ennå ikke stemt over et slikt forslag. Regjeringen i Madrid har like lenge gjort det klart at de aldri vil godta et selvstendig Catalonia. De vil ikke forhandle om selvstyre med katalanske ledere før de legger bort alle planer om uavhengighet. For Spanias regjering handler det ikke bare om at Catalonia er et økonomisk kraftsentrum og en av de rikeste regionene. Katalansk løsrivelse kan oppildne separatister i andre regioner og starte en kjedereaksjon.

I folkeavstemmingen 1. oktober stemte ni av ti katalanere for uavhengighet, men bare 43 prosent deltok. En stor andel av katalanere som fortsatt vil tilhøre Spania holdt seg hjemme fra et valg spanske myndigheter hadde erklært som ulovlig.

Det fornuftige kompromiss ville være forhandlinger om et utvidet selvstyre for Catalonia, en region med sterk identitet, særpreget kultur og stolt historie. Men det er ikke unikt. Spania er en nasjon av regioner med sterke tradisjoner og særpreg, og samhold må innebære respekt for mangfold. Men når det gjelder Madrid og Barcelona har partene malt seg inn i hvert sitt hjørne.

Det gikk riktig galt da opprørspoliti ble satt inn mot katalonske velgere under folkeavstemmingen 1. oktober. Når Madrid forbereder seg på å bruke statsmakt mot en ulydig region, er det en overhengende fare for en opptrapping.

Alt bør gjøres for å unngå slike voldsscener. Det var vært en høst med massedemonstrasjoner og sterk polarisering i Catalonia. Både tilhengere og motstandere av uavhengighet har tatt til gatene. Det har vært fredelige markeringer. Nå vet ingen hva som skjer. Det moderne Spania har aldri vært i en slik situasjon før.