En seier for #metoo

Kommentar Demokraten Doug Jones antatte seier i senatorvalget i Alabama i natt, er den foreløpig største politiske seieren for #metoo-bevegelsen så langt. Og et knusende nederlag for Trump.

Donald Trump, som de siste dagene har opplevd at #metoo-kampanjen har revitalisert fjorårets anklager mot ham om seksuell trakassering og overgrep mot en rekke kvinner, hadde lagt all sin tyngde bak den republikanske representanten Roy Moore.

Moore er selv gjenstand for en rekke overgrepsanklager. Den yngste av kvinnene han skal ha forgrepet seg på var bare 14 år da det angivelig skjedde. Samtidig har han kommet med uttalelser om at slaveritiden var en god epoke for USA. Og at homofili er en synd og burde vært forbudt.

Det gjorde hans vinnersjanser betydelig mindre enn de vanligvis er for republikanerne i den konservative bastionen Alabama hvor det er et kvart århundre siden sist de valgte en demokrat til Senatet.

Men med den polariserte tonen i amerikansk politikk, og ikke minst Trumps personlige engasjement, ga likevel Moore gode vinnersjanser. Og nattens opptelling ble en skikkelig neglebiter. Bare en halvtime før de store nyhetsstasjonene, inkludert konservative FoxNews, erklærte Jones som vinner, lå Moore fortsatt godt an. Moore selv ville i morgentimene norsk tid fortsatt ikke anerkjenne nederlaget og sa at han ville ha en ny opptelling. Men de mange republikanerne som ikke hadde stemt på noen av de to kandidatene og hadde ført opp andre navn isteden, ser ut til å ha blitt avgjørende.

Det er særdeles dårlige nyheter for Trump. Ikke bare tyder det på at motstanden mot ham på grasrota i sørstatene er større enn hans uformelle sjefrådgiver Steve Bannon har hevdet. Og ikke minst viser den at kraften i #metoo-bevegelsen har gitt overgrepsanklager av typen som har vært rettet mot ham en helt ny styrke.

Under valgkampen i fjor ble ikke de famøse «Grab´em by the pussy»-uttalelsene og anklagene fra mange kvinner avgjørende. Et drøyt år senere har #metoo-kampanjen feiet over USA og Europa og kostet en rekke store og kjente menn jobben og omdømmet.

Det er liten tvil om at Moores anslåtte nederlag i natt er den største politiske seieren for #metoo så langt. Jones seier vil bli sett på som en revansj for Trumps seier i fjor. Den vil holde liv i anklagene mot Trump. Og den vil få politiske konsekvenser for maktbalansen i Washington, hvor republikanernes knappe flertall nå står enda svakere.