Elbiler er fortsatt utrolig gunstig

Debatt Elbil-lobbyen gråter nå for bilkjøpere som kan ta seg råd til tunge biler nær millionen.

HANS ANDREAS LIMI, parlamentarisk leder Frp

HELGE ANDRÉ NJÅSTAD, finanspolitisk talsmann Frp

Det har ikke manglet på hissige reaksjoner etter at det ble klart at regjeringen i statsbudsjettet for neste år foreslår å fjerne fritaket elbiler har for engangsavgift. Lytter man på elbil-lobbyen kan man nesten få inntrykk av at vi nå skal slakte elbilen. Det er ikke sant.

Dette er fakta:

Siden elbiler ikke har noe utslipp av CO2 eller NOx vil de kun betale den delen av engangsavgiften som går på vekt.

For elbiler inntil to tonn vil det ikke påbeløpe seg noen avgift siden vi nå gir elbiler samme vektfradrag som for ladbare hybrider.

I dagens elbilmarked er det bare to biler som veier over to tonn – Tesla Models S og Model X. Model S som veier, avhengig av utstyr og batteristørrelse, 2,1-2,2 tonn vil få en økning på 9.000 – 24.000 kroner. Relativt moderat med andre ord.

Den svært tunge Model X, som veier 2,4-2,6 tonn, vil få en økning på 71.000-96.000 kroner.

Dette er i utgangspunktet kostbare biler som de fleste av oss ikke har eller vil ta oss råd til. De fleste Model X som bestilles ligger typisk på rundt 900.000 til 1 million kroner i pris.

Elbilene med mer normal pris som eksempelvis VW e-golf, og Opels Ampera-e og Nissans nye Leaf ligger i vektklassen 1.500-1.800 kilo og får følgelig ingen avgift.

Den kommende «folke-Teslaen» Model 3 som trolig vil koste fra mellom 300.000 og 400.000 kroner vil veie 1.600 til 1.700 kg – altså ingen avgift der heller.

Det er heller ikke sånn at Teslas nåværende modeller kommer uforholdsmessig dårlig ut av avgiftssystemet, snarere tvert i mot.

Selv den tyngste og dyreste Model X kommer bedre ut i avgiftssystemet enn mange varianter av VW Passat. For en BMW X5 eller Mercedes GLE, som er mer naturlige konkurrenter til Model X, betaler du fort 300.000-400.000 kroner i engangsavgift for en bensin- eller dieselutgave.

En av de største gulrøttene for såpass kostbare elbiler er at du er fritatt for merverdiavgift på elbiler. For en Tesla til 1 million kroner utgjør dette en besparelse på 250.000 kroner, nær tre ganger så mye som du må ut med i engangsavgift om du kjøper den tyngste og dyreste Teslaen.

Elbil-lobbyistene er også bekymret for hva dette vil gjøre med kommende elbiler-modeller. Ja, elbiler over to tonn må belage seg på å betale noe avgift.

Vi har sett på et par stykker. Tesla-konkurrenten Jaguar I-Pace har allerede flere hundre nordmenn forhåndsreservert seg for. Den ventes å koste fra rundt 750.000 kroner og ha en vekt på rundt 2,1 tonn – noe som vil utløse en avgift på 10.000-20.000 kroner.

Audi er på trappene med en stor El-SUV, som trolig vil koste opp i mot millionen og meget mulig vil passere to tonn. Porsche Mission E er også en kommende elbil som kan passere to tonn og nærme seg millionen i startpris.

Poenget er at de relativt få elbilene som rammes av vektavgiften gjennomgående er kostbare biler, for ikke å si luksusbiler. Det de får i avgift er imidlertid langt unna hva tilsvarende bensin- og dieselbiler har per i dag og alle elbiler er i den unike posisjon at de er fritatt mva.– noe som slår best ut for de aller største og dyreste bilene.

Videre må vi huske på at elbilen er fritatt den kommende trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgift). De er fritatt bompenger. De vil fra neste år bli fritatt omregistreringsavgift. De kan kjøre i kollektivfeltet. De har mulighet for gratis offentlig parkering. Drivstofforbruket til en elbil gir også en besparelse på mange tusen kroner per år kontra en ordinær bensin eller dieselbil.

Fordelene, både praktiske og økonomiske, er mange.

Elbiler betaler heller ikke veibruksavgift, naturlig nok da dette er noe som ilegges bensin og diesel. Er det imidlertid helt urimelig at elbilene betaler noe for veibruken? Elbiler påfører også samfunnet de samme kostnadene som ordinære biler knyttet til kø, ulykker og veislitasje. Det er slike kostnader veibruksavgiften skal dekke.

At de største, tyngste og dyreste elbilene nå får en relativt moderat avgiftsøkning synes vi derfor ikke er urimelig.

Det er forståelig og en ærlig sak at interesseorganisasjoner jobber for at deres gruppe kommer maksimalt heldig ut. Vi mener like fullt at elbil-lobbyen nå hovedsakelig gråter for bilkjøpere som kan ta seg råd til tunge biler nær millionen. For mange av disse bilene vil avgiftsøkningen være på 10.000-20.000 kroner – altså en prisøkning på et par prosent av totalsummen.

Elbiler kommer fortsatt økonomisk utrolig gunstig ut i Norge, og det gjelder også den tyngste og mest påkostede Tesla til 1,2 millioner kroner.