Farlig ordbruk

Leder USAs president kalte i helgen Nord-Koreas diktator «kort og fet» i et av sine twitter-innlegg.

Dette skulle ifølge Donald Trump være et slags svar på at han selv hadde blitt omtalt som «gammel». Trumps tvitring kom mot slutten av en lengre rundreise i Asia, der sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøyen var et hovedtema i mange samtaler. Den er for tiden spent, noe som er skremmende når vi vet hvilke enorme lidelser og ødeleggelser en krig i regionen vil innebære. I verste fall vil den dra hele verden inn en uoversiktlig og potensielt livsfarlig situasjon.

Bakgrunn: Hvorfor fornærmer Kim meg?

Det er mye ved Nord-Korea og regimet som ved første øyekast kan virke komisk. Den skamløse propagandaen, den hemningsløse persondyrkelse, alle de åpenbare løgnene og den helt spesielle estetikken. Nord-Korea er på mange måter et tegneseriediktatur. Men, sikkerhetsutfordringene er høyst virkelige og må håndteres med ro og klokskap. Det står for mye på spill til at USAs president bør la seg lokke til sleivenheter og flåseri.

Fikk du med deg: Twitter-ansatt deaktiverte Donald Trumps konto

USA er garantisten for sikkerhet i regionen. Nord-Korea vet at ethvert angrep, mot naboland, eller mot USA, betyr massiv gjengjeldelse fra verdens største militærmakt. Også med atomvåpen hvis det er nødvendig. Den amerikanske sikkerhetsgarantien har vært avgjørende for å holde et militarisert og aggressivt Nord-Korea i sjakk. USAs våpenarsenal og kapasitet er slik at uansett hvor mye Nord-Korea ruster opp, uansett hvilke våpen de utvikler, så vil den amerikanske militærmakten være overlegen. I det ligger det en betydelig avskrekking.

Trump med nye angrep på Nord-Korea: – Et helvete ingen fortjener

USA har i flere år også hatt betydelige styrker i høy beredskap i regionen. Det må til for at avskrekkingen skal virke og for at sikkerhetsgarantien skal ha innhold. Men, for å ikke øke spenningen eller faren for et hendelser skal eskalere til kamper, eller i verste fall krig, er det avgjørende at USA er ryddige og forutsigbare. Nord-Korea skal settes under et betydelig press for å stanse og avvikle sitt atomvåpenprogram, det er så å si hele verden enige om. Det krever et USA som tar en seriøs og akseptert lederrolle i den saken. Å senke seg ned på et nivå der USAs president personlig bytter fornærmelser med diktatoren i Nord-Korea er ikke å ta denne rollen alvorlig nok.